«Балтика» вернулась в РПЛ: подорожают ли билеты, как будут пускать болельщиков и хватит ли клубу денег

«Балтийцы» досрочно завоевали путевку в Премьер-лигу, но борьба за первое место еще не окончена. Фото: Александр Подгорчук

Вот уже почти неделю калининградские болельщики продолжают обсуждать долгожданное событие: «Балтика» возвращается в Премьер-лигу после 25-летнего перерыва! Путевку наша команда оформила досрочно, и последние две игры сезона ничего не изменят. Осталось только побороться за вишенку на торте - первое место в чемпионате, с которого нас потеснил «Рубин».

Участие балтийцев в РПЛ означает, что уже через несколько месяцев в Калининграде состоятся матчи с участием топ-клубов лиги: ЦСКА, «Локомотива», «Спартака», «Зенита» и других. Впрочем, не только громкие афиши игр сейчас волнуют любителей футбола. Попадание «Балтики» в Премьер-лигу привнесет заметные изменения в сам процесс похода на стадион. В первую очередь – из-за пресловутого Fan ID. Теперь без карты болельщика на трибуны не попадет никто, включая детей. Самые предусмотрительные калининградцы уже поспешили за документом: по данным областного правительства, на сегодняшний день обладателями Fan ID стали около 1,5 тысячи жителей региона. Оформляется карта, напомним, в два этапа. Сначала необходимо подать заявление на портале госуслуг, затем – пройти идентификацию личности в МФЦ или онлайн через приложение «Госуслуги. Карта болельщика» с помощью 10-летнего загранпаспорта либо биометрии из Единой биометрической системы.

Подорожают ли сами билеты на стадион «Калининград» - вопрос пока открытый. В этом сезоне цены начинаются от 200 рублей и доходят до 1500 в VIP-секторе. Если ориентироваться на другие стадионы РПЛ, то бояться тотального подорожания, похоже, не стоит. Например, на арене ЦСКА цены на билеты стартуют с 500 рублей, а самые ходовые места на центральных трибунах стоят в диапазоне 1200-2000 рублей. На стадионе «Зенита» - по 1100 рублей нижние сектора и 700 рублей – верхние. Скромный воронежский «Факел» продает билеты на домашние игры с разбросом от 200 до 2500 рублей.

И все же главной интригой будет финансовая форма самой «Балтики». В этом сезоне бюджет нашего клуба оценивается в полмиллиарда рублей. Как говорил один известный персонаж, «маловато будет». Например, казна московского «Торпедо» - 1,4 миллиарда, и даже с этими деньгами команда занимает в РПЛ последнее место. У лидеров Премьер-лиги бюджеты от 4 миллиардов и выше.

В ближайшее время руководству «Балтики» придется серьезно поломать голову над тем, как увеличить денежные потоки. Власти Калининградской области успели заявить, что повышать расходы на клуб не планируют. Но обнадежили:

- Раскрывать детали не могу, но знаю, что уже ведутся переговоры со спонсорами, готовыми поддержать «Балтику» в следующем сезоне, - рассказала в интервью «Матч ТВ» министр спорта региона Наталья Ищенко.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

В Высшем дивизионе отечественного футбола (называться Премьер-лигой он стал не сразу) «Балтика» в своей истории провела три сезона. Лучшим достижением стало 7-е место в дебютном 1996 году. Затем результаты пошли на спад: 9-е место в 1997-м и 15-е место в 1998-м, после чего балтийцы вылетели из элиты. При этом в 1998 году калининградцы успели выступить в международном Кубке Интертото и прошли два раунда (обыграли по сумме двух матчей болгарский «Спартак» и словацкую «Озету Дуклу»), а в третьем споткнулись на югославской «Войводине».