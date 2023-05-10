Награды остались на поле боя: Медали красноармейца, найденные под Зеленоградском, передали правнуку героя

Благодаря усилиям поисковиков из Кыргызстана и из Кировской области, получилось пригласить правнука героя в Калининград. Фото: Руслан Хисамов

Две медали «За боевые заслуги» нашли у поселка Дворики Зеленоградского района Калининградской области. По номерам удалось установить имя красноармейца, который был ими награжден в 1943 и 1944 годах. Уроженец Кыргызстана Сатыкул Мамыров был призван из Джалал-Абадской области Караванского района, из села Красный трактор.

91-ая гвардейская стрелковая дивизия, в которой служил Сатыкул Мамыров, попала в окружение в начале февраля 1945 года. Бои были страшные. Об этом рассказал руководитель поисковой организации «Совесть» Руслан Хисамов. Поисковики предполагают, что Сатыкул был ранен, санитары перевязывали солдата, так форма с наградами и осталась на поле боя.

Установили, что одну медаль боец получил в ноябре 1943 года за то, что сумел быстро отремонтировать дорогу, тем самым обеспечил быстрое продвижение наших частей. Приказ на вторую награду подписан 7 октября 1944. Тогда герой смог под вражеским огнем смог вынести с поля боя оружие.

Медали боец получил в 1943 и 1944 годах. Фото: Руслан Хисамов

Интересно, что в базе данных «Память народа» фронтовик значился пропавшим без вести 10 февраля 1945 года в Восточной Пруссии. Однако, как удалось выяснить позже, в 1985 году он был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Стало быть, с войны вернулся живым.

Поисковикам удалось отыскать родных героя.

- У отца шестеро детей, все послевоенные, - рассказала старшая дочь героя. - Отец орден Отечественной войны не получил. Так вышло, что когда всех награждали, он умер в этот год – в 1985-м. Жили трудно, отец работал на «табачке», но они с мамой сделали все, чтобы детям всем образование дать. Отец был очень скромным человеком. О войне говорил немного. В феврале 1945 года они попали в окружение. Но уже до окружения он был без глаза, видимо, раньше еще ранение было. Мы всегда чувствовали, что он не все рассказывает. Видно много повидал. Он ведь и после февраля еще потом воевал, до Победы дошел. Мы на «Бессмертный полк» с портретом отца ходим.

Благодаря усилиям поисковиков из Кыргызстана и из Кировской области, получилось пригласить в Калининград правнука героя, которому и передали награды.