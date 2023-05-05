«Доказала, что сын – от него, и теперь отберу последнее!»: Жительница Гусева сделала тест ДНК в шоу на Первом канале

Анна Костина (в центре) попросила помощи и получила ее – отцовство Николая доказано. Фото: Первый канал

37-летняя Анна Костина стала героиней передачи «Мужское / Женское» на Первом канале. Женщина обратилась к телевизионщикам за помощью. Дело в том, что ее бывший супруг сильно сомневался в своем отцовстве и поэтому отказывался помогать в воспитании 5-летнего сына. «Сегодня в студии выясним, почему Николай обвиняет жену в изменах, могла ли она нагулять ребенка и каким будет результат теста ДНК», - многообещающе звучал анонс предстоящего шоу.

Ударом на удар

Анна Костина, отправляясь на запись телепередачи, скорее всего, не подозревала, какие вопросы ей будут задавать публично.

- А вы бывшего мужа любили?

- Нет, - без колебаний ответила наша землячка.

- Вы с ним в разводе?

- Да, нас официально развели… с девятого раза.

- В суд обращались за алиментами?

- У меня не приняли заявление (по словам Анны, она имела дело с мировым судьей Черняховска – Ред.).

- И что, бывший ни разу, ни копейки не дал?

- Ни разу!

- На что же вы живете?

- На пособие и еще подрабатываю – в поле камни собираю.

- Вас супруг подозревал в измене?

- Да, все время говорил, что ребенок не от него.

- А сам изменял?

- Да, с предыдущей женой.

По версии Анны Костиной, изменять ее экс-супружнику вообще было очень удобно. Семьи жили в двухквартирном доме, где подвал – общий, без каких-либо перегородок. Вот, мол, благоверный как раз через подвал и хаживал налево. Точнее, из одной семьи в другую. Тем временем «вопросы с пристрастием» продолжали сыпаться на бедную героиню шоу.

- У вашего бывшего мужа в предыдущем браке дети есть? Он им помогает?

- Да, есть сын. Ему помогает.

- Вас бил?

- Да. Однажды мы были в гостях. Я прилегла, а когда проснулась, была уже у нас дома. И у меня были сломаны ребра. Это он так меня из гостей доставлял.

- То есть вы пьяная были?

- Не отказываюсь, да, выпила.

- А ребенок где был в этот момент?

- С нами был.

Между тем, в подготовленном создателями программы сюжете соседки семьи Костиных рассказывают, что и сама Аня тоже, бывало, руки распускала:

- Поленом по голове его ударила! Мужик весь в крови был, вообще непонятно, как выжил.

Место для теста

Согласился участвовать в передаче и тот самый Николай.

- Я тебя с грязью смешаю, как это ты сделал со мной, - посулила Анна, едва бывший супруг появился в студии.

Дама, к слову, вообще выглядела довольно уверенно, с легкостью отбивала любые нападки. Чего не скажешь о Николае. Тот выглядел откровенно растерянным, несколько раз просто не понимал смысла обращенных к нему слов. Согласно его версии, это Анна изменяла мужу с его приятелем. Про приятеля сюжет тоже показали, обвиняемый все категорически отрицал.

Поведал Николай, что и хозяйка из его Анны была так себе. Обеды, конечно, готовила. Поначалу, когда только поженились, даже поддерживала порядок в жилище. А вскоре после рождения сына и дом, и огород – все забросила.

Итог телепередачи, пожалуй, можно считать весьма перспективным для Анны. После того как тест на установление отцовства прошли и отставной муж гусевчанки, и его приятель – возможный Аннин любовник, выяснилось, что именно Николай является отцом мальчика.

Николай Костин пообещал, что сыну помогать будет. Фото: Первый канал

Коля своим ушам не поверил - когда ведущий шоу Александр Гордон зачитывал результат ДНК-исследования, потянулся за листочком, дабы удостовериться в выводах экспертов лично.

- Это я отдам Анне, - назидательно ответил Гордон и передал документ довольной матери-одиночке. Еще бы! С такой «фактической бумажкой» будет куда легче получить защиту в суде.

Глас народа

Естественно, калининградские паблики не упустили великолепного случая поднять себе рейтинги. И мгновенно опубликовали запись нужного выпуска программы «Мужское / Женское». Комментаторы в соцсетях были, как всегда, активны. Анну поддержали многие. Желали ей идти до конца – добиться выплаты алиментов, устроиться на хорошую работу, найти в себе силы. И сказать Николаю спасибо за то, что благодаря ему стала мамой. Впрочем, негатива тоже хватало.

«Я считаю, это - позор. Можно было тихо-мирно все решить и не морочить людям голову», - написала тезка нашей героини из сообщества «Я люблю Гусев» в «ВКонтакте».

«Мирно не получилось, уж поверьте мне», - тут же вышла на связь сама Анна Костина.

«Никогда не поверю, что надо таким путем все делать. Можно было просто подать на алименты, решение суда отнести приставам, которые все необходимое сделали бы сами: нашли и принудили платить. Это срам, стыд и позор - выливать на всю страну эту жуть. С этим потом жить вам и ребенку. Пусть бы он сам доказывал в суде, что сомневается (в отцовстве. – Ред.)» - негодовал еще один завсегдатай интернета.

«Где же ваша гордость? Отказался - и черт с ним! Зачем сор из избы выносить?» – укоряла некая Софья.

«Уважаемые господа комментаторы! - не выдержала, наконец, Анна. - Не стоит судить человека только по тому что, я участвовала в этой программе. Неужели я бы поехала туда и светилась бы, если бы у меня был другой выбор? Отвечу: конечно, нет! Теперь что касается работы. Я работаю физически тяжело. Не побираюсь. Что касается отца ребенка, он отказывался платить, мотивируя это тем, что ребенок не от него. Вот я и доказала, что от него! Он такой же родитель, как и я. И меня не нужно осуждать, тем более что вы - не судьи. Наш город я не позорю, поскольку ничего противозаконного не делала. Вы считаете, что добиться от бывшего мужа алиментов - это унижение? Я так не считаю. Отберу у него последнее. Он обязан и будет платить!»

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

«Алименты должны назначить, но с незрелостью личности пора что-то делать»

В телешоу приняли участие несколько авторитетных экспертов, которые сделали свои выводы

- Я 20 лет практикую, но впервые слышу, что суд мог отказаться принять заявление (о назначении алиментов. – Ред.), - заметила адвокат Елена Сенина. - Это какие-то чудеса! Интересно было бы увидеть, что именно написано в отказе.

- Думаю, <Анне> нужно было дойти до органов опеки и попечительства, где бы подсказали, в какой именно суд обращаться? – считает кандидат юридических наук Алексей Сиренко.

- За последние шесть месяцев могут назначить алименты, если докажете в суде, что обращались с заявлением, - объяснила Анне психолог Александра Миллер. – Но вы сами личность незрелая. Не устраиваетесь на постоянную работу, ничего не улучшаете в жизни своей семьи, всем закрываете рот, включая бывшего мужа. В вас самой проблем много.