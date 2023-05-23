Михаил Агапов – о подготовке врачей в БФУ имени Канта: Больше никто так со студентами не носится…

Михаил Агапов: приходите учиться к нам! Фото: Александр МЕЛЕХОВ

О РЕФОРМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

- Калининградская область – удивительный российский регион, потому что все пилоты проходят через этот субъект, и через БФУ в том числе, - отметил Михаил Агапов. - Если говорить о кластере «МЕДБИО», то реформа не касается медицинского образования. В качестве пилота вошло лишь химическое образование. Сейчас образование будущих химиков организовано так: сначала – бакалавриат (четыре года). Дальше – есть магистратура по химии, это два года. И аспирантура по биохимии. Сейчас, коль уж мы вошли в пилотный проект, будем переформатировать бакалавриат в базовое высшее образование, и оно станет не четыре года, а пять лет. Магистратура будет специалитетом, но как было два года, так и останется. Та экспертная составляющая, которая в ней есть, тоже остается. Аспирантуру, соответственно, мы вообще не затрагиваем, потому что аспирантура вынесена отдельным блоком.

Начиная с нового учебного года, химики будут получать базовое образование в течение пяти лет.

О СТОМАТОЛОГИИ

В новом учебном году БФУ имени Канта открывает направление «Стоматология».

- Мы готовы взять до 50 человек, сейчас у нас инфраструктурные возможности позволят работать с таким количеством студентов, в последующем будем расширяться. Когда мы только открываем специальность, не дается бюджетных мест. В последующем, учитывая крайнюю потребность области, заинтересованность в этих кадрах, думаю, бюджетные места будут. Вероятно, что это будут целевые студенты, для Калининграда и других муниципалитетов области.

- Сколько стоит получить диплом стоматолога? – уточнила ведущая.

- 220 тысяч в год для российских граждан, 240 тысяч - для иностранцев. В Смоленске - примерно так же. В отношении федеральных вузов Санкт-Петербурга, Москвы - там начинается с 400 тысяч рублей.

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ОБУЧЕНИЯ В БФУ

По словам Михаила Агапова, только в двух вузах страны выделены бюджетные места для подготовки очень востребованных сегодня специалистов в сфере биоинформатики и биоинженерии.

- Замечательно, что в нашем кластере есть Высшая школа живых систем, - отметил гость эфира. – Здесь готовят специалистов по топовым направлениям - это биоинформатики и биоинженеры. Страна очень нуждается в таких кадрах. И в качестве гордости могу сказать, что только два университета в России получили бюджетные места на эту специальность. Это МГУ и мы. Выделено 20 бюджетных мест.

Студенты в БФУ имени Канта прежде всего получают фундаментальное образование.

- В БФУ студенты получают фундаментальное образование в том числе в Высшей школе живых систем, то есть в физических и химических научных лаборатория, где люди понимают, что нужно сейчас практическому здравоохранению, - рассказал Михаил Агапов.

Что касается практики, то для будущих медиков на базе БФУ имени Канта открыт современный симуляционный центр.

- Можно сказать, что для студентов это тренажерный зал. Благодаря техническому прогрессу у нас появились симуляторы, которые могут все. С их помощью будущий медик может отрабатывать навыки - от внутримышечных, внутривенных инъекций до родовспоможения, хирургических активностей, - пояснил спикер.

И еще одна сильная сторона медицинского образования в БФУ имени Канта – «комфортное сопровождение каждого студента».

- В столичных вузах так пристально точно не будут наблюдать, как мы за нашими студентами. Наша задача – дать студенту качественное фундаментальное образование, но при этом обеспечить максимально комфортное сопровождение. Мы готовы оказать всю поддержку, если студент пожелает знать больше — практики, стажировки, научные конференции в лучших образовательно-научных центрах страны. Так никто нигде не будет носиться - это я вам могу сказать совершенно точно, - заверил Михаил Агапов.

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