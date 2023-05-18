Грозят ли Калининграду клещи-переносчики чумы и лихорадки Западного Нила

В Калининградской области зарегистрирован первый в этом году случай клещевого энцефалита. Фото: Мария ЛЕНЦ

И снова о клещах. Ничего не поделаешь. У членистоногих сезон активности, а страдают от этого люди. Вот свежий пример. В Калининградской области зарегистрирован первый в этом году случай клещевого энцефалита. Об этом рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.

- По словам заболевшего, в апреле он охотился на территории Полесского района, - рассказала пресс-служба ведомства. – Замеченных на себе клещей просто стряхивал, за медицинской помощью по факту присасывания одного из паразитов не обратился.

И только когда мужчину начала трепать жестокая лихорадка, он наконец-то отправился на прием к медикам. Незадачливый охотник в итоге был вынужден пройти долгий курс лечения в инфекционной больнице Калининградской области.

На днях появились очередные тревожные новости: в России обнаружили клещей, относящихся к семействам Spinturnicidae и Macronyssidae, которые способны переносить не только энцевалит. Представители первого известны как распространители бартонеллеза, а особи второго грозят целым рядом опасных природно-очаговых инфекций, среди которых боррелиоз, лихорадка Западного Нила, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, туляремия и чума.

Примечательно, что этими паразитами обзавелись летучие мыши Сибири и Дальнего Востока. Отмечается, что новые виды клещей не похожи на описанных ранее и, предположительно, мигрировали в Россию из Китая. Однако федеральный Роспотребнадзор в своем телеграм-канале поспешил успокоить россиян:

«Авторы, рассказавшие о новых клещах, не проводили исследований на предмет заражения членистоногих чумным микробом. Также не установлен факт передачи возбудителя млекопитающим от этих клещей. Летучие мыши, на которых были найдены новые виды клещей, не являются носителями возбудителя чумы. В принципе не фиксировались случаи заражения ею человека от гамазовых клещей, которые на людей не нападают».

В этой связи в Роспотребнадзоре еще раз напомнили, какими способами можно себя защитить от грозящей напасти.

Неспецифическая профилактика включает применение специальных защитных костюмов или приспособленной одежды, которая не должна допускать заползания клещей внутрь через воротник, обшлага, а также под брюки. Еще для защиты от вредоносных насекомых используют отпугивающие и уничтожающие их средства – репелленты и акарициды (последними обрабатывают только одежду). Находясь в поле, в лесу или на даче, важно проводить само- и взаимоосмотры, а вернувшись домой, следует внимательно осмотреть себя и детей, домашних животных, одежду.

К мерам специфической профилактики клещевого вирусного энцефалита относятся профилактические прививки и серопрофилактика с использованием человеческого иммуноглобулина против КВЭ (непривитым лицам, обратившимся в связи с присасыванием клеща). Последнюю процедуру проводят только в медицинских организациях, а получить прививку можно в поликлинике по месту жительства.

И еще одно важное замечание от врачей. Вакцинация против клещевого энцефалита не исключает всех остальных мер профилактики, поскольку клещи являются переносчиками не только энцефалита, но и других опасных инфекции, от которых нельзя защититься исключительно с помощью прививки.

ВАЖНО!

В период с 15 по 26 мая Управление Роспотребнадзора по Калининградской области проводит «горячую линию» по вопросам профилактики клещевого энцефалита и других инфекций, передающихся клещами. Специалисты проконсультируют всех желающих по мерам индивидуальной защиты, расскажут о том, куда следует обращаться при обнаружении присосавшегося клеща, где можно привиться от клещевого энцефалита, разъяснят, на каких территориях риски инфицирования особенно высоки. Телефоны в Калининграде: 8 (4012) 53-84-36, 53-63-85, 57-03-32.