Калининградские хирурги 5 месяцев боролись за жизнь новорожденной девочки

Слева направо: заведующий КХО3, кардиохирург Вадим Дидык, реаниматолог Екатерина Исакова, Гулина и Айгузэл Калыевы и детский кардиолог Ольга Зимникова. Фото: ФЦВМТ

Малышка Айгузэл Калыева родилась со сложным комбинированным врожденным пороком сердца, который требовал срочного оперативного вмешательства. Из роддома ребенка перевели в перинатальный центр, после поддерживающей терапии – в Центр высоких медицинских технологий.

Как рассказали в клинике, девочка провела три месяца на аппарате ИВЛ, 4 месяца в реанимации. Первую операцию - суживание легочной артерии - детские кардиохирурги центра выполнили, когда Айгузэл было всего три недели. 21 февраля малышку прооперировали еще раз, экстренно – по поводу тромба правого предсердия. 22 февраля у ребенка выявили перфорацию тонкого кишечника и провели еще одну экстренную операцию с участием хирурга детской областной больницы: удалили аппендикс, ушили перфорацию, вывели илеостому.

Колоссальный кропотливый труд по лечению и выхаживанию малышки провела команда детских анестезиологов-реаниматологов ФЦВМТ. Специалисты все эти месяцы были рядом с девочкой круглосуточно, не отходя ни на шаг. Как призналась врач-реаниматолог ОАР № 1 Екатерина Исакова, Айгузэл стала медикам по-настоящему родной, в нее вложили очень много сил.

Квота на высокотехнологичную помощь выделяется только пациентам с российским гражданством, а у родителей Айгузэл его пока нет. На помощь пришел благотворительный фонд «Верю в чудо», который смог найти спонсоров, и лечение девочки было полностью оплачено.

Сегодня маленькая Айгузэл Калыева впервые со дня своего рождения увидит дом. Ей исполнилось 5 месяцев.