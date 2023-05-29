Миссия выполнима: 45% россиян откладывают деньги на будущее своих детей

Около половины россиян откладывают деньги на будущее своих детей. Из них для оплаты образования в вузе или колледже 32%, для покупки недвижимости (24%) и автомобиля (19%), для подарка на свадьбу (13%), для формирования стартового капитала (12%). При этом большинство из тех, кто откладывает деньги на будущее детей, верят, что эти вложения окупятся в будущем – финансово (47%) или нематериально (43%), выяснили СК «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» в ходе совместного опроса*.

Абсолютное большинство россиян уверены, что нужно финансово поддерживать собственных детей даже после их совершеннолетия. Почти половина опрошенных (44%) считают, что помогать важно всегда, когда потребуется помощь, 31% готовы давать деньги только в сложной жизненной ситуации, а 15% – в период учебы. При этом 10% не считают целесообразным поддерживать своих совершеннолетних детей, поощряя их самостоятельность, или еще не думали об этом.

Те, кто заблаговременно формирует капитал на будущее своих детей (45%), используют различные инструменты для накопления денежных средств. Отвечая на соответствующий вопрос, они могли дать несколько вариантов ответа. Чаще всего респонденты выбирают банковский депозит или накопительный счет (48%), откладывают наличными дома (28%) или инвестируют в ценные бумаги (18%). Каждый седьмой (15%) вкладывает деньги и формирует капитал с помощью инвестиционного или накопительного страхования жизни. Часть опрошенных инвестируют в недвижимость (8%) и драгоценные металлы (6%).

Как выяснилось, респонденты в большинстве случаев (37%) предпочитают копить деньги на будущее своих детей небольшими равными долями ежемесячно. 29% – раз в квартал, а каждый пятый (20%) – раз в полгода. 14% - еще реже: раз в год или не регулярно, по возможности.

Чаще всего (33%) респонденты откладывают на будущее своих детей 5-10% от своих регулярных доходов. До 5% от финансовых поступлений - 21% родителей, 10-20% - около четверти (24%) опрошенных и больше 20% – почти столько же респондентов (22%).

«Наше исследование показало, что почти половина опрошенных предусмотрительно копит на образование своих детей и делает это достаточно регулярно. Продукты СК «Росгосстрах Жизнь» как нельзя лучше подходят для формирования капитала под определенные цели, поскольку большинство из этих продуктов с регулярными взносами, что очень удобно и формирует привычку делать сбережения. К тому же при использовании для этих целей инструмента накопительного страхования часто уже включены полезные сервисы. Например, «Образовательный консьерж», который поможет подобрать учебное заведение для ребенка с учетом его предпочтений и уровня подготовки, а также финансовых возможностей родителей. А чтобы выбор учебных заведений был максимально широким и была возможность оплатить обучение в вузе мечты ребенка – лучше как можно раньше начинать формирование капитала на образование детей. Тогда делать это будет гораздо комфортнее», – говорит заместитель генерального директора СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.

*Опрос 1255 респондентов проведен во всех регионах России в апреле-мае 2023 года.