Как Вячеслав Зайцев показывал в Калининграде коллекцию одежды из Павлово-Посадских тканей

На показ в нашем городе Зайцев приехал в отличном настроении. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Первый модельер Советского Союза Вячеслав Зайцев умер в возрасте 85 лет в Москве после продолжительной борьбы с последствиями тяжелого заболевания. В 2016 году у Зайцева была диагностирована болезнь Паркинсона. Неизлечимый недуг стал прогрессировать год назад. Последние месяцы модельер не мог сам ходить и не говорил.=

Летом 2013 года Вячеслав Зайцев приезжал в Калининград в

качестве почетного гостя фестиваля «Территория мира». На остров Канта кутюрье привезли на бежевом джипе с тонированными окнами. Он появился перед журналистами в шикарном цветастом сюртуке и красной кепке-бейсболке. Днем маэстро успел прокатиться по городу и посетить музей янтаря.

- Как вам калининградская погода? – спросил кто-то.

- Погода замечательная, - улыбнулся Вячеслав Михайлович.

- А где же ваш зонт? Дождь вот-вот пойдет!

- Зонт? Зонт в машине, - как-то растерянно и тихо сказал модельер.

Зайцев показался очень трогательным, даже смущенным. Он поздоровался со всеми и прошел в шатер, где его уже ждали.

На фестивале кутюрье представил фольклорные коллекции своего Дома моды.

- Любая фольклорная русская ткань прекрасно ложится на любую современную форму одежды. Посмотрите на мой Павлово-Посадский пиджак. Я в нем летал в Нью-Йорк. Там люди вообще совершенно обалдели, подходили на улице и говорили: «Как красиво!». Я и в Калининград привез роскошную коллекцию. Все сделано из Павлово-Посадских тканей, частично из ивановского ситца. Первую свою коллекцию ивановских ситцев я сделал в 1976 году, - рассказал мэтр.

Для показа платьев от Зайцева в Калининграде отобрали 30 девушек.

- Все модели калининградские. Кроме мужчин. Я с собой четырех привез и одного нашли в Калининграде. С трудом у вас мужика нашли! – пошутил тогда модельер.

Вячеслав Михайлович был в прекрасном расположении духа. Говорил, что много путешествует и совсем недавно ездил в Нью-Йорк.

- Там первый раз в музее текстильного института, который сохраняет культуру ушедших цивилизаций, выставляли единственного русского художника – Вячеслава Зайцева. Музей потрясающий, в котором собраны образцы костюмов, начиная с 16 века. Я там был лишь однажды в 87 году и увидел эту коллекцию платьев, обуви, головных уборов. Тогда я привез свою небольшую коллекцию в Америку, была выставка в Русском доме, и коллекция произвела большое впечатление. И я оставил две своих модели. И особенно приятно, что одна модель была выставлена в самом начале, у входа в зал. Это была русская тема из летнего шелка – стеганое пальто с вышивкой и уникальным головным убором. Красивая модель. Для нее сделали специальный стеклянный футляр и разместили модель перед входом на выставку. Для меня это было неожиданно.

О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРИЛ КУТЮРЬЕ

Про школьную форму

- Когда я был в Лондоне, я видел, как там ходят дети. Раннее утро. Дети идут в серых трикотажных пуловерах, белых рубашечках, на них кардиганчики, классные бабочки. Дети прелестные, подтянутые. Здорово! И я захотел тоже что-то попробовать и взял трикотаж. Теперь я делаю коллекцию школьной формы в Уфе. Мы сделали темно-синюю форму с темно-красным кантом. Разработали большую коллекцию. Это даже не форма, а быстрее одежда, поскольку люди могут из предложенного выбрать массу вариантов в пределах 3-3,5 тысячт рублей. В зависимости от возможностей. Основной комплект - это свитер на зиму, жилет, кардиган. Для девочек - кардиган, пуловер, юбочка в складку, брючки. Красиво получилось. Министерство культуры и образования Уфы заинтересовались этой формой.

Про одежду для учителей

- Я и учителям предложил форму. Первый раз ко мне пришли учителя и попросили сделать для них форму. Я предложил классический английский стиль, который они приняли. Я сделал три эскиза, они выбрали варианты. Я предложил сделать платья в пределах 6 тысяч рублей. Это роскошные черные платья. В октябре я буду их показывать – группу черных платьев. Они великолепные и за счет аксессуаров их можно менять в течение недели. Шейный платок, цветочек, бусы - и будешь выглядеть каждый раз по-другому. Делаю я это все для того, чтобы дети радовались, видя учителя, а не просто рассматривали ее бюст.

Про пампушек

- Для полных женщин я, наверное, буду делать коллекцию. Я очень люблю полных женщин, у меня много таких клиентов. Я работаю для них. Но если делать модель для ширпотреба, теряется очарование полной женщины. Вот в чем дело. Ведь полные женщины очень разные, полнота разная: у одной грудь, у другой бедра, у третьей талия. Поэтому сложно. А идей очень много. Осуществить их трудно, ведь надо, чтобы мне помогало много людей. А я работаю один.

Об авторских правах

- Авторские права вообще не сохраняются и не соблюдаются никак. Как и везде. Много лет назад я пытался сделать авторские права на свои модели. Пока я три года оформлял документы и занимался бумагами, все уже ушло. Ну, как говорится, если воруют – значит это хорошо. Пускай воруют. На одном крупном фестивале я комментировал свой показ. «Обратите внимание на стразы с перьями. Через полгода все разворуют». У меня постоянно воруют идеи. В 1989 году во Флоренции я представлял коллекцию красных мужских пальто. А через два-три года они появились у Армани и у Версаче. Совершенно спокойно. И сейчас воруют, тем более, что все мои модели есть в интернете. А возьмите мои вышитые сюртуки, которые я сделал еще в 1994 году. В прошлом году такие появились у Дольче и Габанна.

О внучке

- Моя Маруся – человек удивительный. Она очень нежная, хрупкая. Неожиданно стала художником модельером. Рисовала она в 8 лет, помню ее рисунки. Нарисовала 60 моделей за раз, придумала им имена. Потом пошла учиться после школы. Сделала первую коллекцию, вторую. Концептуально интересный человек. Она прекрасно рисует. Фантастически работает.

О доме

- Свой дом в деревне Каблуково в Московской области я строил семь лет. Это дом-музей.

Как-то, когда он еще был недостроен, я провел в нем в одиночестве новогоднюю ночь. Я боюсь темноты, и было страшно одному. Но проснулся утром, вышел на улицу – был солнечный день. Все в снегу, огромные заснеженные лапы елей. И я подумал: «Боже мой, зачем я сижу в Москве?». И я начал строить свою жизнь там. Десять лет занимался тем, что что-то покупал, находил для дома. Начал с кухни, купил шкафчик, буфет, большой стол. Пол у меня везде черно-белый, потому что в то время я увлекался графикой и голландской живописью, а там всегда черно-белый пол. И у меня почти везде так. А стены белые, белые жалюзи. Белый дом. Все краски у меня в подвале. Есть красные стены, желтый цвет. Когда там были серые стены, страшно было спускаться. Теперь у меня там синяя чайная комната.