Творческий и прагматичный подход: Как в Калининграде выбирали нового главу города

Олег Аминов пообещал «действовать в интересах и на благо города и его жителей». Фото: Горсовет Калининграда

В горсовете депутатов Калининграда первый рабочий день после праздников начался активно – выбирали нового главу города. Напомним, в марте предыдущий глава Калининграда Евгений Любивый написал заявление по собственному желанию, чтобы сосредоточиться на своей основной работе врачом.

На голосование выдвинули кандидатуры депутатов Олега Аминова и Василия Борзенкова. Первыми возмутились депутаты от КПРФ. Коммунисты заявили, что в нынешнее непростое время Калининград должен возглавлять человек «с определенным боевым опытом, который знает, что такое погоны и служба». Впрочем, предложенный ими кандидат тут же взял самоотвод.

Дальше члены горсовета предложили послушать программу кандидатов. Мол, какие идеи по развитию города у депутатов вообще есть и что предполагается делать на посту.

– Программы – это очень масштабно. Мы можем до скончания века программы заслушивать! – отрезал и. о. главы города депутат Юрий Саломохин.

Олег Аминов попросил не путать программу главы администрации, которого выбирают на конкурсной основе, с обязанностями главы города, которые, как он сказал, прописаны Уставом. И еще до голосования Аминов заверил, что со своей стороны приложит максимум усилий для выполнения указанных там (в Уставе) обязанностей.

От депутатов прозвучала просьба хотя бы озвучить коротко биографию кандидатов и услышать из первых уст, почему они их должны выбирать. Чтобы избиратели понимали, для кого и почему голосуют.

- Коллеги, мы не говорим о том, чтобы сегодня рассказать биографию, какой-то план, программу, - возразил Юрий Саломохин и призвал не митинговать: – Мы все прекрасно понимаем, что сегодня делается для города. Мы работаем более полутора лет. Вы не доверяете людям в составе счетной комиссии? Не доверяете депутатам, которые избраны народом, которые своей деятельностью и трудом авторитет заработали, которые совесть имеют?

В конце Саломохин предложил подходить «более творчески и прагматично в решении всех вопросов».

Словом, все шло к быстрому тайному голосованию. Оно и состоялось. За Олега Аминова проголосовали 17 депутатов, против Василия Борзенкова проголосовали эти же 17 депутатов.

Фракция КПРФ, члены которой возмущались больше всех, отказалась голосовать вообще.

Не теряя времени, сразу после объявления результатов и непродолжительных аплодисментов свежеизбранный глава дал присягу городу и его жителям. Получилось пафосно, но нехитро: «…Клянусь добросовестно исполнять возложенные обязанности, действовать в интересах и на благо города и его жителей».

Аминов поблагодарил депутатов и отдельно – коллег по партии, пообещав приложить максимум усилий в работе.

- Каждый человек нацелен и желает видеть результат своего труда. Вся деятельность будет нацелена на результат, - сказал он.

Напомним, что не стоит только путать должности главы города и главы администрации Калининграда. Руководителем городской администрации остается Елена Дятлова. Она, кстати, на заседании тоже присутствовала и в финале мероприятия поздравила нового главу. Выразила надежду на четкую, слаженную работу с администрацией Калининграда, получила в подарок букет цветов. На этом заседание и закончилось. Следующее пройдет уже под руководством нового главы города.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Олег Алексеевич Аминов, 57 лет.

Родился 14 августа 1965 года в городе Летичев Хмельницкой области.

Окончил Ленинградское высшее военное общевойсковое командное училище им. С. М. Кирова, инженер по эксплуатации автомобильной техники. Капитан запаса.

С 2008-го по 2009 год работал директором областного государственного унитарного предприятия «Единая система обращения с отходами». Затем был назначен начальником управления коммунального хозяйства комитета городского хозяйства администрации Калининграда.

До 2012 года занимал пост главы администрации Московского района Калининграда.

С 2012 года - директор по строительству строительного холдинга «Модуль Стройград».

18 сентября 2016 года был избран депутатом городского Совета Калининграда. Член партии «Единая Россия».

Женат, два сына.