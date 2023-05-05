Живописные руины и романтический вид на залив: как теперь выглядит замок Бальга

Мощную крепость на берегу залива Фришес-Хаф (сегодня – Калининградский залив) построили в 1239 году. Хотя об этой дате и сегодня спорят. Фото: Платон ЕГОРОВ

Наш сегодняшний маршрут – на Бальгу, старейший на территории Калининградской области и всей России рыцарский замок. Мощную крепость на берегу залива Фришес-Хаф (сейчас – Калининградский залив) братья Тевтонского ордена построили в первой половине XIII века, точнее, в 1239 году, хотя эта дата оспаривается. Когда-то у замковых ворот стоял валун с выбитой датой, но в послевоенные годы его увезли. Долгое время Бальга была местом паломничества «диких туристов», которые приезжали сюда на шашлыки, а также «черных копателей». Они бродили по окрестностям с металлоискателями, сооружали глубокие «норы», доставали из земли боеприпасы, реже оружие, еще реже культурные ценности. Словом, замок, от которого уже довольно давно остались лишь руины, был запущенным местом. Однако сейчас ситуация изменилась. В 2021 году у Бальги появился арендатор, территорию привели в порядок и превратили в уютное и красивое место. Здесь можно гулять, наслаждаться видами залива и того, что осталось от самого замка. Но в некоей перспективе (пока трудно сказать, в какой) будет еще лучше: часть средневековой крепости хотят восстановить и открыть в здании небольшой музей истории края.

Долгая дорога

Добираться до Бальги не очень удобно. На автобусе не доедете, с «дизелем», который бегал здесь в советские годы, тоже не все понятно. Лучше на автомобиле. Мчитесь по невероятно живописному, скачущему по холмам шоссе в сторону российско-польской границы, за несколько километров до Мамоново по ходу движения видите указатель: «Замок Бальга». Вам направо. Поворачиваете. И еще около двадцати минут по не самой приятной дороге.

- Раньше здесь вообще был кошмар, сплошные ухабы, - говорит Артур Сарниц, архитектор и один из арендаторов замка. - Но мы дорогу к БАльге (Сарниц делает ударение на первом слоге: возможно, правильно, но очень непривычно для слуха – Авт.) немного выровняли, сейчас на легковом автомобиле потихоньку можно добраться.

Впрочем, есть один участок дороги, от которого забудешь неудобства всех предыдущих километров. Разбитая асфальтовая трасса неожиданно, словно по мановению волшебной палочки, покрывается старинной гранитной брусчаткой, с двух сторон вырастают поросшие деревьями и кустарниками стены. Едешь, словно по тоннелю. Так и кажется, что из леса выскочат прусские разбойники (Бальга ведь построена на месте еще более древней крепости Хонеда) и потребуют сделать выбор: жизнь или кошелек.

Кажется, что из леса выскочат прусские разбойники… Фото: Платон ЕГОРОВ

Жаль, что этот участок довольно короткий. Вот бы всю дорогу до замка выложить камнем! Но пока это только мечты.

Куда ведут дорожки

Впрочем, еще несколько лет назад казалось, что благоустройство территории замка, кстати, довольно обширной и живописной благодаря рельефу, - это тоже из области фантастики. Бывший замковый двор напоминал непроходимые джунгли. Теперь ситуация изменилась. Территория огорожена, на въезде – вагончик с охранниками, которые дежурят круглосуточно. На стенде можно прочитать, что это за объект, а также приобрести по QR-коду билет. Цена – 200 рублей.

- Это символические деньги, хочется, чтобы посетители их воспринимали как вклад в сохранение культурного и исторического наследия нашей области, - говорит Артур Сарниц. - Пока можно взять электронный билет, впоследствии, думаю, поставим кассу, чтобы можно было расплатиться наличными.

Примечательные объекты

Что же интересного можно увидеть на замковой территории уже сегодня? Примечательные объекты находятся и перед руинами. На холме, который когда-то был частью Шведского вала – одиночное захоронение красноармейца: «Здесь похоронен воин Советской Армии Шевелев А.М., павший смертью храбрых при взятии замка Бальга». Долгое время на этом месте стоял скромный деревянный памятник, теперь же благоустроенное захоронение. И яркий венок у могильной плиты.

На холме похоронен воин Советской Армии Шевелев А.М., павший смертью храбрых при взятии замка Бальга. Фото: Платон ЕГОРОВ

С другой стороны от входа в замок – руины кирхи Святого Николая, построенной в XIV веке. К сожалению, от нее осталось мало, но выглядит этот фрагмент некогда крупного здания очень живописно.

Так выглядят руины кирхи Святого Николая, построенной в XIV веке. Фото: Платон ЕГОРОВ

Еще романтичнее смотрятся руины самого замка. Раньше это трудно было понять, потому что все вокруг утопало в дикой растительности. Но после того как территорию расчистили, вид действительно получился впечатляющий. От Бальги сохранился (разумеется, в руинированном виде) один из флигелей форбурга – предзамкового укрепления – с остатками башни. По большому счету - три стены или, точнее, две с половиной, потому что часть одной из стен рухнула в середине 1970-х годов.

От флигеля отходят аккуратные деревянные дорожки. По одной из них можно пройти к беседке и выпить чая (если вы, конечно, прихватили с собой термос). По другой доберетесь до того места, где некогда находилось «сердце» замка, цитадель, или по-немецки, хохбург – с домом контура, залом конвента, с выдающимся в залив данцкером, или по-нашему, туалетом.

Того хохбурга нет давным давно. Его начали разбирать еще в начале XVIII века, чтобы использовать крепкий орденский кирпич для строительства крепости Пиллау (сегодняшний Балтийск). Именно тогда была разобрана львиная часть Бальги, самая интересная ее часть. Тогда же, кстати, сильно пострадали и другие тевтонские замки, расположенные у залива: Лохштедт (недалеко от Балтийска), Бранденбург (поселок Ушаково), Фишхаузен (Приморск). Им тоже пришлось поделиться стройматериалом с новыми фортификационными сооружениями. Сегодня на месте цитадели – высокий холм, под которым наверняка сохранились замковые подвалы с арочными сводами. Здесь неоднократно проводили раскопки: и официальные (искали, в частности, Янтарную комнату), и нет. Где-то на территории цитадели расположен таинственный колодец, который, согласно местным легендам, превращается в подземный ход, ведущий куда-то очень далеко и глубоко.

За синей гладью

Наконец, еще одна деревянная дорожка ведет на высокий и крутой берег залива. В самом «центровом», открытом месте стоит скамейка.

- Здесь когда-то находилась замковая церковь. А до войны тоже стояла скамейка. На ней сидели и любовались видом на залив. Сейчас тоже можно полюбоваться, - говорит Артур Сарниц.

Теперь ничто не мешает любоваться Калининградским заливом. Фото: Платон ЕГОРОВ

Вид головокружительный: синяя гладь, а на горизонте – ангары старого аэродрома на Балтийской косе. Внизу – пляж, где иногда попадаются кусочки янтаря. Но спуститься не получится – слишком крутой склон. Лучше обойти и попасть на берег по тропинке, которая проходит возле руин кирхи Святого Николая.

- Мы в детстве, конечно, лазили по этим спускам, - продолжает архитектор. - Помню, один раз я полез, схватился за землю, а на меня человеческие косточки посыпались…

Бои здесь весной 1945 года были страшные – возле Бальги Красная армия окружила крупную группировку немцев. Есть фотографии, сделанные сразу после боев – берег буквально завален разбитой военной техникой.

Экскурсии в очках

Пока Бальга – роскошное место для прогулок. Однако в планах Артура Сарница и его партнеров по проекту нечто большее.

- Вначале мы внимательно изучим состояние руин. Затем укрепим все, уберем надписи, которые остались здесь с советских времен. Потом, вероятно, приступим к реконструкции. Хочется полностью восстановить флигель и открыть в нем музей. А мечта, конечно, это полностью воссоздать замок, - отмечает архитектор.

Как замок выглядел «при жизни», то есть в Средние века, неплохо известно, есть даже отличный макет Бальги, выполненный еще в 1990-е годы калининградским архитектором Юрием Забугой.

Но полное восстановление – это потом. Пока же на Бальге планируется организовать экскурсии с элементами дополненной реальности. Надеваешь специальные очки и вперед: ходишь по тропинкам, а кажется, что меряешь шагами узкие замковые коридоры. Разглядываешь старинные интерьеры, слушаешь средневековую музыку, словом, полное погружение в эпоху. Когда начнутся такие экскурсии, мы обязательно сообщим.