Большой спорт. Футбол: как стать «калининградским Месси»

Возможностей, чтобы проявиться себя, в нашей области хоть отбавляй. Фото: Александр Подгорчук

Открыть серию публикаций мы решили с рассказа о региональном футболе, который с большим отрывом является самым популярным видом спорта в мире. Калининградская область, конечно же, исключением не стала.

- Большой скачок произошел еще когда только объявили, что область вошла в число регионов, где пройдут матчи ЧМ-2018. Мы почувствовали огромный прирост маленьких и взрослых футболистов, - рассказывала министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко.

За почти пять лет, прошедших с мундиаля-2018, число калининградцев всех возрастов, которые занимаются футболом, выросло уже на 25%. По официальным данным, в нашем регионе «погонять мяч» выходят больше 31 тысячи человек.

Почти с пеленок

Отдавать ребенка в футбол можно чуть ли не с ясельного возраста. Нередко тренеры готовы взять даже трехлетних (!) малышей, хотя основной набор идет все-таки для детей 5-6 лет и старше. Выбор учебных заведений тоже приличный, в одном только Калининграде около десятка частных футбольных школ. Первая пробная тренировка, как правило, бесплатная, а дальше нужно ориентироваться на платеж в среднем от 2000 до 4000 рублей в месяц.

Одна из старейших и ведущих футбольных школ области - калининградская СШОР-5. Она открыла свои двери еще 1 сентября 1967 года и за 55 лет воспитала более сотни профессиональных футболистов. Сегодня здесь работают 87 учебных групп, в которых занимаются 1 317 детей. В 2019 году Российский Футбольный Союз присвоил школе престижный статус детского футбольного центра. СШОР-5 базируется на стадионе «Пионер», где две недели назад как раз запустили крытый манеж. При этом отдельные группы юных футболистов тренируются и на других площадках, расположенных в Калининграде. Все занятия совершенно бесплатные.

Принципиальный соперник и главный конкурент СШОР-5 - Академия футбольного клуба «Балтика», которая в современном формате существует с 2010 года. Сейчас там тренируются 13 команд разных возрастных групп, а инфраструктура включает поля с искусственным покрытием, в т.ч. свой манеж. Система отбора достаточно жесткая. Если ребенок сразу демонстрирует хорошие навыки, он имеет все шансы попасть в бесплатную группу. В противном случае родителям предложат рассмотреть вариант с платным посещением, а дальше все опять же будет зависеть от способностей и спортивного прогресса. Основной целью Академии является подготовка футболистов для основной команды, и яркие примеры уже есть. Звезда нынешнего состава «балтийцев» полузащитник Владислав Лазарев как раз является бывшим учеником клубной школы.

Играют все!

Проблем с тем, где применить полученные на тренировках умения, давно уже нет. Футбольная жизнь в Калининградской области бьет ключом, и игры «Балтики» в Первой лиге – это только верхушка айсберга.

Для самых юных создана Калининградская детская футбольная лига (КДФЛ), которая в течение года проводит огромное количество турниров. Кроме того, наша область традиционно участвует в крупных всероссийских фестивалях вроде «Локобола» и «Кожаного мяча». Их изюминка в том, что победители из разных регионов страны потом встречаются в финальной стадии и разыгрывают титул между собой. У ребят, таким образом, появляется отличная возможность померяться силами со сверстниками со всей России.

Фанаты игры постарше бьются друг с другом в турнирах Калининградской любительской футбольной лиги. Предусмотрены разные форматы матчей - 6 на 6 игроков, 7 на 7, 8 на 8 и др. Чаще всего в чемпионатах КЛФЛ участвуют команды, представляющие различные фирмы и организации, о чем красноречиво говорят их названия. Хотя, справедливости ради, встречаются и довольно оригинальные имена - «Торнадо», «Юпитер», «Поршни», «Дай Пнуть»…

- В 2008 году, заканчивая школу, решили с друзьями, одноклассниками создать команду, и заявиться в любительскую лигу. Очень мы любили футбол, постоянно играли во дворе и вместе выступали за сборную школы. Так и решили попробовать свои футбольные силы в новом турнире и формате, - делится своей историей капитан команды «Универсал» Владимир Крымский.

Любительское движение продолжает набирать обороты и в 2023 году один из турниров удалось провести на натуральном газоне стадиона «Калининград». Непрофессиональные футболисты вышли на поле, по которому не так давно - в 2018-м - бегали звезды мирового футбола.

Ну и, наконец, вишенка на торте - Чемпионат Калининградской области по футболу «Балтийская лига». В трех дивизионах между собой рубятся юношеские и взрослые команды (в своих категориях, разумеется) из разных городов нашего края. Матчи скучными не назовешь – 5-7 голов за игру считается нормой. Новый сезон, кстати, стартует в ближайшую субботу, 29 апреля, а следить за расписанием и результатами можно на официальной страничке областной федерации футбола во «Вконтакте». Всего, по данным федерации, чемпионат и Кубок области, а также и Чемпионат Калининграда объединяет около 50 команд и свыше тысячи игроков.

О перспективах

Вряд ли будет сильным преувеличением сказать, что подавляющие большинство тех, кто приходит в футбол, мечтают стать новыми Месси или Роналду, слушать вживую гимн Лиги чемпионов и поднимать над головой увесистые победные кубки. Среди калининградцев, к сожалению, этой цели пока не достиг никто, но все же некоторым земляками удалось заявить о себе за пределами области.

Крайний защитник Дмитрий Стоцкий играет в Российской Премьер-лиге уже 8 лет. Заниматься футболом он начинал в СДЮШОР-5 (теперь – СШОР-5), спустя некоторое время дебютировал в составе «Балтики», за которую в общей сложности провел 127 матчей. Зимой 2015 года Стоцкий подписал контракт с клубом «Уфа» и впервые попал в Премьер-лигу. Спустя еще три года калининградец перешел в «Краснодар», а сегодня защищает цвета «Пари НН». В сентябре 2018-го Дмитрий дебютировал за сборную страны в товарищеском матче Россия-Чехия.

Зимой прошлого года в РПЛ уехал еще один игрок «Балтики» - полузащитник Артем Макарчук. Он родился в Светлом, там же начал заниматься футболом. В 2015 году Макарчук попал в «Балтику», играя за которую и обратил на себя внимание клуба «Сочи». В первом же сезоне в Премьер-лиге Артем в месте с командой занял 2-е место в чемпионате. Осенью прошлого года наш земляк принял участие в трех товарищеских матчах за сборную России – с Таджикистаном, Узбекистаном и Киргизией. Эксперты сходятся во мнении, что Макарчук имеет все шансы стать одной из звезд нового поколения российских футболистов. Возможно, скоро именно его пример будет вдохновлять калининградских мальчишек.

КСТАТИ

В Калининградской области ежегодно проводятся турниры по футболу среди ветеранов в возрастных категориях «40+» и «50+». А не так давно, в январе, в Пионерском состоялся чемпионат для футболистов «60+». Впервые в истории участие приняли сразу шесть команд!