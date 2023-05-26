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Общество25 мая 2023 22:00

Гигантские роботы и «подкованный» лось: 5 удивительных фигур, которые смастерили калининградские сварщики

По случаю профессионального праздника «Комсомолка» устроила смотр самодеятельности
Авторы (2):
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ
Игорь Самарин
Этот гигант установлен в Гвардейске.

Этот гигант установлен в Гвардейске.

Фото: Александр КАТЕРУША

В последнюю пятницу мая все российские сварщики по традиции отмечают свой профессиональный праздник. «Комсомолка» решила не оставаться в стороне. Раз на саму сварку, как известно, смотреть нельзя, мы решили смотреть на оригинальные изделия, которые создают калининградские мастера дуги и электрода.

НИЧТО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ РОБОТАМ НЕ ЧУЖДО

Автор этих железных гигантов – житель Гвардейска Александр Брага. Роботов, один из которых всегда готов дать вооруженный отпор, а другой – сыграть на скрипке, Александр сварил из старых автозапчастей, и теперь они стоят возле дома умельца на улице Банковской. Адрес давно не является тайной, поэтому туристы быстро проложили сюда народную тропу.

Пройти мимо просто невозможно!

Пройти мимо просто невозможно!

Фото: Александр КАТЕРУША

КАК ОСЧАСТЛИВИЛИ ЛЕСНОГО ИСПОЛИНА

Скульптуру лося из 600 старинных подков создал художник Альгирдас Микшта. Чтобы сделать трехметрового сохатого, Альгирдас сначала сварил форму из металлической сетки, а затем обшил ее лошадиными подковами, которые собирал много лет в окрестностях. Судя по их количеству, этот лесной исполин обеспечен счастьем на века вперед. Увидеть лося можно перед зданием администрации Славска.

Мастер изготовил сохатого из 600 старинных подков.

Мастер изготовил сохатого из 600 старинных подков.

Фото: Альгирдас Микшта

ТЕРМИНАТОР С УЛИЦЫ НЕВСКОГО

Сей терминатор охраняет территорию одного из автосервисов на улице Александра Невского в Калининграде. Судя по всему, сработали монстра здешние умельцы, они же вооружили его до зубов. В результате получилась настоящая машина войны, к которой не то что подойти – даже взглянуть на нее боязно. «Мне нужна твоя одежда. Автомобиль. И все остальное».

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ХОМЛИНОВ

Ну а этой лирической композицией жители и гости Калининграда могут любоваться на Ленинском проспекте. Металлические фигурки появились на перилах за много лет до хомлинов, которыми теперь знаменит наш город. Но в отличие от сказочных персонажей абстракционистско-фантастические персонажи так и не смогли сыскать громкой славы за пределами региона. Впрочем, известность местного уровня – тоже неплохо.

Металлические фигурки появились на перилах за много лет до хомлинов, которыми теперь знаменит наш город.

Металлические фигурки появились на перилах за много лет до хомлинов, которыми теперь знаменит наш город.

Фото: Игорь Самарин

Терминатор охраняет территорию одного из автосервисов.

Терминатор охраняет территорию одного из автосервисов.

Фото: Игорь Самарин

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