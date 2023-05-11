Как сделать ремонт в подъезде дома в Калининграде

Цвет стен устраивает? Любой колор за ваши деньги! Фото: Валерий ШАХОВ

В соцсетях периодически спорят о том, кто должен ремонтировать подъезды в многоквартирных домах. Одни считают, что это зона ответственности управляющих компаний, другие уверены, что такой работой занимается региональный Фонд капитального ремонта. Начальник департамента жилищного контроля и надзора Министерства регионального контроля (надзора) Калининградской области Юлия Иванова в эфире Радио «Комсомольская правда - Калининград» разъяснила порядок действий собственников, желающих освежить, побелить, покрасить общедомовые квадратные метры.

Худой контакт лучше доброй ссоры

- Юлия Сергеевна, так кто же, все-таки, должен заботиться о подъездах?

- В соответствие с Жилищным кодексом все обязанности по обслуживанию общего имущества в многоквартирных домах возложены на собственников помещений. Размер платы за содержание жилого помещения варьируется по области от 8 до 15 рублей за квадратный метр. И не является фактом, что в эту сумму входит строка «плановый текущий ремонт подъезда».

- А что вообще это означает?

- Это подразумевает замену напольного покрытия, покраску стен, побелку от первого и до пятого (восьмого) этажа, в зависимости от этажности дома.

- Как часто по нормативам нужно делать ремонт в подъезде?

- Раз в пять лет. При необходимости сроки могут увеличиваться.

- Какие еще виды ремонта бывают?

- Поддержание содержания общего имущества. То есть, например, если треснула штукатурка или плитка, то управляющая компания – вне зависимости от того, сколько собственники платят на содержание общедомового имущества - должна эти недостатки устранить.

- Но что делать, если УК не реагирует на заявку жильцов? Обращаться с жалобой в жилищную инспекцию?

- Я бы все-таки рекомендовала собственникам налаживать контакт со своими управляющими компаниями.

- Но если не получается, сколько дней, по закону, есть у управляющей компании, чтобы отреагировать на заявку?

- Все обращения рассматриваются в течение 10 рабочих дней. В результате либо дают ответ о сроках ремонта, либо не дают. Если на вашу заявку реакции не последовало, вот тогда можно и в жилищную инспекцию обратиться.

Строчка, которая есть не везде

- Есть ли такие дома в Калининграде, где собственники комплексно подошли к вопросу ремонта подъездов и собирают деньги конкретно на их ремонт?

- Такие примеры имеются - на Московском проспекте, на улице Гайдара. Там собственники решили, что им нужен ремонт, и делают его.

- Но как понять, что нужно собирать деньги на ремонт подъезда? Необходимо открывать отдельный счет для этого?

- Все договоры между управляющими организациями и собственниками многоквартирных домов размещаются на портале «ГИС ЖКХ». Надо зарегистрироваться там (это легко сделать через портал Госуслуги), зайти в свой личный кабинет, найти договор об управлении, внимательно прочесть его.

- А разве нет второго экземпляра договора на бумаге дома у собственника?

- Нет. Законом не предусмотрено заключение письменных договоров с управляющими компаниями. Договор утверждается протоколом общего собрания и подписывается большинством собственников. Таким образом считается, что он автоматически заключен. То есть однозначно регистрируйтесь на «ГИС ЖКХ», смотрите договор об управлении, ищите в нем сроку «перечисление средств на текущий ремонт». Но сразу скажу - такая строка есть не во всех договорах. Это зависит от размера платы за содержание общего имущества. Там, где она составляет от 8 до 15 рублей, боюсь, строки о ремонте подъездов вы не увидите.

- Хорошо. Нашли договор, изучили, строчки о ремонте подъезда не нашли, что дальше?

- Идете в управляющую компанию и просите ее руководителя выступить инициатором собрания. Либо кто-то из собственников может выступить инициатором. После чего проводите собрание и утверждаете строчку большинством голосов.

- В данном случае большинство – это сколько?

- 50 процентов от количества собственников плюс один голос. Это не как при капитальном ремонте, когда требуется две трети голосов собственников.

Все дело в доверии

- Хорошо, собрали деньги на ремонт подъезда. Кто ищет подрядчика?

- Управляющая организация выберет того, которого захотят собственники. Может, это будет и не подрядчик, а знакомый вашего соседа. И счет для сбора средств на ремонт подъезда также можно открыть на имя любого собственника. Тут важную роль играет фактор доверия. Правового регулирования в части сбора средств на ремонт подъезда нет, поэтому все в ваших руках, уважаемые собственники.

- В домах, которые вы приводили в пример, известно, по сколько в месяц платят на будущий ремонт подъезда?

- От 3 до 5 рублей в месяц с квадратного метра.

- Многие уверены, что ремонт в подъездах должен делать Фонд капремонта. Но, исходя из ваших слов, это не совсем так работает…

- Есть четкий перечень работ по капитальному ремонту домов, и там нет строки «ремонт подъездов». Но! С учетом того, что для Калининграда это очень актуальный вопрос (потому что очень неприятно – ремонт фасада сделали, заходим в подъезд, а там кошмар), губернатором принято решение о поддержке ряда случаев. Выделялись отдельные средства на те дома, которые попали в краткосрочный план капремонта, и в которых с учетом обрушений лестничных пролетов выполнялись и работы по ремонту подъездов. То есть такие случаи есть, но они единичные.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Пора копить и на краску и побелку

По совету Юлии Ивановой я вошла через Госуслуги в систему ГИС ЖКХ, затем - в личный кабинет, нашла свою управляющую компанию, договор… И вы знаете, все сошлось!

Сначала я еще раз посмотрела, сколько платим в месяц за содержание жилья – 12 рублей за квадратный метр. Ну, думаю, с такими «данными» отдельной строки в договоре «ремонт подъездов» мне точно не видать. Так и есть. Ни намека о том, что какие-либо средства собственники дома собираем на такие работы. Тогда я стала вспоминать, когда последний раз делали в нашем подъезде ремонт. Оказалось, 17 лет назад!

Честно говоря, ничего критичного сегодня в моем подъезде нет. Лестничные пролеты на месте, цвет стен еще вполне определяется, окна моют раз в полгода, уборку проводят регулярно, паутину обметают, даже цветы на подоконниках «колосятся». Но пришло время и нам с соседями начинать копить на ремонт. Кстати, в одном из подъездов нашего большого дома жильцы уже давным-давно разово скинулись, и им очень быстро и качественно навели порядок. Хорошо, когда соседи - дружный коллектив!