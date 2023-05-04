Программа мероприятий 9 мая 2023 года в Калининграде: парад и салют будут, «Бессмертный полк» - только онлайн

По площади торжественным маршем пройдут более 2 500 военнослужащих. Фото: Александр Подгорчук

Главным событием 9 мая по традиции станет военный парад, но на этот раз он пройдет не везде. Так, в Гусеве, где располагается штаб армейского корпуса Балтийского флота, из соображений безопасности от проведения решили отказаться. В Калининграде на такой шаг не пошли – парад состоится!

Что будет 9 мая

Парад на площади Победы начнется в 10.00. Торжественным маршем пройдут более 2 500 военнослужащих Балтийского флота и других силовых ведомств региона. Зрители также увидят около 70 единиц техники, включая раритеты военных лет. Обратите внимание: центр города будет перекрыт с 7.00 до 13.00.

«Бессмертного полка» в привычном виде не будет ни в Калининграде, ни в других городах области. Акцию проведут в режиме онлайн, при этом каждый может выбрать наиболее удобный для себя формат. Подробные рекомендации, конструктор оформления фото и другие полезные материалы можно найти на сайте общероссийского общественного движения www.polkrf.ru. Онлайн-трансляция на сайте запланирована 9 мая в течение дня, а также изображения будут видны на медиафасадах и светодиодных экранах по всей стране.

Одной из основных площадок празднования Дня Победы в Калининграде станет территория Форта №5. Она откроется уже в 10 часов утра.

В программе:

10.00 - 17.00. Работа интерактивных площадок;

11.00 - 11.50. Проведение бесплатной экскурсии;

11.10 — 13.10. Концерт вокальной школы «Твой голос»;

13.30 — 14.00. Диктор читает историческую справку и объявляет о начале реконструкции;

14.00 — 15.00. Военно-историческая реконструкция («Клуб военно-исторической реконструкции при Доме офицеров Балтийского флота»). После завершения боя – фотографирование с участниками реконструкции;

15.00 — 17.00. Концерт «Дорогами Победы».

В Парке Победы (Гвардейский проспект) программа откроется в 11.00 двухчасовым музыкальным спектаклем «По праву памяти». Заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин и Народный артист РСФСР Сергеей Никоненко выступят вместе с Калининградским областным оркестром русских народных, Балтийским казачьим хором, музыкантами Калининградского областного музыкального театра и Калининградского областного симфонического оркестра. Традиционным угощением во время праздника станет солдатская каша.

На территории Музея Мирового океана пройдет акция «Гудок Победы».

- В 11.55 для экипажей музейных судов будет дан сигнал «Большой сбор!». В 11.59 на территории музея прозвучит запись аудиосообщения о безоговорочной капитуляции Германии в исполнении диктора Всесоюзного радио Госкомитета СССР Ю.Б. Левитана. В 12.00 музейные корабли дадут «Гудок Победы»! – рассказали в пресс-службе музея.

Завершится праздничный день салютом, который по традиции тоже дадут в Парке Победы. Начало - в 22:00. Салют запланирован и в других городах. Например, в Зеленоградске его запустят с пирса: обещают 240 огней, «римские свечи», батареи «Яркая ночь» и «Созвездие Скорпиона». Пятиминутное шоу стартует в 21:55.

Что потом

Калининградский областной историко-художественный музей (ул. Клиническая, 21) стал площадкой для II Майского фестиваля правильного кино, приуроченного к празднованию Дня Победы. 10 мая в 12:00 в музее состоится показ документального фильма «Гагарин. Жизнь в хронике Тасс» (12+). 11 мая в 12:40 можно будет посмотреть документальный фильм «Художник. Заметки на холсте» (6+). Вход на сеансы – свободный.