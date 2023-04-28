Ветераны получат подарки к 9 Мая от активистов «Единой России» и «Волонтеров Победы»

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Активисты «Единой России» и движения «Волонтеры Победы» организуют мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. Они планируют подарить подарки ветеранам Великой Отечественной войны и провести импровизированные парады во дворах их домов.

Кроме того, "Единая Россия" и "Волонтеры Победы" организуют возложение цветов к мемориалам и братским могилам участников Великой Отечественной войны в регионах. Волонтеры будут собирать информацию от ветеранов, которые не могут самостоятельно отдать дань уважения своим товарищам, и сделают это за них. Любой желающий также сможет написать письмо ветеранам, которые будут доставлены им «Волонтерами Победы», пишет rostovgazeta.ru.

«Нашим дорогим ветеранам пришлось пройти через все тяготы войны. Несмотря на это, они выстояли и победили. Их опыт, мудрость, их воспоминания мы должны передать нынешним и будущим поколениям», - отметила Ольга Занко, зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества и председатель движения «Волонтеры Победы».

По ее словам, молодые люди в нашей стране проявляют все больший интерес к тому, чтобы встречаться и общаться с ветеранами лично, чтобы узнавать историю войны из первых рук и сохранить память о тех, кто выстоял в тяжелые годы.

Активисты партии и движения «Волонтеры Победы» также благоустраивают по всей стране памятники и мемориалы, посвященные героям и событиям Великой Отечественной войны, и воинские захоронения, сообщает сайт партии ER.RU. Кроме того, совместно с «Молодой Гвардией Единой России» осуществляется помощь участникам и инвалидам ВОВ: убираются придомовые территории, высаживаются цветочные клумбы под их окнами.

«В этом году «Единая Россия» в нашей Калининградской области проводит все традиционные акции: это и «Звонок ветерану», и «Знамя Победы», и «Парад у дома ветерана», и многие другие. Кроме того, до 9 мая в калининградских школах будут открыты две «Парты Героя». Депутаты всех уровней от партии поздравят ветеранов Великой Отечественной войны лично, вручат им подарки. Волонтеры и партийный актив окажут ветеранам любую необходимую помощь. К сожалению, их с каждым годом все меньше, тем ценнее каждый из этих героических людей. Благодаря им мы проживаем в нашем прекрасном городе и с гордостью говорим: «Я - из Калининграда!». Хочу сказать им огромное спасибо!» - отметил секретарь Калининградского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного собрания Калининградской области Андрей Кропоткин.