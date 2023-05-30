От космонавта Викторенко до модельера Зайцева: как в Калининграде отмечали первый День города

По нынешним меркам в 1988 году все было скромно: ни тебе первых лиц государства, ни грандиозных фейерверков. Зато с душой! Фото: Архив автора

Думается, что историю городских именин по-калининградски следует вести с открытого письма, которое 22 марта 1987-го опубликовала «Калининградская правда». Подписали его трое участников штурма Кенигсберга: писатель Юрий Иванов, профессор Никита Севастьянов и один из создателей областного историко-художественного музея Анатолий Петрикин. А суть их письма была такой. 4 июля 1946-го родился Калининград. Почему бы не сделать эту дату праздником?

Письмо вызвало множество откликов в поддержку. И власти одобрили предложение об учреждении Дня города. Правда, сперва решили, что проводить его следует не в июле, а в мае. Так-де лучше. Ведь июль – время отпусков, а в мае все еще «на посту». Вот первый День города и назначили на последние выходные весны 1988-го.

При этом областной центр оказался на тот момент уже лишь вторым на ниве проведения городских именин. А первым стал… Краснознаменск. Там решение об учреждении Дня города тоже приняли в июле 1987-го. Однако в отличие от Калининграда не стали тянуть с торжествами. И уже 6 сентября 1987-го впервые отпраздновали День города.

Вопреки поговорке, тот первый блин не стал комом. Вышло настоящее народное гулянье, каких в Краснознаменске еще не бывало. «Этот праздник взорвал многолетнюю тишину, показал, на что способны краснознаменцы, сколько тут умений, дарований» – так писали о том Дне города в 1987 году.

Калининград – город модный

Но вернемся в Калининград, где хоть и упустили пальму первенства, зато приурочили к первому Дню города возрождение института почетных граждан. Напомним, до 1988 года такой статус имели лишь двое – космонавты Павел Беляев и наш земляк Алексей Леонов. И звание это учредили по случаю их визита 9 июля 1965-го.

Список особо заслуженных калининградцев, начатый покорителями Вселенной, коллеги их и продолжили. 5 апреля 1988-го почетным гражданином города стал космонавт Юрий Романенко, тоже стартовавший в «большую жизнь» из Калининграда. А 25 мая 1988-го, за два дня до первых городских именин, звание присвоили еще одному земляку-космонавту – Александру Викторенко. Также почетным гражданином стал Петр Яновский – командир группы парламентеров, принявших капитуляцию у последнего коменданта Кенигсберга.

Церемония присвоения звания Викторенко и Яновскому (Романенко приехать не смог) стала одним из главных событий празднования Дня города. При этом в целом по нынешним меркам все было скромно. Ни тебе первых лиц государства, ни грандиозных фейерверков (хотя вообще небольшой салют вечером 28 мая устроили).

Вместе с тем нельзя не упомянуть еще один пункт программы – выступление Театра моды Вячеслава Зайцева, который в то время находился на пике славы. 29 мая модный показ с Зайцевым же в роли ведущего состоялся на стадионе «Балтика».

Выступление Театра моды Вячеслава Зайцева состоялось на стадионе «Балтика». Фото: Архив автора

Зайцев приехал лично и выступил в роли ведущего. Фото: Владислав РЖЕВСКИЙ

Как отмечалось, в ярком театрализованном представлении были показаны перспективные модели одежды на 1988-1989 годы. Шоу прошло под занавес двухдневного праздника, и многим больше всего запомнилось именно оно.

Меняем все: и даты, и форматы

В следующем, 1989 году, День города все же перенесли на начало июля, совместив с Днем рыбака. Но опыт этот тогда сочли неудачным. И в 1990-м праздник снова провели в мае. Прошел он еще скромнее, чем прежде, – дела в стране шли все хуже, и денег на торжества выделили в обрез. А в 1991 году Дня города уже вообще не было. Когда все рушится, не до праздников. Ну а потом о городских именинах и вовсе позабыли. Вместо этого летом в Калининграде стали устраивать некие «международные фестивали искусств». И, пожалуй, главное воспоминание о них – то, сколько там выпивалось пива…

Лишь в 1998 году власти наконец вернули День города. И на сегодня самый грандиозный праздник состоялся в 2005-м, когда отмечалось 750-летие Калининграда. При этом в 2008 году торжества с июля опять перенесли – только уже на сентябрь. Однако народ упорно требовал вернуть праздник на июль. И в 2012 году – вернули. Причем снова «скрестив» с Днем рыбака.

Но ничего, один другому теперь уже не мешает, напротив, удачно дополняют друг друга. Правда, из-за чемпионата мира по футболу праздник пришлось перенести – на 21-22 июля 2018-го. А в 2020 и 2021 году его вообще отменяли – из-за пандемии. В прошлом году он все же состоялся – 8-10 июля. Но уже в сентябре 2022-го, в свете текущих событий в зоне СВО, наши малые города один за другим стали отменять у себя День города.

Не исключено, что в нынешнем году городские именины и в Калининграде опять не будут отмечать. Ну или праздник пройдет в сокращенном режиме, без массовых шествий и тому подобного. К слову, в таком формате только что, 27-28 мая, отпраздновали день рождения своего города жители Гусева.

65 лет назад:

Это надо как-то отметить

В 50-х Калининградская область с каждым годом все более утверждала себя как рыбацкий край. А по итогам 1957-го наши рыбаки за достигнутые успехи были отмечены так весомо и масштабно, как еще не случалось.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 31 мая 1958-го сразу 345 работников калининградского рыбпрома удостоились орденов и медалей. А четыре человека стали Героями Социалистического Труда: капитан среднего рыболовного траулера Иван Алексеев, капитан рыболовного сейнера Георгий Прокус, капитан среднего рыболовного траулера Николай Сизов и старший механик плавбазы «Тунгус» Борис Супруненко.

Главные герои тех дней (слева направо): Иван Алексеев, Георгий Прокус, Николай Сизов и Борис Супруненко. Фото: Архив автора

И чтобы достойно поздравить всех награжденных, у нас даже был устроен первый, еще неофициальный День рыбака. Официальный впервые прошел по всей в стране в 1965 году. А в Калининграде в 1958-м гуляли аж два дня – 5 и 6 июля. Центром праздника стал Парк культуры и отдыха имени Калинина (ныне – Центральный).

Одним из центральных мест празднования «пилотного» Дня рыбака стал лишь незадолго до этого открытый ДКР (ныне – Музыкальный театр). Фото: Архив автора

Завершил же все фейерверк – редкое по тем временам зрелище, которое многие калининградцы увидели тогда впервые.

20 лет назад:

Янтарная комната 2.0

Сегодня исполняется двадцать лет, как состоялось торжественное открытие воссозданной Янтарной комнаты. Напомним, фашисты перевезли ее в Кенигсберг из Екатерининского дворца, что в Царском Селе (музей-заповедник в городе Пушкине). И, скорее всего, во время штурма прусской столицы ящики с янтарными панно сгорели…

Воссоздать утраченный шедевр казалось невозможным. Тем не менее питерские мастера с уникальной задачей справились. А помогал им наш регион, передав в общей сложности шесть тонн отборного янтаря (значительная часть которого – конфискат с таможни).

И 24 мая 2003-го, за неделю до официального открытия, была устроена презентация для калининградской делегации. Гостям из Калининграда даже разрешили заходить за ограждение. А вести музейщикам экскурсию помогал замполпреда президента в СЗФО Андрей Степанов (на снимке – слева).