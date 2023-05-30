Мобильный оператор к туристическому сезону обеспечил связью «сокровища гномов» в Краснолесье

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Связь МТС впервые стала доступна в районе музея, на протяжении маршрута квеста «Виштынецкие сокровища гномов», а также на остальной территории поселка Краснолесье.

Компания установила телеком-оборудование в поселке, обеспечив покрытием связи главные достопримечательности: центральный сквер с часовней, восстановленное здание бывшей кирхи, а также гостевые дома и «Виштынецкий эколого-исторический музей».

Экспозиция музея посвящена истории, традициям и природе региона – Роминтской пуще, Виштынецкой возвышенности и одноименному озеру. Особое место отведено геологической теме, ведь именно холмы возвышенности скрывают в себе тайны деятельности Валдайского ледника. А интерактивный маршрут «Виштынецкие сокровища гномов» рассказывает юным посетителям музея о камнях, их сказочных хранителях и включает посещение подземелья и мастерской Виштынецких гномов.

«В этом году Калининградская область отмечает рост турпотока в регионе, также растет спрос на внутренний туризм. С помощью Big Data МТС проанализированы самые посещаемые туристические места, а также интересные маршруты с богатым потенциалом, такие как «Виштынецкий эколого-исторический музей». Сейчас планомерно продолжается модернизация связи в этих локациях, а также на остальной территории области. За счет установки оборудования связью обеспечены все новые населенные пункты и улучшена скорость мобильного интернета там, где это необходимо в первую очередь, чтобы местным жителям и туристам было комфортно пользоваться всеми цифровыми сервисами», – отмечает директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.

Теперь местные жители и туристы, прибывающие в Краснолесье, смогут оставаться на связи, пользоваться интернетом на высокой скорости, искать информацию, размещать в сети фото и видео экспонатов Музея, достопримечательностей поселка и великолепных пейзажей.

«Наш музей заинтересован в том, чтобы как можно больше калининградских туристов и гостей из других регионов узнали о потрясающей живописной природе юго-востока Калининградской области. Виштынецкая возвышенность с её озёрами и лесами – одна из жемчужин региона, в её холмах, в разнообразии горных пород скрыта настоящая «каменная география» и «временная книга» окаменелостей разных геологических эпох. Недаром нас иногда называют «Музеем камня» или «Музеем гномов». В нашем музее мы постарались наиболее полно отобразить мир природы, истории и культуры Виштынецкого края. А знакомство с программой «Виштынецкие сокровища гномов» и участие в ней, погружение в невероятную сказку, знакомство с секретами мастеров каменных дел, определение породы камня и прочие интерактивные элементы программы неизменно вызывают восторг не только у юных посетителей, но и у взрослых гостей музея. Благодаря хорошей связи в поселке и в музее, в частности у посетителей появится возможность оперативно пользоваться самой разной информацией, выкладывать в сеть фото и видео самых интересных экспонатов, живописные виды природы, делиться своими впечатлениями», – рассказал директор Виштынецкого эколого-исторического музея Алексей Соколов.