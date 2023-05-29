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Общество28 мая 2023 22:00

Погода на неделю в Калининграде: рост температуры и новое похолодание

На неделе Калининград снова ждет несколько холодных дней
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ
Осадков в ближайшие дни снова не будет.

Осадков в ближайшие дни снова не будет.

Фото: Александр Подгорчук

Синоптики рассказали о погоде на неделю 29 мая – 4 июня в Калининграде. По данным Гидрометцентра России, все начнется с небольшого похолодания – в понедельник температура не дотянет до +20 градусов, остановившись на уровне +18..+19. Затем показатели пойдут в рост и в четверг мы должны встретить лето при +22..+23 градусах.

В пятницу погода чуть отыграет назад - термометры покажут +17..+18. В субботу температура прибавит градус, в воскресенье ожидается +20..+23.

Осадки на этой неделе снова обойдут Калининград стороной. Атмосферное давление будет преимущественно повышенным (местами до 765 миллиметров ртутного столба). Скорость ветра не превысит 11 метров в секунду.

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