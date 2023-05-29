Ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Андрей Кочетков, PhD:

Акции «Самолет» потянули российский рынок вверх

Российский рынок демонстрировал существенный рост в первой половине дня в понедельник. Активно повышались секторы строительных компаний, транспорта, нефти и газа. Акции «Интер РАО» среди аутсайдеров после дивидендной отсечки. Объем сделок на основной секции Московской Биржи составил 40,9 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 15:35 мск индекс МосБиржи - 2712,02 п. (+1,12%), а индекс РТС - 1065,84 п. (+0,97%).

Лидерами среди индексных бумаг были «ЛУКОЙЛ», VK, TCS Group, ММК и Globaltrans. Самыми слабыми оказались «Интер РАО», «Магнит», «Газпром», «Яндекс» и «НОВАТЭК».

С первых минут торгов активно дорожают бумаги застройщика «Самолет» (SMLT). Совет директоров компании поручил менеджменту до конца 2023 года провести обратный выкуп акций на рынке. Объем программы составит до 10 млрд руб. Выкуп будет осуществляться дочерней структурой, а сами акции в последствии будут использованы в общекорпоративных целях. То есть речи о погашении не идет.

Бумаги ВТБ (VTBR) торговались в минусе. Наблюдательный совет банка не рекомендовал объявление и выплату дивидендов по итогам 2022 года по причине отсутствия чистой прибыли. Впрочем, это уже сложно назвать новостью, так как ранее о подобном сценарии говорили представители банка.

Бумаги «Газпрома» дешевели. При этом результаты выборов в Турции это позитив для компании. Новый старый президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что приложит все усилия, чтобы реализовать идею газового хаба на территории Турции. Впрочем, это также может стать источником дополнительных инвестиционных расходов для российской газовой компании.

Рубль слабел. При этом в понедельник происходят налоговые платежи. Вероятно, что на ближайшее время главным сценарием будет ослабление рубля по факту завершения налогового периода. Плюс к этому нефть вновь дешевеет, так как на рынке нет уверенности, что ОПЕК+ пойдет на дополнительные сокращения производства.

По состоянию на 15:35 мск:

DXY - 104,17 (+0,03%),

EUR/USD - $1,0714 (-0,12%),

GBP/USD - $1,2339 (-0,1%),

USD/JPY - 140,23 (-0,27%),

USD/RUB – 80,15 (+0,12%),

EUR/RUB – 85,94 (+0,31%),

CNY/RUB – 11,306 (+0,03%).

Европейские индексы весьма вяло реагируют на новости о потолке госдолга США

Активность на европейских площадках была ниже обычного, поскольку в понедельник не работают Великобритания и США. Тем не менее, работающие рынки повышались в первой половине дня, реагируя на новости о том, что администрация Джо Байдена достигла принципиального соглашения с руководством республиканцев по вопросу потолка госдолга. Впрочем, само это решение еще должно получить одобрение в Конгрессе. Впрочем, уже днем ситуация начала ухудшаться. Акции шведской строительной компании SBB прибавляли более 7%. Менеджмент заявляет об изучении более широких стратегических возможностей по оздоровлению, включая полную, или частичную продажу компании.

По состоянию на 15:35 мск:

DAX - 15952,46 п. (-0,20%),

CAC 40 - 7304,86 п. (-0,20%).

Рынок не верит в новое сокращение производства в ОПЕК+

После утреннего спокойствия нефть перешла к снижению. На рынке нет уверенности в том, что ОПЕК+ 4 июня примет решение о дополнительном сокращении производства. При этом в середине недели поступят данные по деловой активности в Китае. Ожидается небольшое улучшение в мае по сравнению с апрелем. Однако вряд ли этого хватит для разворота на рост. Пока предложение на рынке кажется достаточным. При этом противоречивые заявления представителей Саудовской Аравии и РФ по поводу возможного сокращения производства работают больше на продавцов нефти.

По состоянию на 15:35 мск:

Brent - $76,43 (-1,33%),

WTI - $72,28 (-1,36%),

Золото - $1964,8 (+0,08%).

Прохождение сделки по потолку госдолга определит динамику американского рынка на текущей неделе

Торги в США не проводятся, но в рамках электронной сессии фьючерсы на основные индексы демонстрировали рост около 0,2%. Пока инвесторы не готовы оценить перспективы сделки по потолку госдолга США, так как соглашение должно пройти голосование в Конгрессе. Тем не менее, наличие принципиального варианта, который устраивает большинство уже снимает множество рисков.