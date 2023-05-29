Погода на неделю в Калининграде: рост температуры и новое похолодание

Осадков в ближайшие дни снова не будет. Фото: Александр Подгорчук

Синоптики рассказали о погоде на неделю 29 мая – 4 июня в Калининграде. По данным Гидрометцентра России, все начнется с небольшого похолодания – в понедельник температура не дотянет до +20 градусов, остановившись на уровне +18..+19. Затем показатели пойдут в рост и в четверг мы должны встретить лето при +22..+23 градусах.

В пятницу погода чуть отыграет назад - термометры покажут +17..+18. В субботу температура прибавит градус, в воскресенье ожидается +20..+23.

Осадки на этой неделе снова обойдут Калининград стороной. Атмосферное давление будет преимущественно повышенным (местами до 765 миллиметров ртутного столба). Скорость ветра не превысит 11 метров в секунду.