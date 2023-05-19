Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт19 мая 2023 17:44

«Балтика» вернулась в РПЛ 25 лет спустя

Наша команда досрочно обеспечила себе путевку в высший дивизион отечественного футбола
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ
Теперь «балтийцы» попробуют удержать первое место в турнирной таблице.

Теперь «балтийцы» попробуют удержать первое место в турнирной таблице.

Фото: Валя ИЛЬИН

В пятницу вечером на стадионе в Жигулевске завершился вничью матч тольяттинского «Акрона» и владикавказской «Алании». Команды сыграли вничью (0:0), из-за чего «Алания» лишилась даже математических шансов догнать «Балтику» по очкам за оставшиеся туры. А это означает, «балтийцы» теперь уже точно – да еще и досрочно - вышли в Премьер-лигу! Возвращение в высший дивизион отечественного футбола состоится впервые за 25 лет.

Потеря очков «Аланией» отчасти лишила интриги предстоящий матч «Балтики» и «Рубина». Теперь единственный вопрос, на который нет ответа, - удастся ли калининградцам удержать первое место в турнирной таблице. Приблизиться к решению и этой задачи подопечные Сергея Игнашевича и попробуют в субботней игре на стадионе «Калининград».

ФутболСпорт: ФУТБОЛ