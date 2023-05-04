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Общество4 мая 2023 11:47

Выпрыгнули с парашютом и пропали без вести: Под Ладушкиным нашли орден летчика Ил-2 и установили имя героя

Теперь поисковики надеются выйти на родственников и передать им награду
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
До конца неизвестно, как именно награда попала на территорию современной Калининградской области.

До конца неизвестно, как именно награда попала на территорию современной Калининградской области.

Фото: Руслан Хисамов

Орден Отечественной Войны второй степени обнаружили возле поселка Ульяновка под Ладушкиным в Калининградской области. Находку сделали поисковики региональной организации «Совесть», которые обследовали в лесу сохранившиеся с войны блиндажи. Награда была погнута, искорежена взрывом. Однако, на ордене сохранился номер, по которому и удалось установить имя награжденного.

Как рассказал «Комсомолке» руководитель «Совести» Руслан Хисамов, орден принадлежал уроженцу Московской области, гвардии младшему лейтенанту Петру Григорьевичу Николаеву, летчику самолета Ил-2 142-го гвардейского штурмового авиационного полка 8-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 1-го гвардейского штурмового авиационного корпуса.

За проявленные мужество и подвиги ранее Николаев был награжден орденом Красной Звезды.

За проявленные мужество и подвиги Николаев также был награжден орденом Красной Звезды.

За проявленные мужество и подвиги Николаев также был награжден орденом Красной Звезды.

Фото: Руслан Хисамов

- Согласно архивным данным, 5 июня 1944 года экипаж самолета Ил-2 – пилот Николаев и воздушный стрелок-радист, гвардии старший сержант Негаев (возможно Нечаев) – получили боевую задачу: в составе группы штурмовиков под прикрытием истребителей 166-го гвардейского истребительного авиационного полка уничтожить танки и бронемашины противника в районе Захорна, Румыния. В ходе боя самолет был сбит огнем малой зенитной артиллерии противника в районе Захорна, экипаж выпрыгнул из горящей машины на парашютах, - рассказал Руслан Хисамов.

Интересно, что летчики до сих пор числятся по документам как пропавшие без вести.

Но если боевые действия проходили на территории Румынии, то каким образом орден мог оказаться в Восточной Пруссии? Здесь несколько версий.

Первая. Выпрыгнув с парашютами из подбитого самолета, летчики приземлились на территорию занятую противником, и попали в плен. Возможно, еще тогда кто-то из немецких военных забрал награды как трофеи, а позже в 1945 году, его часть вела бои в Восточной Пруссии, и он потерял орден.

Вторая. Попав в плен в Румынии, летчики сразу были направлены в один из лагерей для военнопленных на территории Восточной Пруссии, и уже здесь у них забрали награды.

- Тот, у кого находился этот орден, по всей вероятности, попал под артиллерийско-бомбовый удар и вряд ли выжил, повреждения на ордене свидетельствуют об этом, - говорит Руслан Хисамов.

Поисковик Геннадий Полубедов из Пятигорска надеется отыскать родственников пилота Петра Николаева, которым и передадут награду героя.

Отметим, поиски проходили в рамках проекта «Историческая память» при участии, поддержке администрации муниципального образования Ладушкинского городского округа и прокуратуры Багратионовского района.

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