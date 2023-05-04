Выпрыгнули с парашютом и пропали без вести: Под Ладушкиным нашли орден летчика Ил-2 и установили имя героя

До конца неизвестно, как именно награда попала на территорию современной Калининградской области. Фото: Руслан Хисамов

Орден Отечественной Войны второй степени обнаружили возле поселка Ульяновка под Ладушкиным в Калининградской области. Находку сделали поисковики региональной организации «Совесть», которые обследовали в лесу сохранившиеся с войны блиндажи. Награда была погнута, искорежена взрывом. Однако, на ордене сохранился номер, по которому и удалось установить имя награжденного.

Как рассказал «Комсомолке» руководитель «Совести» Руслан Хисамов, орден принадлежал уроженцу Московской области, гвардии младшему лейтенанту Петру Григорьевичу Николаеву, летчику самолета Ил-2 142-го гвардейского штурмового авиационного полка 8-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 1-го гвардейского штурмового авиационного корпуса.

За проявленные мужество и подвиги ранее Николаев был награжден орденом Красной Звезды.

За проявленные мужество и подвиги Николаев также был награжден орденом Красной Звезды. Фото: Руслан Хисамов

- Согласно архивным данным, 5 июня 1944 года экипаж самолета Ил-2 – пилот Николаев и воздушный стрелок-радист, гвардии старший сержант Негаев (возможно Нечаев) – получили боевую задачу: в составе группы штурмовиков под прикрытием истребителей 166-го гвардейского истребительного авиационного полка уничтожить танки и бронемашины противника в районе Захорна, Румыния. В ходе боя самолет был сбит огнем малой зенитной артиллерии противника в районе Захорна, экипаж выпрыгнул из горящей машины на парашютах, - рассказал Руслан Хисамов.

Интересно, что летчики до сих пор числятся по документам как пропавшие без вести.

Но если боевые действия проходили на территории Румынии, то каким образом орден мог оказаться в Восточной Пруссии? Здесь несколько версий.

Первая. Выпрыгнув с парашютами из подбитого самолета, летчики приземлились на территорию занятую противником, и попали в плен. Возможно, еще тогда кто-то из немецких военных забрал награды как трофеи, а позже в 1945 году, его часть вела бои в Восточной Пруссии, и он потерял орден.

Вторая. Попав в плен в Румынии, летчики сразу были направлены в один из лагерей для военнопленных на территории Восточной Пруссии, и уже здесь у них забрали награды.

- Тот, у кого находился этот орден, по всей вероятности, попал под артиллерийско-бомбовый удар и вряд ли выжил, повреждения на ордене свидетельствуют об этом, - говорит Руслан Хисамов.

Поисковик Геннадий Полубедов из Пятигорска надеется отыскать родственников пилота Петра Николаева, которым и передадут награду героя.

Отметим, поиски проходили в рамках проекта «Историческая память» при участии, поддержке администрации муниципального образования Ладушкинского городского округа и прокуратуры Багратионовского района.