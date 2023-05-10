Антициклон «Тина» поднимет температуру в Калининграде выше +20 градусов

Так тепло в этом году еще не было. Фото: Александр Подгорчук

Калининградскую область накрыл огромный антициклон «Тина», который и принес с собой долгожданное потепление. По прогнозам синоптиков, температуры от +20 градусов и выше будут стоять и на короткой рабочей неделе, и на выходных.

В среду и четверг, по данным Гидрометцентра России, в нашем городе будет +19 градусов, солнечно и без осадков. В пятницу термометры покажут +21, дождей по-прежнему не будет, ветер усилится до 12 метров в секунду.

В субботу температура должна вырасти до +21. При этом набегут тучи и с вероятностью 70% пройдет небольшой дождь.

Воскресенье имеет все шансы стать самым теплым днем с начала 2023 года. Синоптики ожидают +23 градуса, что будет чуточку выше, чем показатель 23 апреля, когда воздух в нашем городе прогрелся до +22,9.

Атмосферное давление в течение всей недели останется повышенным и будет плавно колебаться между 776 и 770 миллиметрами ртутного столба.