Видимо-невидимые перспективы Мамоново

Эти мощные контрфорсы когда-то удерживали южный участок крепостной стены города. Фото: Игорь Самарин

Вы когда-нибудь рассматривали карту города Мамоново? Такое впечатление, что населенный пункт словно бы прихлопнула гигантская ладонь, разбрызгав по сторонам оставшиеся улицы с домами. Пустырь площадью около 6 тысяч квадратных метров в границах от берега запруженной части реки Витушка до Мамоновского шоссе, плавно перетекающего в улицу Пограничная – это и есть исторический центр бывшего Хайлигенбайля. Согласно вездесущей Википедии, город был «почти полностью уничтожен» в результате ожесточенных боев в марте 1945 года. Однако, по мнению краеведов, это не совсем так.

Карта-схеме средневекового города Хайлигенбайль. Фото: Игорь Самарин

Как закопали Хайлигенбайль

- В ходе штурма Хайлигенбайля советскими войсками жилая застройка получила отнюдь не критические повреждения, - рассказывает директор Мамоновского городского музея Дмитрий Шилов. - У нас есть уникальная фотография, сделанная примерно в апреле 45-го. Почти все здания стоят, многие даже под черепицей. Но после войны здесь расположилась «учебка» Балтфлота. Я разговаривал с очевидцами, которые рассказывали, как все происходило. Сначала бригада рабочих обвязывала стальным тросом стену дома, потом трос прицепляли к трактору, тот дергал – строение рушилось. А следующим утром на регулярную пробежку выходил личный состав воинской части. От нее бежали налегке, а на обратном пути каждый матрос брал по два-три, если мог – четыре кирпича и нес в расположение. Военнослужащих было много: две тысячи человек пробежали – шесть тысяч кирпичей к транспортировке подготовили. Дальше подъезжал грузовик, его загружали кирпичом – и на вокзал. А оттуда ценный стройматериал уже вагонами гнали в Ленинград, Минск… Короче, на восстановление разрушенного СССР. И вот уже когда почти весь город таким вот образом разобрали, произошел несчастный случай – матрос погиб под обвалившейся стеной. После этого остатки руин просто заутюжили бульдозерами, накрыли завезенной землей и на ней разбили грядки.

Плюсом в данной ситуации можно считать то, что в результате оказались фактически законсервированы фундаменты и подвалы снесенных домов, а также аутентичное уличное покрытие. На это обстоятельство и обратил внимание нынешний глава отдела архитектуры и земельных отношений горадминистрации Игорь Доровский.

- Когда я в 2021 году приехал в Калининградскую область и увидел Мамоново, был поражен: почему городское руководство не видит открывающихся перед ним отличных возможностей?! – вспоминает Игорь Владимирович. - Даже не просто не видит, а их игнорирует. Зато оказалось, что вот уже десяток лет краеведы собирают необходимый материал – за это время накопилась толстенная папка. Выяснилось это, когда я отправился в местный музей, чтобы договориться насчет экскурсии для своих родственников, которые должны были скоро приехать в гости. Спускаюсь, значит, в подвал бывшего сырзавода и вижу – сидят несколько человек. Познакомились, разговорились. И оказалось, что у них уже сложилось видение процесса возрождения исторического центра города. А у меня еще с Комсомольска-на-Амуре, где я был главным архитектором города, имеется необходимый опыт, как все эти процессы свести к процедурам.

Вот мельница - она уж развалилась…

Так у новоиспеченных единомышленников родилась идея создания историко-культурного центра на территории Мамоново. Предпосылки для этого все в наличии, и прежде всего – крепостная стена XIII века.

- Которая на 95 процентов сохранилась, и которую есть возможность малыми усилиями воссоздать в том виде, в котором она существовала с 1301 года, - уверен Доровский. - Если сломать гаражи и отвратительные незаконные постройки, которые стоят вдоль нее сейчас, мы получим средневековую улицу. Нужно лишь дойти до брусчатой мостовой XVI века, показав, что она действительно есть. Много денег для этого не потребуется, исключительно добрая воля.

Впрочем, то, что и деньги не помешают, мы смогли убедиться сами, по ходу, так сказать, рекогносцировки на местности. Сначала нам продемонстрировали северо-западную часть средневековой стены - современные Мельничный переулок и улицу Мельничную. Названы они так потому, что в этом районе когда-то действительно была водяная мельница, причем функционировавшая, как говорят, аж до 1960-х. Необходимость в ней отпала после постройки хлебозавода.

Если от водяной мельницы остались только руины... Фото: Игорь Самарин

..то здание пивоварни сохранилось намного лучше. Фото: Игорь Самарин

Старую мельницу забросили, она быстро пришла в упадок, и теперь на этом месте – «руинированный водопад», как выразились наши сопровождающие. Несмотря на явное небрежение, место все еще удивительно живописное. Впечатление несколько портит разве что вонь, идущая от бывшего мельничного ручья.

- Рыбкомбинат, - печально поясняет Дмитрий Шилов.

А вот бывший мельничный амбар, кстати, сохранился – его переделали в гостиницу «У моста». Говорят, оттуда к мельнице вел подземный ход, который сейчас замурован.

- Мельницу мы построим новую, причем в рабочем варианте, а не просто декорацию, - бодро заявляет Игорь Доровский. – Реставрируем этот отрезок стены метров в 200, Мельничный переулок и Мельничную улицу с аутентичной брусчаткой. Это все делается минимальным средствами и деньгам, в целом ведь достаточно будет просто очистить брусчатку от наслоений земли и мусора. А те несколько домов, что стоят на стене с небольшими затратами через фонд капремонта можно привести в нормальное состояние. Сараи и гаражи, многие из которых даже не зарегистрированы, снесем. По времени все необходимые работы можно провести за год – это я как специалист утверждаю.

Общие затраты на эту часть проекта его разработчики оценивают примерно в 50 миллионов рублей. После расчистки стену, возможно, даже немного надстроят, хотя вряд ли до высоты 5-7 метров, как было в Средневековье. Впрочем, местами – например, у основания башни Буллентурм, одной из местных достопримечательностей - уровень и сегодня примерно такой.

Рай для археологов

Еще более любопытными выглядят перспективы, касающиеся пространства внутри крепостной стены – пресловутого огромного пустыря.

На некоторых участках от стены осталось совсем немного... Фото: Игорь Самарин

Музейщикам удалось составить схему ныне скрытого под толщей грунта средневекового города с четко распланированными взаимно перпендикулярными улицами. К сожалению, северо-восточная часть Хайлигенбайля утрачена – там успели понастроить хрущевок. Из старых зданий в историческом центре сохранилось только одно - пивоварня Святого Георга. Плюс еще фрагменты 700-летней кирхи, в алтарную часть которой по прихоти чьей-то гениальной мысли, теперь углом врезается детская игровая площадка.

По мнению Доровского, первым делом нужно будет раскопать до мостовой XVI века улицу Вольвеберштрассе, которая вела с севера к ратуше в центре. Что до самой ратуши, то восстановить в камне ее вряд ли получится, но поставить на этом месте какой-то символический каркас из металлоконструкций (или что там еще придумают проектировщики) вполне реально. На некоторых оголившихся после расчистки и археологических раскопок фундаментах, если позволяет их состояние, можно построить что-то стилизованное под старину, где разместятся гостиницы, рестораны и прочие объекты туристической инфраструктуры, а оставшуюся часть - музеифицировать.

На юге, по бывшей Философенганг вдоль реки планируют проложить променад. Весьма перспективным выглядит участок на юго-востоке между стеной и руинами монастыря августинцев 1472 года, где естественный склон сам собой просится под амфитеатр со сценой внизу на фоне озера. Лучше места для проведения городских праздников без непременного перекрывания движения транспорта, как это происходит сегодня, не придумать.

Дмитрий Шилов (слева) и Игорь Доровский. Фото: Игорь Самарин

- С помощью Союза архитекторов мы намереваемся провести конкурс на архитектурно-градостроительную концепцию территории внутри крепостной стены, - говорит Игорь Доровский. - Наряду с региональным Союзом архитекторов подключим к делу Союз архитекторов России. В условиях конкурса будет прописано и восстановление крепостной стены в том виде, в котором она была в XVI-XVIII веках. Участников будет не меньше 20, из работ выберут три лучших, которые и послужат основой итогового плана, согласно которому будет осуществляться дальнейшее развитие. Ведь под историко-культурным центром подразумевается не только территория старого города. Еще и Бальгу цепляем, связывая ее дорогой по 6-километровой прибрежной дамбе с Мамоново, а другой дорогой - с портом Розенберг (современный поселок Краснофлотское – Ред.), который возник в 1368 году - еще даже Пиллау не было!

Коэффициент исторической насыщенности

Ну а теперь главный вопрос – откуда взять деньги на все это великолепие? Разработчики идеи историко-культурного центра признают, что в плане финансирования им будет необходима поддержка властей региона. Поэтому уже подготовлена презентация для Совета по культуре при губернаторе. Впрочем, будучи реалистами, исключительно на помощь казны не полагаются.

- Думаем и о привлечении внебюджетных средств, - подтверждает Игорь Доровский. – Например, работаем с благотворительным фондом «Горохов сотоварищи», где нам уже пообещали всяческое содействие. Вскоре будет также зарегистрирован фонд «Дорога на Берлин», целью которого как раз и декларируется развитие историко-культурного центра в Мамоново. Есть потенциальные инвесторы из Краснодара, уже изъявившие желание вложить деньги в реконструкцию здания пивоварни, где будет располагаться музей. Первый толчок последует, когда руководитель субъекта федерации просто обратит внимание на наш проект. Поверьте, желающих вложить в него деньги будет немало. Да стоит лишь привести туристов на расчищенную средневековую улицу – это таким анонсом станет!

Важным козырем служит еще и географическое положение бывшего Хайлигенбайля. Ведь наши собеседники уверены, что нынешняя внешнеполитическая ситуация - не навсегда. По их мнению, вроде бы заштатный городок Мамоново - это на самом деле лицо даже не Калининградской области, а всей Российской Федерации, первый город, который встречает турпоток с Запада. (Багратионовск не рассматривается, ибо ведущая через тамошний погранпереход автотрасса в город-то, собственно, не заходит.) А вот пролегающее через Мамоново шоссе – это действительно старая дорога из Кенигсберга на Берлин, которая видела и Коперника, и герцога Альбрехта, и Петра I, и Михайло Ломоносова, и барона Мюнгхаузена, и Наполеона, и Суворова с Кутузовым, и Александра I.

Кстати, именно в Хайлигенбайле в мае 1807 года Александр Благословенный и король Пруссии Фридрих Вильгельм III проводили генеральный смотр союзных русских и прусских войск. На въезде в город до сих пор сохранилось поле, на котором, по архивным документам, можно определить, где именно стояли полки и даже отдельные батальоны.

- Мы тут как-то прикинули: а что в муниципалитетах области имеется в плане туристической привлекательности? У нас даже термин родился – коэффициент исторической насыщенности. Так, получилось, что самый высокий он здесь, в Мамоново и его окрестностях. Не надо ничего придумывать, все в наличии: и языческий период, и Тевтонский орден, и наполеоника… Потенциал для развития воистину уникальный. Но пока эта территория - самая забытая из всех калининградских территорий. Даже обидно.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Хайлигенштадт, чуть позже – Хайлигенбайль, а ныне – город Мамоново расположен на месте древнего (IV-V века н.э.) поселения Свентемест неподалеку от слияния речек Ярфт (теперь Витушка) и Банау (Мамоновка).

Около 1272 года рыцари Тевтонского ордена построили здесь деревянную крепость. Возникшая рядом немецкая колония в 1301 году обрела статус города, на гербе которого красовались две скрещенных секиры, которыми, по преданию, был срублен огромный дуб, объект поклонения язычников-пруссов.

Около 1330 года в юго-восточной части города была построена кирха, кроме культовых имевшая также оборонительные функции. Еще чуть позже вокруг города возвели крепостную стену и вырыли глубокий ров. Речку Ярфт была разделили дамбой на два рукава, что позволило обустроить водяную мельницу. В 1372 году рядом с Хайлигенбайлем был основан монастырь монахов-августинцев, сожженный полячками во время т. н. Войны всадников весной 1520 года и больше не восстанавливавшийся.

Как и другие средневековые города, Хайлигенбайль неоднократно страдал от пожаров (самые большие были в 1519, 1677, 1806, 1807 годах) и эпидемий чумы (известны, по крайней мере, три – в 1629-м, 1709- 1710 и в 1750 годах).