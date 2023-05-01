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Общество1 мая 2023 14:06

В первую неделю мая в Калининграде похолодает до -1 градуса

Тепло не спешит возвращаться в наши края
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ
А вы уже убрали теплые вещи?

А вы уже убрали теплые вещи?

Фото: Александр Подгорчук

Синоптики поделились прогнозом на первую короткую рабочую неделю мая. Долгожданное возвращение тепла пока откладывается, при этом похолодание местами только усилится.

По данным Гидрометцентра России, самым теплым рабочим днем станет вторник. 2 мая воздух в нашем городе прогреется до +16 градусов. Ожидается небольшой дождь.

В среду и четверг дневные температуры будут держаться на уровне +12...+13 градусов. Осадки практически исключены.

В пятницу станет еще холоднее - ожидается +7...+9 градусов. В ночь на субботу и вовсе прогнозируют до -1 градуса и небольшой снег.

На выходных резко потеплеет, но пока что температура лишь вернется к показателям +12...+13 градусов.

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