Концерты фестиваля «Кантата» пройдут на руинах замка Бранденбург и в пивоварне «Понарт»

12 июня на площади перед Кафедральным собором состоится Гала-концерт фестиваля. Фото: Александр Подгорчук

В этом году музыкальный фестиваль «Кантата» (12+) пройдет в Калининградской области с 7 по 12 июня пройдет. Он будет посвящен Году композитора Сергея Рахманинова в России.

Фишкой культурного события остаются концерты на территории руинах старинных кирх и замков. В этом году зрителей ждет 7 концертов на разных площадках региона.

7 июня, Центральный парк Калининграда. Симфонический спектакль «Рахманинов. Я – здесь». Прозвучат избранные шедевры симфонической и фортепианной музыки великого композитора. В спектакле используются документальные тексты Сергея Рахманинова и нейросети.

8 июня, Алленбургская кирха, поселок Дружба. Концерт хора Сретенского монастыря с программой «Шедевры духовной музыки». В программу войдут песнопения древней Церкви, византийские, греческие и другие шедевры духовной музыки. Кульминацией концертной программы станут номера из всенощного бдения Рахманинова в специальных переложениях, сделанных для Сретенского Хора.

9 июня, руины замка Бранденбург, поселок Ушаково. Опера «Алеко» в постановке Калининградского областного музыкального театра. Режиссер – заслуженный деятель искусств России Валерий Лысенко. Художники-постановщики – заслуженные художники России, главные художники театра «Геликон-опера» Татьяна Тулубьева и Игорь Нежный.

10 июня, Кафедральный собор на острове Канта. Марафон фортепианных концертов Рахманинова. Также состоится ночной органный концерт.

11 июня, территория пивоварни «Понарт». П. Чайковский «Детский альбом», С. Прокофьев «Петя и волк». Также на территории старого завода состоится музыкальный спектакль «Человек земли» по мотивам творчества В. Шукшина.

12 июня, площадь перед Кафедральным собором. Гала-концерт фестиваля. Главными звездами вечера станут лауреат двух премий «Грэмми», самый знаменитый в мире русский бас Ильдар Абдразаков и симфонический оркестр под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета. В концерте прозвучат сочинения М. Мусоргского, П. Чайковского, А. Бородина, С. Рахманинова, А. Рубинштейна и русские народные песни.

Концерт посвящен двум гениям, юбилей которых празднуется в этом году – Сергею Рахманинову и Федору Шаляпину.

Все подробности – на сайте фестиваля kantatafest.ru