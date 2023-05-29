Один из самых современных в России: В Калининградской области построят комплекс по сортировке мусора

Несколько крупных свалок закроют уже летом. Фото: Александр КАТЕРУША

Власти Калининградской области уже не первый год борются со свалками. За последнее время было рекультивировано больше 5 мусорных полигонов. Об этом в прямом эфире Центра развития региона во «ВКонтакте» рассказал министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Олег Ступин.

Самым первым и самым сложным объектом была свалка в микрорайоне имени Космодемьянского. Многие калининградцы помнят тот жуткий запах на балтийской трассе, который исходил от огромных гор гниющего мусора. Экологи били тревогу, говоря о том, что вся округа отравлена.

- Это была одна из крупнейших свалок в Северо-Западном федеральном округе, самая крупная в Калининградской области. Проект был очень сложный, но он реализован, ущерб окружающей среде полностью устранен, - сообщил Олег Ступин.

Несколько крупных свалок закроют в июле - в Круглово и под Гвардейском (которая несколько раз горела за последние полгода). Уже сейчас идет подготовка к рекультивации этих полигонов.

- Рассчитываем, что в 2024 году будет закончено проектирование технических решений, а в 2026-м мы завершим саму рекультивацию, - сказал Олег Ступин.

Сегодня почти полностью реализован проект по полигонам в Советске, Черняховске. Также в этом году ликвидируют свалки в Гусеве и Светлом. Говорили во время прямого эфира и о преобразовании участка старого короотвала в районе «Дариты».

Один из подписчиков поинтересовался: «Если все свалки рекультивируют, то куда будут свозить мусор?» Олег Ступин уточнил, что сейчас, в рамках первого этапа, рекультивируют старые свалки, открытые еще в 1960-70-е годы. Их вывели из эксплуатации в 2005-2017 годах.

- Свозить мусор мы будем на новые полигоны, которые строим уже по совершенно новым технологиям. Но основная наша задача – перейти от модели захоронения к модели с переработкой отходов, - сказал министр.

Еще важная информация для всех жителей региона: в поселке Корнево Багратионовского района к 2025 году появится современный мусоросортировочный комплекс.

- Это важный, якорный объект. Были перенесены сроки по его строительству. Сейчас получена государственная экологическая экспертиза по всему комплексу. Ввод объекта запланирован на конец 2024-го – начало 2025 года, - сказал министр.

По словам Олега Ступина, это будет один из самых современных мусоросортировочных комплексов в России, который позволит снизить объем захоронения отходов в регионе более чем на 50 процентов. При этом, уверен министр, сам по себе завод не сможет показывать результат в отсутствие вовлеченности жителей и системы раздельного собора.

- В течение 3-4 лет мы планируем покрыть Калининград, прибрежную зону и основные города восточной части области системой раздельного сбора, - сказал Олег Ступин.

Пользуясь случаем, министр поблагодарил жителей области за неравнодушие и ответственность в деле раздельного сбора мусора.

- Качество сырья, которое мы получаем, очень высокое. Это комплимент для жителей Калининградской области. Мы достигаем чистоты сырья, которое собирается у населения, 90-96 процентов. Это выдающийся результат, нигде в России такого практически нет, - сказал Олег Ступин.

Систему власти будут развивать во всех муниципалитетах. В Советске, Гусеве и Черняховске с 2024 года начнут ставить баки для раздельного сбора. В Калининграде в этом году дополнительно поставят более 50 урн в общедоступных местах.