Ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Андрей Кочетков, PhD:

Российские акции и рубль игнорируют внешний негатив

Российский рынок начинал торги среды в минусе, но уже к середине дня смог ликвидировать свои потери. «Алроса» разочаровала отсутствием дивидендов. «Роснефть» выплатит итоговый дивиденд, но меньше, чем промежуточный. Впрочем, одновременно «Роснефть» порадовала своей отчетностью. Объем сделок на основной секции Московской Биржи составил 40,4 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 15:55 мск индекс МосБиржи - 2702,45 п. (+0,14%), а индекс РТС - 1050,02 п. (+0,23%).

Лидерами среди индексных бумаг были «РусАгро», «Роснефть», Globaltrans, «ФосАгро» и OZON. Самыми слабыми оказались «Алроса», МКБ, ВТБ, «Интер РАО» и АФК «Система».

Совет директоров «Роснефти» (ROSN) принял решение рекомендовать дивиденды по итогам 2022 года в размере 17,97 руб на акцию, что ниже промежуточных в объеме 20,39 руб на акцию. Однако относительный негатив данной новости был перекрыт отчетностью по МСФО за I квартал. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, выросла в I квартале на 45,5% относительно предыдущих трех месяцев до 323 млрд руб. Выручка от реализации, с учетом дохода от ассоциированных организаций и совместных предприятий, снизилась на 1,1% до 1,823 трлн руб. Капитальные затраты сократились на 11,3% до 275 млрд руб. Соотношение чистый долг/EBITDA на 31 марта составило 1,3X.

«Алроса» (ALRS) оказалась среди аутсайдеров дня. Наблюдательный совет принял решение не выплачивать дивиденды за 2022 год. Менеджмент рассчитывает за счет сохраненных средств повысить устойчивость компании в сложившейся ситуации неопределенности. При этом ранее делались заявления относительно прибыльности «Алроса», а также отрицательного долга. Соответственно, реакция рынка негативная.

Бумаги «ЛУКОЙЛ» (LKOH) продолжили повышаться в ожиданиях дивидендной отсечки. Акциями нужно владеть на закрытии торгов 1 июня. Компания выплатит финальные дивиденды за 2022 год в размере 438 руб на акцию.

Рубль начинал день вяло, но затем начал укрепляться против основных конкурентов. Подобный спрос на рубль можно лишь объяснить интересом участников торгов к размещениям ОФЗ. Прочие факторы скорее способствуют ослаблению россиянина. Brent уже торгуется ниже $72 за баррель. Впрочем, также можно предположить истощение интереса к валюте со стороны иностранных компаний, которые конвертировали средства от продажи российских активов.

Доллар укреплял свои позиции на Forex. Уже в среду может состояться голосование по вопросу потолка госдолга США. При этом большинство в демократической партии и республиканской поддерживают текущий вариант достигнутых договоренностей.

По состоянию на 15:55 мск:

DXY - 104.41 (+0,25%),

EUR/USD - $1,0684 (-0,45%),

GBP/USD - $1,2367 (-0,37%),

USD/JPY – 139,81 (+0,01%),

USD/RUB – 81,05 (-0,12%),

EUR/RUB – 86,59 (-0,69%),

CNY/RUB – 11,373 (-0,47%).

Китайский негатив надавил на европейские индексы

Европейские индексы снижались под впечатлением слабой статистики из Китая. Индекс производственной активности упал до 48,8 п. с 49,2 п. в апреле при ожиданиях выхода на положительную территорию. Наибольшее давление испытывали акции люксовых производителей, автомобилестроителей, а также сектор промышленных товаров и услуг (включая машиностроение). Комментаторы рынка отмечают, что восстановление китайской экономики продолжится, но будет достаточно медленным ввиду отсутствия стимулов. Поддержку индексам оказывали секторы ЖКХ и телекоммуникаций. Акции шведской строительной SBB потеряли более 8%. Провал случился после новостей о задержке с платежами по долговым обязательствам крупнейшего акционера компании IB Invest. Акции пивоваренной Heineken NV теряли более 1,5% на новостях о том, что мексиканская разливающая компания FEMSA предложила к выкупу акции Heineken в объеме $3,3 млрд. Утешением для инвесторов служит статистика по инфляции, которую пока публикуют по отдельным странам. Гармонизированный индекс потребительских цен Франции снизил темпы роста в мае до 6,0% с 6,9% в апреле.

По состоянию на 15:55 мск:

FTSE 100 - 7505,23 п. (-0,22%),

DAX - 15835,52 п. (-0,46%),

CAC 40 - 7154,82 п. (-0,76%).

Веры в китайский нефтяной спрос становится меньше

Нефть вновь активно дешевеет на фоне слабой статистики из Китая. Предполагалось, что мощное восстановление экономики КНР будет сопровождаться повышением спроса на нефть. Конечно, рост спроса происходит, но, вероятно, придется пересмотреть оптимистичные ожидания.

Впрочем, далеко не все испытывают пессимизм. В HSBC все же полагают, что в II полугодии на рынке сформируется дефицит предложения. Также ситуацию может поправить отчет API, который выйдет поздно вечером. Согласно предварительным данным опроса Reuters, на рынке ждут снижения запасов нефти и бензина в США при росте запасов дистиллятов.

По состоянию на 15:55 мск:

Brent - $71,75 (-2,63%),

WTI - $67,32 (-2,79%),

Алюминий - $2230 (+0,09%),

Золото - $1979,8 (+0,17%),

Никель - $20450 (-2,62%).

Коррекция в акциях Nvidia и китайская статистика оказывают давление на американские акции

Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка от 0,3% в Dow Jones до 0,55% в NASDAQ. Коррекция в бумагах Nvidia (NVDA) может стать одной из главных сил продавцов. Бумаги компании торговались ниже $400 за штуку, а по капитализации Nvidia покинула клуб триллионеров столь же быстро, как вошла в него. Впрочем, общую поддержку технологичным акциям будет оказывать снижение доходностей по казначейским обязательствам в США, которые демонстрируют повышение после заметного снижения показателей инфляции в Европе.

Бумаги HP Inc теряли почти 5% на фоне слабой отчетности, показавшей сокращение выручки. Акции платформы финансовых услуг SoFi дорожали на 7%, реагируя на перспективы голосования по потолку госдолга, что возобновит предоставление студенческих кредитов. Под давлением остаются бумаги Anheuser-Busch, так как продолжается падение продаж по всем позициям компании, а особенно Bud Light, после неудачной рекламной компании, вызвавшей бойкот со стороны покупателей. Бумаги Advance Auto Parts теряли около 25% на фоне прибыли $0,72 на акцию за прошедший квартал при ожиданиях $2,57.