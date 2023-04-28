Программа мероприятий 1 мая 2023 года в Калининграде: запуск фонтанов и праздник еды

Традиционный запуск фонтанов состоится 1 мая в 12:10 одновременно по всему городу. Фото: Александр Подгорчук

В этом году первый «блок» майских праздников будет коротким – всего три дня. Грандиозных городских гуляний и шествий не планируется, но без развлечений мы тоже не останемся.

Программа мероприятий 29-30 апреля

На острове Канта в Калининграде в субботу и воскресенье будет шуметь ярмарка. Повара представят блюда из разных уголков Европы и Азии: колбаски по-мюнхенски, самаркандский плов, греческие сувлаки в пите с овощами, швейцарский раклет, польскую грибную запеканку, французские багеты и - впервые за всю историю ярмарки - японские суши и роллы в необычной интерпретации.

Вместе со стритфудом пройдет показ короткометражных фильмов фестиваля «Короче». Экран установлен прямо на сцене в конце центральной аллеи. Там же будет звучать музыка диджеев и проходить живые выступления калининградских групп, турниры по караоке, викторины и спектакли.

На Соборной площади расположилась творческая мастерская, где можно получить уроки от лучших ремесленников города: ткачей, гончаров, кузнецов, мастеров по дереву, янтарю, лозоплетению и техникам фриволите. Всего за время работы ярмарки своими навыками поделятся 32 ремесленника.

Посетители ярмарки также увидят картины на деревьях и новое, первое на острове, граффити известного калининградского художника Глеба Михайлова, которое несколько дней назад появилось на павильоне у реки. Ярмарка работает с 12.00 до 22.00.

В субботу, 29 апреля, на площади Победы в Калининграде пройдет торжественное мероприятие в честь 374-й годовщины со дня создания пожарной охраны России. Начало – в 11.00. В течение всего праздника будет работать выставка современной пожарной техники, наглядно демонстрирующей технический прогресс и мощность пожарной службы, а также ретро-техники. Гостей ждут мастер-классы и конкурсы от МЧС России, в которых сможет принять участие любой желающий. И ещё много всего увлекательного. Для желающих подкрепиться на территории разместят полевую кухню. Также состоится праздничный концерт. На сцене выступят региональные творческие коллективы и специальный гость - участник шоу «Голос»Илья Хвостов.

Программа мероприятий 1 мая 2023 года в Калининграде

1 мая в Калининграде традиционно откроется сезон фонтанов. Церемония запуска состоится в 12:10 одновременно по всему городу. Всего должны запустить 14 гидротехнических сооружений – на площади Победы, у памятника Шиллеру, монумента «Мать-Россия», в сквере 70-летия Калининградской области, на Верхнем и Нижнем озерах. С этого дня они будут работать ежедневно с 08:00 до 23:00.

Основные праздничные мероприятия развернутся в городских парках. В Центральном парке с 12:00 до 15:00 пройдут мастер классы, интерактивные программы, выступят творческие коллективы. Будут работать аттракционы.

В Южном парке первомай пройдет с 12:00 до 16:00. Примут участие творческие коллективы, ученики музыкальных школ Калининграда, состоятся интерактивные игры.

На территории Верхнего озера с 12:00 до 18:00 предусмотрено выступление лучших творческих коллективов города, конкурсы для детей.

В «Юности» все начнется в 13.00. Организаторы обещают много мыльных пузырей, возможность сделать селфи с ходулистами и костюмированными аниматорами, конкурсы, игры, средневековый балаган и выступление молодежной кавер-группы «Юность».

Программа мероприятий в области

В Зеленоградске все выходные по 1 мая включительно проходит «Фиштиваль». Гостям готовят блюда из тунца, корюшки, салаки, сельди, камбалы, щуки, окуня, угря, креветок, трески, барабульки, мидий и других морских обитателей. Традиционный праздник морской гастрономии можно посетить с 12:00 до 17:00 на Аллее Дружбы.

В Гусеве 1 мая состоится открытие туристического сезона-2023. В программе - прокат байдарок, лодок, катамаранов, водный парад, экскурсия на речном трамвайчике по реке Писса, «Тропа здоровья» для любителей скандинавской ходьбы, велопрогулки по улицам города и открытие городского фонтана.

А еще в праздничный день можно устроить себе турне в Железнодорожный. 1 мая в расписание как раз возвращается поезд, который отправится с Южного вокзала Калининграда в 9:20 утра и проследует через Черняховск. Вся дорога до Железнодорожного займет чуть меньше двух с половиной часов. Выезд обратно – в 15:47. Времени на осмотр достопримечательностей преобразившегося поселка должно хватить с избытком.

С 1 мая все пригородные поезда переходят на летний режим работы. Назначены дополнительно 49 пригородных поездов.

На морском направлении будут курсировать:

- на Зеленоградск – по рабочим дням 34 поезда, по выходным и праздничным дням 47 поездов;

- на Светлогорск – по рабочим дням 35 поездов, по выходным и праздничным дням 38 поездов;

- между Зеленоградском и Светлогорском — по рабочим дням 12 поездов, по выходным и праздничным дням 11 поездов.

Все рейсы будут выполняться электропоездами «Ласточка.

Как будут работать поликлиники

По информации министерства здравоохранения Калининградской области, 29 апреля работа поликлиник предусмотрена по субботнему графику - с 9 до 15 часов, детских – с 9 до 14 часов. Будут функционировать дежурная служба, лаборатории и служба неотложной помощи. 1 мая – выходной день.

Со 2 по 5 мая поликлиники вернуться к обычному режиму - с 8 до 20 часов. Городская станция скорой медицинской помощи, как всегда, работает круглосуточно, вызов бригад по телефонам: 103, 03 и 112.