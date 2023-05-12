Бум регби в Калининграде: начать можно с 8 лет, а звезд зовут в лучшие клубы

Наш город уже дважды принимал у себя первенства Европы. На фото - эпизод игры сборных России и Португалии на чемпионате-2019. Фото: Александр Подгорчук

Несмотря на то, что многие наверняка до сих пор считают регби экзотикой, этот вид спорта уже давно официально (!) утвержден в качестве одного из базовых для Калининградской области. Наряду, например, с футболом и легкой атлетикой.

Конечно, не будем преувеличивать - по массовости регби все еще в числе догоняющих. Сейчас им регулярно занимаются около 700 жителей области, то есть примерно в 30 раз меньше, чем футболом. Это несколько печально, поскольку вообще-то история калининградского регби насчитывает больше полувека. В середине девяностых наш клуб «Вест-Звезда» даже успел пошуметь в национальных чемпионатах и Кубке России. Потом, правда, был период забвения, но с 2012 года регби в Калининградской области переживает свое второе рождение.

С чего начать

Набор в секцию регби спортивной школы олимпийского резерва по игровым видам спорта открыт круглый год. Отдавать ребенка можно уже с 8 лет, причем до 14 лет девочки и мальчики занимаются вместе и играют друг с другом (и друг против друга тоже) в одних командах. В юношеском возрасте происходит разделение - девчонки начинают заниматься исключительно регби-7, где в командах нужно меньше игроков (подробнее об этом – в рубрике «На заметку»).

Тренировки в спортшколе обычно проводятся три раза в неделю. С амуницией проблем не возникает, поскольку требования довольно демократичные: регбистам нужно почти все то же, что и футболистам, включая точно такие же бутсы. Единственное отличие – шлем, но и его совсем нетрудно достать. Ну и, конечно же, здесь играют совсем другим мячом, который на сленге называется «дыня».

В Калининграде занятия проходят на базе стадиона на Сельме (возле Дворца спорта «Янтарный») и школы № 33. Также регбийные отделения сейчас открыты в Советске, Гурьевске и Правдинске. Отдельные стадионы для этого вида спорта пока не строят – площадками для тренировок и игр становятся футбольные поля, на которых устанавливают съемные регбийные ворота.

О титулах и звездах

Количество соревнований, в которых участвуют калининградские регбисты, приятно удивляет – их действительно много. Среди местных самым престижным считается международный турнир «Балтийский шторм», которые проводится каждый год в Калининграде и Зеленоградске в последние выходные августа и собирает до 50 команд в нескольких возрастных категориях.

Еще больше радуют успехи, которых регулярно добиваются наши парни и девушки, ведь команды крайне редко возвращаются с зональных и всероссийских чемпионатов без медалей. В 2015 году именно юношеской сборной Калининградской области выпала особая честь представлять всю Россию на королевском кубке в Монако. Ребята не подвели и дошли до полуфинала, в итоге заняв четвертое место.

Хотя регби – командный вид, свои отдельные звезды здесь тоже, разумеется, есть. Наши земляки регулярно получают вызов в сборные команды страны (по разным возрастам), а также предложения о переходе в топовые клубы. Воспитанник калининградского регби Владимир Подрезов некоторое время был игроком английского клуба «Лондон Айриш», сейчас нападающий выступает в чемпионате России за пензенский «Локомотив». Наши земляки Александр Вознюк и Кирилл Онищенко имеют за плечами игры за столичный ЦСКА.

Вместе с «Балтикой»?

Ровно год назад в истории нашего регби произошло важное событие - калининградский клуб «Балтийский шторм» получил профессиональный статус. До этого команда шесть лет выступала на любительском уровне.

В ранге профи «Балтийский шторм» эффектно ворвался в Высшую лигу чемпионата России по регби-7. В сезоне-2022/23 наша команда выиграла два тура, не зная поражений в девяти матчах кряду. Во время зимней паузы калининградцы приняли участие еще и в турнирах по снежному регби, заняв достойное 4-е место на Кубке России и 5-е - в чемпионате страны.

Высшая лига возобновится уже на этой неделе. Ближайший тур состоится в Перми (13-14 мая), заключительный пройдет в Самаре (3-4 июня). Калининградцы по-прежнему нацелены выйти в элиту чемпионата России по регби-7, а затем и по регби-15. К слову, аналогичную задачу в футболе сейчас решает «Балтика», и может сложиться так, что сразу в двух командных видах спорта калининградцы совершат одинаково мощный рывок!

Важный момент – состав «Балтийского шторма» на 90% укомплектован воспитанниками областной спортшколы олимпийского резерва и училища олимпийского резерва. В тренерском и административном штабе на стадионе «Сельма» - только калининградцы.

- Это плоды возрождения регионального регби. Дети первых наборов выросли в высококлассных мастеров с огромным потенциалом, – отмечает директор клуба Андрей Бурдейный.

НА ЗАМЕТКУ

В чем разница?

Регби имеет две основные разновидности – классическое (регби-15) и его «упрощенный» вариант (регби-7). Цифры в названиях указывают на разрешенное количество игроков в каждой команде. Кроме того, в регби-7 играются более короткие таймы – всего по 7 минут вместо 40, при этом размер поля для обоих видов одинаковый.

Из-за меньшего хронометража матчи в регби-7, как правило, получаются более динамичными и насыщенными, поэтому принято считать, что для обычного зрителя (а не продвинутого болельщика) это только в плюс. Есть мнение, что во многом благодаря зрелищности в программу Олимпийских игр включили не классику, а только регби-7.

КСТАТИ

В своей истории Калининград два раза - в 2019 и 2021 годах – принимал первенства Европы по регби-15 среди юниоров не старше 17 лет. При этом первый чемпионат (2019 года) вообще был признан Ассамблеей Европейской федерации регби (Rugby Europe) лучшим в истории!

Стадион «Калининград» еще дважды принимал отдельные матчи взрослой сборной России в чемпионатах Европы - в сезонах-2018/19 и 2020/21 против сборных Португалии и Грузии. «На таких стадионах и должно проводиться европейское регби!» - не скрывал восторгов на послематчевой пресс-конференции главный тренер португальской сборной Патрис Лагиске.