Рисунки нейросети и наблюдение за звездами: Как в Калининграде пройдет «Музейная ночь – 2023»

Посетителям Кафедрального собора предоставят возможность побывать на открытой органной репетиции. Фото: Александр Подгорчук

Уже завтра в нашей области вновь состоится «Музейная ночь». Можно будет ходить по выставкам и любоваться живописью, скульптурой и прочими ценностями. Не бесплатно, конечно. Единый билет стоит 700 рублей (в прошлом году была такая же цена). В этот раз по единому билету можно посетить 8 музеев, которые подготовили специальные мероприятия. Ночных музейных автобусов, правда, опять не будет - от них организаторы отказались уже давно, так что перемещаться от площадки к площадке придется самостоятельно.

19 мая акция пройдет в Калининграде, 20 мая — в синагоге и областных городах. Мы выбрали самые интересные, на наш взгляд, события.

Янтарь и немного огня

В Музее янтаря в Калининграде широкой публике презентуют новую выставку, созданную к 20-летию воссоздания знаменитой Янтарной комнаты. Экспозиция посвящена истории и технологии воссоздания шедевра из Екатерининского дворца. Посетители увидят экспонаты из фондов музея, частной коллекции художника Александра Крылова и семейного архива Александра Журавлева.

«На документальных черно-белых, а позднее – цветных фотографиях Павла Маркина запечатлен процесс воссоздания Янтарной комнаты с 1987 по 2003 год. Жемчужиной фотоколлекции являются кадры, запечатлевшие мастеров в моменты творческих раздумий, и их групповые фотографии», - рассказывают организаторы.

В этот же вечер можно будет посетить выставку рисунков, созданных нейросетью. Чтобы было не скучно, сопровождать мероприятие обещает диджей.

Музей с 20.00 устраивает экскурсионные сеансы на смотровую площадку башни «Дона». Правда, за это придется доплатить 100 рублей. Также за дополнительные 200 рублей гости смогут пройти на территорию зеленого вала за музеем. Там оборудуют концертную площадку с фудкортом. Выступят Drum-Line, группа «ЛондонParis» и мастера огненного шоу Flame Group.

Под хиты 90-х

В красивейшем здании кенигсбергской биржи, в Музее изобразительных искусств, с 20.00 каждые 30 минут будут проводить экспресс-экскурсии по всем экспозициям. Большой зал музея превратится в концерт-холл. Выступит струнный электродуэт AVVE Project, испанские ритмы прозвучат в исполнении Валерия Чакона (гитара), Вячеслава Худякова (труба), Елены Ковзан (танец), Ксении Чакон (экзотические ударные). Любители поностальгировать услышат хиты 1990-2000-х и синти-поп в исполнении New Version.

В течение вчера: мастер-классы, интерактивные программы и квесты.

Этим вечером гостей ждут и активности вне здания музея. Так, авторские уличные экскурсии проведут члены клуба «Народный экскурсовод».

Квесты, лекции и Высоцкий

В Музее Мирового океана по единому билету можно посетить судно «Витязь», главный корпус и выставочный комплекс «Пакгауз».

На «Витязе» с 20.00 откроются все экспозиции. Гостей ждут исторические квесты, стихи и песни о море, выступление вокально-инструментального трио «Вест».

В главном корпусе проведут концерт детского симфонического оркестра музыкальной школы имени Шостаковича, тут же выступит детский театр моды, стихи прочтут поэты. Посетителей ждут музыкально-световое шоу «Музыка глубины», мастер-классы и фильмы о море.

В «Пакгаузе» организуют несколько лекций: про небесные светила, оружие. Также – беседа-концерт «Истории о людях моря в песнях Высоцкого».

Гулять по выставкам и участвовать в разнообразных мероприятиях можно будет до 00.00. Фото: Александр Подгорчук

Что скажет Кант?

Посетителям Кафедрального собора с 20.00 предоставят возможность побывать на открытой органной репетиции. Играть будут титулярные органисты Кафедрального собора - лауреаты международных конкурсов Евгений Авраменко и Мансур Юсупов.

В залах музея Канта гостям предложат программу «Истории ночного Кнайпхофа»: сыграем в крестики-нолики с солдатами Фридриха Великого, соберем витраж, зададим вопрос философу.

Еще из важного – этим вечером в 20.00 состоится открытие выставки из фондов музея Канта. В экспозиции - фотоизображения, графика, экспонаты, которые расскажут об истории жизни собора в XX-XXI веках.

Опять про Дом Советов…

В музее «Дом китобоя» помимо традиционной экспозиции, которая будет работать с 18.00 до 23.00, посетители смогут с 18.00 посмотреть новую выставку «Создание пустоты». На ней участники творческого объединения «Воля» рассуждают о самом заметном и узнаваемом объекте города - Доме Советов. Экспозиция раскрывает восприятие художников и обращается к гостям с вопросами, ответы на которые иногда не так очевидны, как хотелось бы. Что значит Дом Советов сегодня? Как в нем отражается город и наши жизни? Авторы работ: Александр Матвеев, Анастасия Шумакова и Василий Дриго.

Смотрим в оба

Калининградский областной историко-художественный музей готовит к 20.00 открытие выставки про пчел и шмелей. С 21.00 в археологическом зале откроется экспозиция «Дирхемы аббасидского халифата XVIII-XIX вв.».

В конференц-зале пройдет мероприятие в формате квартирника: гости послушают винил и оценят творческие номера студентов.

В этот вечер с 21.00 до 00.00 будут работать и уличные площадки. Так, перед музеем будет установлено несколько телескопов для наблюдения за объектами ночного неба. Вниманию зрителей будет представлен документальный фильм «Бессель. Космос».

Мистика!

Музей «Фридландские ворота» приглашает к 20.00 на открытие мистической фотовыставки «Нити прошлого» калининградского фотографа Алексея Филиппова.

Театральные миниатюры представит творческий коллектив Литературного театра. А еще запланирован спектакль музейного театра кукол для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

В программе вечера также театрализованные постановки и поэтические зарисовки от театра «Шкаff», видеопроекция на водном экране и театрализованные уличные бои.

Балтийский филиал Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина (проспект Победы, 5а) подготовил выставку видеоарта, совместный проект со Школой дизайна НИУ «Высшая школа экономики». Посетить ее можно будет с 20.00.

А в 17.00 начнется лекция «Перекличка: искусство в городе» об истории паблик-арта в Калининграде. Ведущей выступит Ирина Чеснокова, куратор БФ ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Полную программу и всю информацию вы найдете на сайте акции nochmuzeev39.ru. Возрастное ограничение – 6+.

НА ЗАМЕТКУ

В субботу, 20 мая, гостей «Музейной ночи» примут:

- Синагога в Калининграде;

- Дом-музей Германа Брахерта в Отрадном;

- Морской выставочный центр Музея Мирового океана в Светлогорске;

- Музейная группа Центра «Параdox» в Зеленоградске;

- Музей истории города Советска;

- Историко-краеведческий музей им. А. М. Иванова в Гусеве;

- Художественный МУзей МУсора КАлининград «МУМУКА» в Зеленоградске;

- Дом-музей Ловиса Коринта в Гвардейске;

- Музей «Пивоварня Бланкенштайн» в Полесске;

- Музей Канта «Дом пастора» в Веселовке под Черняховском.

Все площадки работают по отдельным билетам.

ВАЖНО!

В этом году в рамках «Музейной ночи» подготовили 2600 единых билетов. Купить их можно на официальном сайте акции nochmuzeev39.ru, причем, как показывает практика, разбирают довольно быстро.

Дети до 10 лет включительно могут бесплатно посетить музеи единого кольца в сопровождении взрослого. При этом у сопровождающего должен быть либо единый, либо индивидуальный билет. Организаторы настоятельно просят захватить с собой документ, подтверждающий возраст ребенка.

Если вы не планируете посещать все 8 музеев в «Музейную ночь», а хотите сходить в один или парочку конкретных, приобретайте билеты в кассах интересующих вас площадок. Стоимость лучше уточнять в кассах.