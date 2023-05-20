Сокровища калининградских музеев: Меч викингов, деревянные человечки и скелет в кандалах

С эти экспонатом связана легенда про одного обитателя замка… Фото: Платон ЕГОРОВ

Сегодня мы отправимся в поселок Низовье в 17 километрах от Калининграда. Главная достопримечательность этого скромного населенного пункта – орденский замок Вальдау, построенный в XV веке. Он входит в тройку наиболее сохранившихся тевтонских крепостей на территории Калининградской области. Два других: Тапиау в Гвардейске, где сейчас полным ходом идет реконструкция, и Нойхаузен, где до реконструкции еще далеко – там, как и в прежние десятилетия, располагается автотранспортное предприятие.

ДВА ФЛИГЕЛЯ

- Раньше наш музей располагался в другом здании, тоже красивом, но гораздо более поздней постройки – середины XIX века, - говорит руководитель музея «Вальдавский замок» Валентина Баринова. – Но в 2014 годы мы переехали в настоящее замковое пространство с красивыми сводами и толстыми стенами. Знаете, какие у нас подвалы?

- Нет.

- Сейчас увидите, там начинается наша экспозиция. Можно сказать, подвалы – это самое ценное.

Руководитель музея «Вальдавский замок» Валентина Баринова. Фото: Платон ЕГОРОВ

Но в подземелье спустимся позже, а пока о самом замке. От Вальдау до наших дней дожили два флигеля. Главный из них около пяти лет назад РПЦ (а именно церковь является собственником средневековой твердыни) отдали в аренду семье Сорокиных из Белгорода, которая пытается там делать свое культурное пространство, а рядом выращивать спаржу. Во второе же здание переехал муниципальный музей.

От Вальдау до наших дней дожили два флигеля. Фото: Платон ЕГОРОВ

Места для экспонатов стало значительно больше, чем в старом здании. Могло быть еще больше – верхний этаж еще не освоен. Но требуется большой ремонт, а это серьезные деньги, которых сейчас у музея нет. Однако и имеющие площади украшены так, что посетителям обязательно захочется снова посетить музей. Мне, кстати, удалось в этом убедиться, когда во время нашей прогулки в музей нагрянула большая группа туристов из «материковой» России. Гости с огромным интересом всматривались в экспонаты, задавали много вопросов. Было видно – поражены, а некоторые даже шокированы.

КАК РАЗОГНУТЬ МЕЧ

- Мы постарались представить историю нашего поселка от самой древности до современных дней, - рассказывает Валентина Баринова.

«История поселка» - это условно, потому что множество экспонатов не имеют отношения к Низовью или Вальдау, нужно говорить шире – об истории Восточной Пруссии и Калининградской области.

Начинается знакомство с предметами каменного века. Например, можно увидеть очень интересные изделия, которыми пользовались наши первобытные предки. Дальше – древние пруссы. В Вальдавском музее представлено немало интересных археологических экспонатов: наконечников стрел и копий, погребальных урн, бронзовых застежек-фибул…

Знакомство с музеем начинается с каменного века. Фото: Платон ЕГОРОВ

- А вот это самый настоящий меч викингов, - показывает Валентина Баринова довольно ржавый, но при этом прекрасно сохранившийся железный клинок, которому насчитывается, видимо, больше тысячи лет. – Его подарили нам археологи. Он находился в захоронении и был согнут – в погребальных традициях норманнов. Однако мой муж, Андрей Иванович Баринов, сумел его аккуратно разогнуть. Ох, археологи тогда возмущались…

Андрей Баринов – основатель музея в Низовье. Благодаря его таланту и трудолюбию на протяжении нескольких десятилетий музей пополнялся уникальными экспонатами. Увы, Андрей Иванович ушел из жизни в 2016 году. Он ставил богатое культурное наследство, и теперь дело мужа продолжает его супруга.

НЕСЧАСТНЫЙ ХАНС ЛЕМКЕ

Продолжаем изучать орденские подвалы, точнее, ту часть экспозиции, которая получила название «Улица ремесел». И действительно, здесь можно познакомиться со многими ремеслами, которыми занималось население Вальдау (и далеко не только Вальдау) в Средние века и позже. Вот, например, кузница – место для оружейных дел мастера. В соседнем помещении можно познакомиться с орудиями сельскохозяйственного труда и интерьером гончарной мастерской. Неподалеку расставлены пивные кружки, а на стене – стенд, примерно наполовину заполненный керамическими пивными пробками с надписями населенных пунктов, где до войны варили и разливали пенное.

- В Вальдау была своя пивоварня, но, конечно, у нас в коллекции артефакты не только из нашего поселка, - поясняет Валентина Баринова.

Стенд с керамическими пивными пробками с надписями населенных пунктов, где до войны варили и разливали пенное. Фото: Платон ЕГОРОВ

Есть в замке и очень необычный экспонат, который приводит в восторг у детей постарше, а у тех, кто еще от горшка два вершка, может вызвать слезы. Испугаются! Все потому, что в тесном и узком помещении сидит… самый настоящий скелет. Причем не просто скелет, а скелет в кандалах.

- Мы его называем Хансом Лемке – был такой обитатель в замке, который не очень хорошо кончил, - говорит руководитель музея.

О господине Лемке одна из современных поэтесс, неравнодушная к духу Средневековья, даже сочинила целую поэму. Ее напечатали и разместили за стеклом прямо у окошка в темницу, где скучает герой стихотворного произведения.

ПЕТР И ЕГО ПОСОЛЬСТВО

Но это в подвалах в каком-то смысле жутко. Поднимаемся наверх и видим более светлые экспозиции. Экспонаты одного из залов посвящены истории замка. На стене – ряд красочных портретов владельцев Вальдау, практически за всю историю существования цитадели. В центре – два макета замка, выполненные с удивительным искусством Андреем Бариновым. Рядом – старинные немецкие шкафы, причем, тот, которому насчитывается около 200 лет, выглядит почти как новый.

- Какую-то мебель мы нашли буквально на свалке, что-то нам подарили жители поселка, - вспоминает Валентина Баринова.

Соседний зал посвящен Петру Первому и знаменитому Великому посольству 1697 года. Есть версия, что русский царь останавливался в Вальдау, хотя это и не точно. В любом случае, кто-то из русской делегации в конце XVII века замке ночевал. Сейчас центральный экспонат зала – огромный портрет Петра, но очень скоро здесь появится нечто более осязаемое и впечатляющее.

- Мы заказали фигуру российского царя в натуральную величину, она уже практически готова, скоро к нам прибудет, - говорит руководитель «Вальдавского замка».

Современная история представлена в музее «Залом боевой славы». Его украшают экспонаты, связанные с Первой мировой войной и Великой Отечественной. За стеклом – образцы оружия и защитного снаряжения, на стене – фотографии фронтовиков, жителей Низовья.

Экспозиция, посвященная героям войны. Фото: Платон ЕГОРОВ

В соседнем просторном помещении можно познакомиться с бытом жителей довоенного Вальдау и послевоенного Низовья. Интерьеры немецких домов и квартир первых переселенцев воссозданы с документальной точностью.

Интерьеры немецких домов и квартир первых переселенцев воссозданы с документальной точностью. Фото: Платон ЕГОРОВ

А в зале, посвященном более поздним временам, посетителей встречает высокий бравый моряк.

- Иван Полуэктович Максимов служил на флоте, сейчас – сотрудник нашего музея. Он и подарил эту форму, - говорит Валентина Баринова.

Появилась форма – нужно делать фигуру. Так красавец моряк и появился в стенах Вальдау.

ЧТО НИ ДЕРЕВО, ТО ФИГУРА!

А с наиболее интересной частью экспозиции мы познакомились в самом конце. Это знаменитый «Музей дерева», созданный Андреем Бариновым. Он был не только собирателем предметов старины, а еще - очень талантливым резчиком по дереву, из его рук выходили замечательные, как будто живые фигуры.

- Для посетителей мы устраиваем конкурс: нужно внимательно посмотреть на фигуру и определить, из какой породы дерева она сделана. Вот эта из чего? – спрашивает меня Валентина Баринова.

Я обратил внимание на ствол – толстый, покрытый мощной корой и брякнул, не подумав:

- Липа!

- Ну что вы, нужно внимательнее, и тогда обнаружите подсказку. И не одну.

Я еще раз взглянул и быстро понял, что дал маху: деревянную фигуру украшал искусно вырезанный листик очень известной формы. Конечно, дуб. Кстати, напротив дубового героя – еще одна фигурка на очень толстом стволе. Бук? Липа? Вяз? Ничего подобного! В это трудно поверить, но это сирень. Просто очень старая и, можно сказать, «одубевшая» – кустик посадили в Кранце (нынешнем Зеленоградске) в начале прошлого века, через 100 лет он превратился в массивное дерево, засох и его приобрел у владельца приусадебного участка Андрей Баринов – чтобы сотворить очередной шедевр.