Гранитные дорожки, пение птиц и никаких аттракционов: каким будет Макс-Ашманн-парк после благоустройства

Парк планируют сделать просто уютным тихими местом для отдыха.

Проект благоустройства территории был разработан несколько лет назад. Предполагалось, что в парке появится множество спортивных и игровых площадок, певческое поле, места для выгула собак, всяческие развлечения. Власти планировали подаваться на европейский грант. Подход был совершенно конкретный: рядом Северная гора и Сельма, и нужно создать в парке как можно больше точек активности для местных жителей.

Но в итоге планы пересмотрели. Во многом благодаря активности жителей, которые поняли, что вся эта развлекаловка уничтожит ландшафтный парк.

Решили вместе с горожанами

Собственно, и во время прошедшего эфира «ГорПросвета» множество комментаторов просили, умоляли и требовали не превращать зеленую тихую зону во второй Центральный парк. И власти, кажется, услышали и не стали допускать очередную ошибку.

- В рамках первого этапа планируем благоустроить дорожки. Вдоль них будут поставлены урны, скамейки, опоры освещения. Никакого парка культуры в его советском понимании не будет, хотим всех успокоить. Никаких каруселей там не будет. Фонтана и сцены не будет. Скульптур не предусмотрено, - заявил руководитель Дирекции ландшафтных парков Андрей Карачинов.

Власти планируют применять современные решения и одновременно сохранить преемственность.

По словам Карачинова, концепция парка останется прежней: созерцание природы, прогулки, размышления. Все это, конечно, под пение птиц.

К используемым материалам во время работ по благоустройству тоже обещают подойти с умом.

- Было принято решение совместно с гражданами – не заходить в парк с асфальтом и плиткой. Покрытие дорожек будет выполнено из экологического материала – гранитного отсева. Это не будет песчано-гранитная смесь, в которой вязнут колеса велосипеда или застревают каблуки. Это современное покрытие, которое очень активно используется и в Санкт-Петербурге и Москве в лесопарках. Оно подчеркивает сказочность и экологичность места. Дорожки будут разделены на велодорожки и пешеходные, - рассказал Карачинов.

Отмечается, что в парке можно будет и бегать, и гулять совершенно спокойно в тени деревьев.

«Не хотим потревожить птиц»

В процессе реализации проекта обещают срубить только четыре дерева, и то, как говорят, они уже опасные и аварийные.

- Дорожки проложены так, чтобы обойти деревья, ничего не испортить, - отметили организаторы благоустройства.

Все главные парковые аллеи будут освещены. При этом со светом обещают не переборщить, чтобы не нарушать лесную естественность места.

- Мы не лезем с дорожками и освещением вглубь парка. Это делается для того, чтобы сохранить природные циклы, не тревожить животных и птиц в парке. Это лесная часть парка, - говорит Андрей Карачинов.

Как добавил начальник отдела охраны объектов культурного наследия и туризма Константин Золошков, трассировка тропинок повторяет историческую сеть дорожек. То есть гулять калининградцы будут по тем же тропам, которыми пользовались жители Кенигсберга. Такая вот преемственность.

Гулять калининградцы будут по тем же тропам, которыми пользовались жители Кенигсберга.

Тут же обсудили возможность спортивных активностей в парке. Говорят, на руководство уже выходили некоторые спортивные объединения с желанием зайти в парк. Так, например, активизировались любители петанка и диск-гольфа (это игра с дисками, которые запускают в корзины). Но пока положительного ответа нет ни для кого. Такие активности требуют много места, а его в парке просто нет, и выделять не собираются.

Озера – чистить ли нет?

И все же спорт - это вторично, учитывая, какие хорошие в парке озера. Кстати, часть территории у одного из них вымостят брусчаткой.

Всего в Макс-Ашманн-парке три пруда. Решение по ним еще не принято – какими они будут, почистят ли их.

- Мы хотим рассмотреть все тренды. До сих пор идут дебаты по поводу того, благоустраивать берега или нет, оставить их доступными или нет… Ведем работу с БФУ, с экологами, - объяснил Андрей Карачинов.

По словам Константина Золошкова, вода в прудах чистая, такой же она была и в довоенные годы.

- Необоснованных решений принимать не будем. Если решим очистить озеро, то это будет обоснованное решение! – уверенно сказал он. - Руководствуемся не собственными представлениями, а обосновываемся необходимыми исследованиями.

Первый этап благоустройства, в рамках которого займутся не только дорожками, но и дренажем и мостиками через ручьи, будет закончен в октябре этого года.