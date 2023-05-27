Концерты, лекции и встречи с писателями: как в Калининграде пройдет «Библионочь 2023»

Основная программа начнется после шести часов вечера. Фото: Александр Подгорчук

Акция «Библионочь» в Калининграде состоится в субботу, 27 мая. В этом году она посвящена Году педагога и наставника.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства по культуре и туризму, главной площадкой станет Калининградская областная научная библиотека, где с 18:00 до 23:00 пройдут художественные мастер-классы, моноспектакли, концерты классической и современной музыки, поэтические чтения, научные лекции и т.п.

В 18:00 откроет череду событий концерт «Мелодия мира» духового оркестра музыкальной школы г. Черняховска под руководством Заслуженного деятеля искусств России Аркадия Фельдмана (внутренний дворик).

В 20:30 состоится творческая встреча с гостем «Библионочи» - писателем, журналистом, редактором, автором романа «Перевал Дятлова, или Тайна девяти» Анной Матвеевой (Москва).

С 19:00 стартует открытый микрофон «Мы будем вместе» творческого сообщества «Поэты 39», совместный проект «Мелодии, рожденные словом» Калининградского областного музыкального колледжа имени Рахманинова и областной научной библиотеки, медленное чтение по пьесам драматурга Островского и мастер-классы по акварельной живописи.

Также в рамках акции состоятся лекции: «Архитектура книги: текст и современная полиграфия» Макса Попова, основателя Мануфактуры Макса Пройса (в 20:15); «Новомирские дневники»: Твардовский, Лакшин, Кондратович» Андрея Тесли, научного руководителя Центра исследований русской интеллектуальной мысли БФУ им. И. Канта (22:00).

Еще из интересного – впервые в Калининграде прозвучит моноспектакль «Истории Александра Вертинского» в исполнении актрисы, режиссера Ольги Румянцевой (Москва). Начало в 21:00.

Завершит фестиваль кавер-концерт музыкальной лаборатории БФУ им. И. Канта «Муз_и_Кант». Для самых маленьких библиотека подготовила зал с мультиками и сказками «Территория детства».

Всего же в программе 20 мероприятий. Участие для гостей, зрителей и слушателей – бесплатное.

Подробная программа – на страничке акции.

КСТАТИ!

Также «Библионочь» пройдет в областной детской библиотеке им. А.П. Гайдара, областной юношеской библиотеке им. В. Маяковского и в Калининградской Централизованной библиотечной системе.