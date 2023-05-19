Юрий Зверев: «Происходящие сегодня события – это не детские игры в песочнице»

МиГ-31 с "Кинжалом" был замечен в Калининградской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

О шведском «нейтралитете» и литовском «гостеприимстве»

- Юрий Михайлович, я знаю, что недавно был опубликован подготовленный вами информационно-аналитический доклад под названием «Военно-политическая и военная безопасность Калининградской области». Нельзя ли хотя бы тезисно перечислить его основные положения?

- Я рассмотрел трансформацию военно-политической ситуации в Балтийском регионе – как известно, она все более обостряется, в том числе в связи с недавним принятием в НАТО Финляндии. Еще большие последствия, в первую очередь для Калининградской области, будет иметь вступление в Североатлантический альянс Швеции. Ее пока не пускает Турция, хотя думаю, что в конце концов Турцию уломают. Но даже если этого в ближайшее время не произойдет, все мы прекрасно понимаем, что, несмотря на свой формально нейтральный статус, Швеция давно является верным союзником США и НАТО. Еще в 2018 году я опубликовал статью под названием «Проамериканское неприсоединение», как раз посвященную военной политике Швеции и Финляндии. Ну а сегодня, как мы видим, в Швеции проводятся учения Aurora 23, по ходу которых на шведских островах высаживаются натовские десантники. То есть понятно, что принятие Швеции в НАТО – это всего лишь закрепление де-юре имеющего место де-факто.

Юрий Зверев предпочитает смотреть в будущее не с пессимизмом или оптимизмом, а реалистично.

- Да уж, понятие шведского нейтралитета было весьма условным все 200 лет его существования.

- Из других событий: видно, что происходит усиление войск НАТО, например, в соседней нам, калининградцам, Литве. Американский батальон, оснащенный танками, в районе Сувалкского коридора на белорусской границе еще с осени 2019 года торчит, проводя ротацию личного состава и техники каждые девять месяцев – как раз в начале февраля очередная смена прибыла. Заявлено, что батальонные группы усиленного передового присутствия НАТО будут трансформированы в бригады. Идет разговор о размещении в той же Литве бригады бундесвера. Причем на этом активно настаивают сами литовцы, немцы изначально предлагали, чтобы бригада оставалась на территории Германии и только в случае обострения обстановки была оперативно переброшена восточнее. И литовцы немцев все-таки уломали, бригада появится в 2026 году после подготовки необходимой инфраструктуры.

Поляки перевооружают дислоцированную у наших границ 16-ю Поморскую механизированную дивизию на современные южнокорейские танки K2 Black Panther и самоходные гаубицы K9A1 Thunder. Больше того, между 16-й дивизией и находящейся напротив Украины и Белоруссии 18-й механизированной дивизией создается новое соединение – 1-я пехотная дивизия имени Пилсудского. Обозначение «пехотная» не должно вводить в заблуждение – это всего лишь дань истории, на самом деле новая дивизия будет механизированной. И она тоже будет расположена достаточно близко от нас.

Польша и ее новый «большой брат»

- В отличие от северо-восточных наши юго-западные соседи немцев традиционно не любят, кажется, у поляков другие национальные приоритеты?

- Да, в Польше усиливается американское военное присутствие. Так, в начале марта этого года в Познани был создан первый постоянный гарнизон армии США на польской территории. В Европе таких гарнизонов теперь в общей сложности восемь – вдобавок к польскому еще пять в Германии, по одному - в Бенилюксе (Бельгии, Нидерландах, Люксембурге) и в Италии. Пока новое подразделение отвечает за тыловое обеспечение, но оно курирует целых 11 площадок, где размещаются американские сухопутные войска. И некоторые из них также находятся вблизи Калининградской области. Но главное – создаются условия для быстрой переброски воинских контингентов из-за океана. Командная структура, в принципе, полностью готова – передовые штабы V корпуса и американской дивизии в Познани. Совсем недавно в Повидзе открыли крупный складской комплекс, также американский, где имеется полный комплект тяжелой техники для бронетанковой бригады. Таким образом, если когда-то передислокация такого соединения из США занимала не менее 45-60 суток, то теперь это можно сделать за считаные дни, доставив личный состав самолетами, в том числе и обычными коммерческими рейсами.

Помимо анализа численности и состояния войск НАТО у границ Калининградской области в докладе также делаются некоторые выводы насчет того, что нам необходимо предпринять для увеличения своей обороноспособности.

- Чрезвычайно интересующий россиян вообще и калининградцев в частности вопрос. Так что же?

- Во-первых, нужно понимать и помнить, что все происходящее – не детские игры в песочнице. Если, не дай бог, начнутся военные действия (я-то сам думаю, что до этого все же не дойдет), то локальным столкновением войск НАТО в Польше и Прибалтике с Балтийским флотом и его сухопутной группировкой дело не ограничится. За Калининградской областью стоит военная мощь всей России. Я помню, как в интернете в свое время писали о том, чем закончились учения «Запад-99»: по сценарию, когда агрессию НАТО не удалось сдержать обычными вооружениями, в воздух были подняты два стратегических бомбардировщика Ту-95МС, которые вышли на рубеж пуска в Атлантику и нанесли условный ядерный удар крылатыми ракетами непосредственно по США.

«Ядерного оружия у нас нет, но в случае чего мы его применим»

- То есть исход глобального противостояния предсказуем?

- Предсказуем. Поэтому США и НАТО при всей накачке ими Украины и натравливании ее на Россию прямого столкновения с нами боятся. И это видно по некоторым примерам. Помните недавнюю историю, когда зенитная ракета С-300 грохнулась в Польше? Было четкое ощущение, что поляки перекрестились от счастья, выяснив, что эта ракета была украинской, а не российской. Кстати, ходят слухи, что на Польшу падала и российская крылатая ракета Х-55, однако большой истерики не было, инцидент предпочли замять.

Впрочем, имеющаяся в Калининградской области военная группировка и сама по себе уже достаточно мощная. Недаром же натовцы обозначают наш оборонительный район как A2AD, то есть «зона ограничения и воспрещения доступа и маневра». Из открытых источников следует, что здесь имеются и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», и береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», и зенитные С-400 с модернизированными С-300. Были официальные сообщения, что к нам и МиГ-31 с «Кинжалами» прилетели. Да, еще о «Калибрах» не забывайте, они тоже есть на малых ракетных кораблях Балтфлота. Мне кажется, что в совокупности это можно считать достаточно мощным сдерживающим фактором для желающих поиграть с огнем. Ну и совершенно понятно, что если американцы разместят в Европе свои ядерные ракеты средней и меньшей дальности, то и у нас может что-то подобное появиться, если не в самой Калининградской области, то где-нибудь в Западном военном округе.

- Кстати, как вы относитесь к разговорам о возможной переброске в наш регион тактического ядерного оружия?

- Еще в году, кажется, 2018-м известный американский военный эксперт Ханс Кристенсен распространил информацию о том, что в Калининградской области отремонтировали построенное еще в советское время хранилище ТЯО. Кристенсен признался, что не знает, есть там уже боевые заряды или нет, но то, что к их приему все готово, у него сомнений не вызывало. Официально ТЯО в эксклаве пока отсутствует. Но тут может быть как с Израилем, который заявляет, что ядерным оружием не располагает, но в случае массированного нападения на страну его применит. Во всяком случае, носителей для ТЯО у войсковой группировки в Калининградской области хватает.

Популисты рискуют заиграться

- Как вы совершенно справедливо заметили, после свершившегося вступления в НАТО Финляндии и ожидающегося – Швеции риски для Калининградской области существенно увеличиваются. А насколько это может угрожать, например, морским перевозкам между эксклавом и остальной территорией РФ?

- В мирное время такой опасности я, честно говоря, не вижу. Ведь любую такую попытку можно расценить как casus belli, то есть повод для войны. Единственное, тут вопрос, как отреагирует в этом случае руководство РФ. Реально предупреждать надо только один раз, а дальше начинать действовать. Не говорю, что тут же начинать сбрасывать на кого-то ядерные бомбы, но есть много других способов, главное при этом – проявить фантазию и рассчитать последствия.

- А имеет смысл, допустим, организовать сопровождение паромов боевыми кораблями Балтфлота?

- Пока не фиксировались попытки перехвата наших гражданских судов, наверное, нет. Но в случае необходимости отчего бы нашим военным морякам лишний раз и не потренироваться?

- Тут, между прочим, намедни поляки приняли законопроект, разрешающий уничтожать любые корабли и самолеты, которые могут угрожать газопроводу Baltic Pipe. По-вашему, это реальное действие или, как полагают многие, популистский шаг правящей партии в преддверии парламентских выборов?

- Для начала замечу, что в какой-то мере мы сейчас возвращаемся к ситуации 1930-х годов, когда какое-то время главным противником Советского Союза на его западных границах считалась не Германия, а Польша. Я современных поляков не стал бы недооценивать. Хотя и переоценивать тоже не стал бы. С одной стороны, государство достаточно сильное, в том числе и в военном отношении. С другой стороны – уязвленное самолюбие, куча исторических обид. Плюс надежда на США за спиной и собственные геополитические амбиции, которые иногда могут противоречить даже американским интересам. Такая гремучая смесь может быть очень опасной. Будем надеяться, что все действия Польши вроде заявления о защите Baltic Pipe останутся исключительно на уровне популизма. Однако, как говорится, чем дальше в лес, тем злее партизаны. Не получая достойного ответа, Польша в какой-то момент рискует заиграться.

Катастрофы не ожидается

- В марте на состоявшемся в стенах Балтийского федерального университета представительном форуме «Российские регионы в условиях острого международного кризиса: ресурсы выживания и потенциал развития» обсуждались ближайшие перспективы Калининградской области. Прежде всего как военного форпоста РФ на Балтике?

- В значительной степени, хотя исключительно к военной составляющей я бы всё не сводил. Есть неплохой потенциал, например, в информационно-пропагандистской сфере. Ведь Калининградская область – ближайший к коллективному Западу регион, куда представители этого самого Запада могут приехать и посмотреть, как живут обычные россияне. Не исключаю, что увиденное для многих из гостей станет настоящим шоком – в положительном для нас смысле. Кстати, даже в условиях беспрецедентных санкций против нашей страны ассортимент калининградских магазинов не ухудшился, я регулярно туда хожу, делаю покупки, как и все мы. Не хочу утверждать, будто у нас все хорошо и замечательно, но, если откровенно, в 1990-е положение было намного более тяжелым.

- И все же одной пропагандой не проживешь. Есть у областной экономики какой-то потенциал для успешного развития?

- Калининградцам необходимо усиливать кооперацию с другими российскими регионами, и прежде всего, конечно, с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью. В туристическом бизнесе, машиностроении, судостроении, рыбопереработке…

- Насколько я понял из нашего разговора, вы в целом с оптимизмом смотрите на будущее Калининградской области?

- Смотрю с реализмом. Рассуждая о военной обстановке вокруг области, я всегда старался избегать двух крайностей. Крайность первая: «На дворе вечер 21 июня 1941 года». К счастью, пока еще нет, боевые действия уже идут, но все-таки не рядом с областью и не с США и НАТО напрямую. Крайность вторая: «Да ничего особенного не происходит, подумаешь, тут батальон, там батальон!..» Но за этим нужно очень внимательно следить и реагировать вовремя, потому что сегодня «там» батальон, завтра – бригада, послезавтра – дивизия, глядишь, и что-то нехорошее начнется. Ну а в целом я уверен, что Калининградская область – вместе со всей Россией – из непростой нынешней ситуации выйдет с честью. И какой-то катастрофы не ожидаю.