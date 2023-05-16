От винта: как в Калининградской области появился первый в России ветропарк

С этого ветряка четверть века назад началась история региональной ветроэнергетики. Фото: Архив автора

16 мая 1998-го на пустынном берегу моря у поселка Куликово выстроилась вереница авто. В них прибыли первые лица области и важные персоны из-за рубежа. А все взгляды были устремлены к «чуду техники», которое многие из собравшихся впервые узрели вживую.

Вид ветроэнергетических установок и сегодня мало кого оставляет равнодушным. А уж тот первенец и вовсе смотрелся каким-то гостем из прекрасного далека. И для тех, кому тогда жилось несладко, это был еще и знак: лихие 90-е, кажется, завершаются не только на календаре.

Подарок с родины Гамлета

Де-юре калининградский роман с ветром начался 16 мая 1995-го, когда Минтопэнерго РФ и российско-датский Координационный комитет по сотрудничеству решили реализовать в самом западном регионе демонстрационный проект по ветроэнергетике. С нашей стороны главным двигателем процесса был почетный гражданин Калининграда Борис Затопляев, с 1988 по 2001 год возглавлявший калининградскую энергосистему.

– Дания – один из мировых лидеров в сфере возобновляемых источников электроэнергии и в том числе в ветроэнергетике, – рассказывал Затопляев. – Будучи в этой стране, я знакомился с опытом датских коллег. Показывая один из ветропарков, они сказали, что скоро будут менять ветряки на новые, более мощные. А эти… можем отдать вам!

Инициатором создания первого в нашей стране ветропарка стал тогдашний генеральный директор «Янтарьэнерго» Борис Затопляев. Фото: Архив автора

Разумеется, за широким жестом стоял и конкретный интерес – для датчан этот проект был хорошей рекламой. Ну а наш форпост в результате оказался впереди России всей еще и в сфере ветроэнергетики.

После замеров ветра в различных районах области первый российский ветропарк решили строить в Куликово. Запуск пилотной установки 16 мая 1998-го обставили торжественно. Чтобы подчеркнуть важность момента, разрезать ленточку и включить ветряк попросили губернатора Леонида Горбенко. Тот нажал кнопку, огромные лопасти дрогнули – поехали!..

Чтобы подчеркнуть важность момента, 16 мая 1998-го разрезать ленточку и включить пилотную ветроэнергетическую установку попросили губернатора Леонида Горбенко. Фото: Архив автора

Мегаватты из воздуха

А 26 июля 2002-го на побережье в эксплуатацию ввели уже целый ветропарк: рядом с первой, 600-киловаттной установкой, выросло еще 20 ВЭУ мощностью по 225 кВт. Таким образом, суммарная мощность Куликовской ветроэнергетической станции составила 5,1 мегаватта.

Ветропарк надолго стал местом притяжения для специалистов. Однако бывали там не только перенимающие опыт энергетики. Этот объект сразу стал важным пунктом и на туристической карте янтарного края – многие сюда ехали, чтобы своими глазами увидеть ветряки. А после запуска первой установки к ней даже свадьбы приезжали…

Увы, ничто не вечно. Вот и Куликовская ВЭС однажды выработала свой ресурс, в связи с чем было принято решение о ее демонтаже. Но на этом калининградский роман с ветром не закончился. В регионе нашли еще более ветреное место – поселок Ушаково на берегу Калининградского залива. И в 2018 году там выросли три установки нового ветропарка – самого современного в нашей стране, как подчеркивалось тогда.

Общая мощность ветряков в Ушаково (на сей раз – из Германии) – 5,1 мегаватта. То есть втроем они выдают столько же, сколько 21 установка в Куликово. При этом мощность ветропарка в Ушаково в дальнейшем может быть увеличена до 45 МВт.

Ну а самый первый ветряк в Куликово решили оставить – как памятник началу развития ветроэнергетики в России и достопримечательность для туристов. Его отремонтировали, после чего наряду с сохранением памяти о прошлом он продолжил вносить вклад в настоящее и будущее региона, вырабатывая электроэнергию. Однако в октябре 2022-го вдруг что-то загорелся. И больше уже не работал. А потом с него и лопасти сняли…

Что же дальше – окончательный и бесповоротный демонтаж? По нашей информации, пока «историческую» установку все-таки планируется реанимировать.