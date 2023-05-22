На неделе Калининград ждет новое похолодание и дожди

Столько осадков в этом месяце еще не было. Фото: Александр Подгорчук

Синоптики рассказали о погоде, которая ждет калининградцев на неделе с 22 по 28 мая. Судя по всему, без сюрпризов не обойдется.

По данным Гидрометцентра России, выше +20 градусов температура продержится ближайшие четыре дня – с понедельника по четверг включительно. За окном в это время будет +22...+23. Атмосферное давление останется близким к норме (758-761 миллиметр ртутного столба). Осадков не ожидается.

Все изменится в пятницу. Самый пессимистический вариант – температура разом упадет до +12...+16 градусов. Поднимется ветер (в порывах – до 15 метров в секунду).

Выходные тоже прогнозируются прохладными. В субботу термометры покажут +16...+17, пройдут дожди. Давление вырастет до 768 миллиметров. В воскресенье осадки сохранятся, а температура вырастет всего на 1-2 градуса.