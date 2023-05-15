Погода в Калининграде на неделю: резкое похолодание и сплошные дожди

На смену антициклону к нам спешит циклон. Фото: Александр Подгорчук

Вторая половина мая в Калининграде начнется с резкой перемены погоды. После практически летнего тепла в наши края идет похолодание.

В понедельник температура еще попробует удержаться около 20-градусной отметки. Синоптики прогнозируют до +21, облачность и небольшой дождь. Ближе к вечеру также произойдет усиление ветра до 14 метров в секунду - область окажется под влиянием циклона.

К утру вторника атмосферное давление упадет до 751 миллиметра ртутного столба. По данным Гидрометцентра России, днем в Калининграде будет +16...+17 градусов и вновь осадки.

Среда и четверг должны стать самыми холодными днями этой недели Ожидается всего лишь +11...+14 градусов, ночью – до +5. По мере продвижения циклона давление начнет быстро подниматься, при этом сохранится облачность и небольшие дожди.

С пятницы похолодание сменится потеплением. В последний рабочий день за окном будет +17 градусов и без осадков. На выходные есть надежда на температуры на уровне +21...+22 и солнечную погоду.