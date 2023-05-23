Как между Калининградом и Берлином запускали пассажирский состав

Первый поезд из Берлина прибывает на Южный вокзал. Фото: Архив автора

Вообще посещать Калининградскую область иностранцам разрешили еще в январе 1991-го. В том же году, 10 августа, к нам пришел и первый поезд из Берлина. И хоть доехать он смог только до станции Дзержинская-Новая, где тогда заканчивалась европейская колея, встретили его торжественно. А в речах звучало, что берлинская первая ласточка заложила регулярное железнодорожное сообщение между столицей Германии и Калининградом. И уже вскоре, мол, состав будет доходить до Южного вокзала.

Еще десять минут, и берлинский состав, как когда-то, замрет у перрона. Фото: Архив автора

Вопреки обещаниям наладить ЖД-линию особого значения в том году не удалось. Однако в августе 1992-го была сделана вторая попытка.

На сей раз обошлись уже без помпы. И то верно, ведь поезд по-прежнему мог добраться лишь до «Дзержинки». Не порадовала и цена вопроса. Даже в одну сторону билет стоил 150 немецких марок (а за 1 DM в то время просили полторы сотни рублей – при этом зарплата у большинства калининградцев была эквивалентна хорошо если 50 маркам). Кроме того, в Эльблонге приходилось делать пересадку. Короче, опять как-то все криво да еще и дорого. Немудрено, что дело тогда тоже не пошло.

Балтийск подождет…

Только в 1993 году евроколею дотянули наконец до Южного вокзала. И 22 мая 1993-го в еще более торжественной обстановке, чем в 1991 году, снова было открыто международное ЖД-направление, связавшее Калининград и Берлин.

Для пущего символизма вагоны хотели прицепить к паровозу. Причем – паровозу родом из Кенигсберга. Но, увы, старику это оказалось уже не по силам, и его пришлось оставить в Польше, заменив современным локомотивом.

Впрочем, атмосфера на шестой платформе Южного вокзала все равно была праздничной. Когда прибыл состав из Германии, пришедший к нам через Гданьск, даже грянул военный оркестр. А среди встречающих был и глава областной администрации Юрий Маточкин. Кстати, один из пассажиров (корреспондент Financial Times) спросил его:

– Думает ли господин Маточкин, что через десять лет Берлин станет для вашего города важнее, чем Москва?

– Москва и через десять лет будет для нас важнее, чем Берлин, – ответил губернатор на провокационный вопрос.

– А через двадцать? – не унимался журналист из Лондона.

– Спросите через десять лет, – парировал Маточкин.

Тем временем с соседней платформы за происходящим недобро наблюдала толпа, ожидавшая дизель на Балтийск. В итоге он опоздал на полтора часа. При этом берлинский состав убыл, как и прибыл, точно по расписанию.

– А мы, получается, пассажиры второго сорта, – переговаривались на перроне граждане, которые ждали дизель, чтобы доехать до дачи-огорода.

По гамбургскому счету

В мае 2008-го по случаю 15-летия запуска берлинского поезда наш регион посетила целая делегация из Германии. Возглавил ее Гюнтер Фастердинг – вице-президент «Круга друзей Калининграда», член наблюдательного совета германо-российского Общества развития железных дорог. Отмечая памятную дату, за четыре дня пребывания у нас немецкие гости успели также совершить ряд экскурсий по области.

Других юбилейных торжеств по этому поводу не припоминается. Да и в 2008 году, честно говоря, праздновать было особо нечего. Хоть третья попытка в 1993-м и стала наиболее удачной, однако (пардон за каламбур) по гамбургскому счету с берлинским поездом все равно не сложилось. И на сегодня железнодорожная связь с немецкой столицей давно зачахла, так толком и не зазеленев.

А вот запущенное следом (8 июня 1993-го) авиасообщение с Берлином оказалось гораздо успешнее. Да, там тоже случались нелетные периоды, и порой – весьма затяжные. Но в общем и целом – ничего, летали. В том числе еще и в феврале 2022-го.

Потом, как известно, Европа закрыла для России свое небо. В результате чего теперь даже в Москву летаем, делая крюк над морем. А те, кому «туда» по-прежнему нужно (и можно), едут себе до Гданьска. И уже из Польши летят, как говорится, на все четыре стороны. К слову, заграничных автобусных рейсов из Калининграда за последнее время прибавилось. И это тоже к вопросу о границах, которые якобы на замке.