«Нужно носить свое и гордиться!»: Как Валентин Юдашкин продвигал янтарь из Калининграда

«Янтарная» коллекция Юдашкина стала одним из самых знаковых событий Недели моды-2014 в Москве. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Знаменитый модельер Валентин Юдашкин скончался 2 мая в возрасте 59 лет. Кутюрье оставил яркий след в мире моды. Он одевал знаменитостей, устраивал шикарные показы а еще продвигал местные бренды. В частности – калининградский янтарь. Он говорил, что очень хочет возродить моду на российский янтарь.

В 2014 году модельер представил ювелирную коллекцию из калининградского янтаря в Париже и на открытии Недели моды в Москве.

- В советские годы янтарь убили дешевой штамповкой. Затем янтарь вообще исчез с постсоветского рынка. На смену ему пришла масса подделок, масса контрафакта. Это была пластмасса, смолы и такие вещи, которые к янтарю не имели никакого отношения. Мы не понимали ценности янтаря, все было очень расточительно. Российская публика стала ценить янтарь, после того, как была восстановлена Янтарная комната. В какой-то степени наш проект с Калининградским янтарным комбинатом - это продолжение государственной политики, направленной на возвращение утраченных технологий, материалов и промыслов. Мы хотим возродить моду на российский янтарь, - говорил тогда Юдашкин.

Из украшений на всех моделях был только янтарь. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Свою коллекцию маэстро называл капсульной. Рассказывал, в каких нервных условиях она создавалась, потому что нужно было уложиться в очень сжатые сроки, чтоб все изделия вовремя были в Париже на примерках. Еще он очень благодарил за работу калининградских мастеров:

- По своему происхождению, свойствам и влиянию на человека, янтарь мне напоминает жемчуг. Мне кажется, что при правильной и современной подаче янтарь может стать новым жемчугом на мировом рынке. Это амбициозная задача, но шансы есть. Мы будем привлекать к работе геммологов (специалисты по драгоценным и поделочным камням - Авт.), художников и ювелиров. Надеюсь, что скоро янтарь будет восприниматься совсем по-другому. Это должны быть современные и понятные вещи. И прежде всего молоденькие девушки должны захотеть носить янтарь. Также мы хотим, чтобы камень носили и мужчины. В первой коллекции мы попробовали сделать украшения – браслеты, четки, запонки.

Валентин Юдашкин много говорил и о том, как важно ценить янтарь и продвигать его на мировой рынок.

- Каков шанс, что калининградский янтарь станет популярным в мире моды настолько, что мы будем видеть его не только в ваших коллекциях, а в коллекциях зарубежных модельеров? - спросил я маэстро.

- Все зависит от того, насколько мы правильно выстроим продажи изделий. Мы обязаны предъявлять миру не только сырье, но и лучшие изделия… …Постепенно российский янтарь войдет в моду. А зарубежные европейские дизайнеры пока еще не знакомы с этим материалом и наша задача, в том числе, их с ним познакомить.

Надо вспомнить, что в Царской России, люди восхищались, попадая в Янтарную комнату, в Малахитовую и Агатовую комнаты. Надо показывать то, чем гордится страна. Мы можем себе это позволить!