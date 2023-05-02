Сокровища калининградских музеев: Добрый лев, волшебный Гофман и шедевры советского авангарда

Спящий лев – центральный экспонат Синего зала. Фото: Платон ЕГОРОВ

Немного о котиках

Есть в музее, расположившемся под сводами старинной биржи, Белый зал, наполненный духом великолепной античности, а есть Синий. Здесь представлены шедевры декоративно-прикладного искусства и произведения графики. Центральный же экспонат, самый крупный, удобно расположился на полу.

- Вот, взгляните, какой милый прекрасный лев. Так и хочется погладить его по носу, - улыбается Лада Сыроватко, ученый секретарь Музея изобразительных искусств.

Царь зверей и правда выглядит как живой, точнее, одушевленный. Хотя выполнен из глины с добавлением каменной крошки. До войны лев, сделанный в 1910 году, по мнению искусствоведов, находился в имении Грюнхоф (сегодня – поселок Рощино Зеленоградского района), принадлежавшему известному прусскому роду фон Бюлов. Автор работы – скульптор Людвиг Манцель.

Рядом со львом можно увидеть изумительные образцы керамических изделий, сделанных в довоенный период на знаменитой Кадиненской мануфактуре. Созданы давно, а выглядят как новые.

Образцы керамического искусства. Фото: Платон ЕГОРОВ

Немецкая ваза начала прошлого века. Фото: Платон ЕГОРОВ

По соседству – зал, где можно познакомиться с творчеством калининградских художников, творивших в 1980-е – 1990-е годы. Людмила Пономарева, Людмила Богатова, Нелли Смирнягина, Виктор Рябинин… Многим калининградцам хорошо известны эти имена, а туристы из Москвы и других городов имеют счастье с ними познакомиться. Все представленные художники очень четко и глубоко отражают дух нашего города. Помните же знаменитого кота Людмилы Богатовой? Можно сказать, один из неофициальных символов Калининграда. А огромного черного кота Виктора Рябинина? Кстати, мастерская этого художника находилась в двух шагах от здания бывшей биржи, где сегодня располагается музей, - в одном из домов на Ленинском проспекте.

Что было в «Манеже»

Музей изобразительных искусств – счастливый обладатель нескольких крупнейших в России коллекций. Например, импрессиониста Ловиса Коринта и художника-графика из Кенигсберга Генриха Вольффа.

- Мы очень ими гордимся, - говорит Лада Сыроватко.

Но в наличии имеются не только немецкие мастера. Ни в одном музее страны вы не найдете столько полотен одного из корифеев советского авангарда Элия Белютина.

Один из шедевров Элия Белютина. Фото: Платон ЕГОРОВ

- Все эти картины – подарок супруги Белютина – Нины Михайловны Молевой, писательницы, историка, искусствоведа. Мы поддерживаем с ней хорошие отношения, - объясняет Лада Сыроватко.

Кстати, в московской квартире Нины Молевой также много живописных шедевров, в том числе и минувших эпох. Есть, например, Петер Пауль Рубенс – произведения этого мэтра живописи знают даже далекие от искусства обыватели. И не исключено, что свою богатейшую коллекцию Молева завещает калининградскому музею, во всяком случае, такая информация проходила в СМИ, об этом несколько лет назад писала и «Комсомолка» (мало того – наш корреспондент даже побывал в гостях у Нины Михайловны). Глядишь, и свой Рубенс в Калининграде появится.

Но вернемся из Москвы в Калининград, от полотен эпохи барокко к картинам Элия Белютина, более близкого к нам по времени и по духу. А вот генсеку ЦК КПССС Никите Хрущеву Белютин по духу не подошел. Помните же знаменитую выставку авангардистов в московском «Манеже» в 1962 году, в разгар «оттепели», которую жестко раскритиковал и буквально разогнал Никита Сергеевич? Одним из организаторов был как раз Элий Белютин, в то время – руководитель и вдохновитель художественный группы «Новая реальность». После той громкой выставки многие молодые авторы вынуждены были уйти в подполье. Группу Белютина лишили официального статуса, а сам художник с тех пор должен был самостоятельно искать средства для продолжения преподавательской деятельности. В одном из залов Музея изобразительных искусств можно увидеть не только головокружительные (в прямом смысле слова) работы Белютина, но и посмотреть фильм о скандальной выставке.

Гофман и его друзья

Получив заряд авангардизма, продолжаем исследовать музейные помещения.

- Вот, посмотрите в окошко, - предлагает Лада Сыроватко.

- А что там?

- Увидите.

Так выглядит окошко в тайну двух миров. Фото: Платон ЕГОРОВ

Я посмотрел: за маленьким окном раскинулся сказочный город, населенный удивительными персонажами с длинными носами. А потом мы пошли в этот город, чтобы поближе познакомиться с творчеством одного из самых знаменитых уроженцев Кенигсберга, писателя, сказочника, композитора, музыканта и просто романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана. И не только его, но и выдающихся российских художников, неравнодушных к немецкому мастеру.

В городе Гофмана кипят страсти… Фото: Платон ЕГОРОВ

- Эта наша постоянная выставка, она называется «Город Гофмана. Тайны двух миров», - объясняет Лада Сыроватко. – А состоит она из декораций и кукол полнометражного мультфильма «Гофманиада» студии «Союзмультфильм», который увидел свет в 2018 году. Мультфильм сделан по эскизам знаменитого художника Михаила Шемякина.

«Пространство выставки предстает перед зрителем как город в городе, - читаем аннотацию к выставке. - Декорации мультфильма воссоздают интерьеры и городские виды XVIII–XIX веков, преображенные творческой фантазией Гофмана и создателей мультфильма по его произведениям. Точки на карте Кенигсберга эпохи Гофмана вырастают в ландшафты связанных с ним мест. В вымышленном городе живут мечтатели Эрнест и Ансельм, саламандр Линдгорст, механик Мош Паульман, а продавец оптических приборов в любой момент может обернуться зловещим Песочным человеком»... Кстати, некоторые персонажи Гофмана, такие как тот же Песочный человек или Крошка Цахес, удостоились отдельных небольших залов.

- Конечно, огромное внимание эта выставка привлекает у детей. Еще и потому, что здесь можно не только познакомиться с удивительными экспонатами, но и посмотреть фрагменты мультфильма, - говорит Лада Сыроватко.

Кстати, Михаил Шемякин лет пятнадцать назад планировал установить в Калининграде памятник Гофману. Увы, не сложилось, поэтому ждем.

А пока у всех желающих есть возможность познакомиться с творчеством больших мастеров – прошлого и настоящего, Гофмана и Шемякина. Для этого достаточно попасть в изящное и великолепное здание бывшей биржи, в Музей изобразительных искусств.