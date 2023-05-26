Гигантские роботы и «подкованный» лось: 5 удивительных фигур, которые смастерили калининградские сварщики

Этот гигант установлен в Гвардейске. Фото: Александр КАТЕРУША

В последнюю пятницу мая все российские сварщики по традиции отмечают свой профессиональный праздник. «Комсомолка» решила не оставаться в стороне. Раз на саму сварку, как известно, смотреть нельзя, мы решили смотреть на оригинальные изделия, которые создают калининградские мастера дуги и электрода.

НИЧТО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ РОБОТАМ НЕ ЧУЖДО

Автор этих железных гигантов – житель Гвардейска Александр Брага. Роботов, один из которых всегда готов дать вооруженный отпор, а другой – сыграть на скрипке, Александр сварил из старых автозапчастей, и теперь они стоят возле дома умельца на улице Банковской. Адрес давно не является тайной, поэтому туристы быстро проложили сюда народную тропу.

Пройти мимо просто невозможно! Фото: Александр КАТЕРУША

КАК ОСЧАСТЛИВИЛИ ЛЕСНОГО ИСПОЛИНА

Скульптуру лося из 600 старинных подков создал художник Альгирдас Микшта. Чтобы сделать трехметрового сохатого, Альгирдас сначала сварил форму из металлической сетки, а затем обшил ее лошадиными подковами, которые собирал много лет в окрестностях. Судя по их количеству, этот лесной исполин обеспечен счастьем на века вперед. Увидеть лося можно перед зданием администрации Славска.

Мастер изготовил сохатого из 600 старинных подков. Фото: Альгирдас Микшта

ТЕРМИНАТОР С УЛИЦЫ НЕВСКОГО

Сей терминатор охраняет территорию одного из автосервисов на улице Александра Невского в Калининграде. Судя по всему, сработали монстра здешние умельцы, они же вооружили его до зубов. В результате получилась настоящая машина войны, к которой не то что подойти – даже взглянуть на нее боязно. «Мне нужна твоя одежда. Автомобиль. И все остальное».

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ХОМЛИНОВ

Ну а этой лирической композицией жители и гости Калининграда могут любоваться на Ленинском проспекте. Металлические фигурки появились на перилах за много лет до хомлинов, которыми теперь знаменит наш город. Но в отличие от сказочных персонажей абстракционистско-фантастические персонажи так и не смогли сыскать громкой славы за пределами региона. Впрочем, известность местного уровня – тоже неплохо.

Металлические фигурки появились на перилах за много лет до хомлинов, которыми теперь знаменит наш город. Фото: Игорь Самарин