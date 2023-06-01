Останется ли Калининград без мяса и яиц из-за птичьего гриппа

Угроза нависла над всем куриным поголовьем. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Обстановка напряженная»

С начала года в Калининграде зафиксировали уже четыре очага распространения птичьего гриппа. Два – среди домашней птицы (в личном хозяйстве на территории города и в исправительной колонии №8 на проспекте Победы) и два – в популяции диких чаек (на озере Пеньковом в Калининграде и на территории городского порта). Наличие у погибших особей вируса гриппа подтвердили в лаборатории. В итоге карантин до 1 августа ввели не только в перечисленных местах, но и на всей территории Калининграда, а также в 20 пригородных поселках. Раньше столь масштабных мер не принимали.

- Обстановка в регионе сложилась очень напряженная, чтобы было с начала года зафиксировано четыре случая – такое у нас впервые, - говорит Ольга Матвеева, заместитель руководителя отдела ветеринарии регионального министерства сельского хозяйства. - Последний раз мы сталкивались с птичьим гриппом в 2021 году, единичный случай был выявлен в Славском районе. До этого случаи заболевания не фиксировалось в Калининградской области на протяжении около 10 лет.

Во всех нынешних очагах птичьего гриппа уже провели санитарные и дезинфекционные работы. Территорию опрыскивали специальным средством, от которого вирус погибает. Тушки погибших птиц собрали и уничтожили.

В зоне риска - 3 миллиона

Если с подсобными хозяйствами все более-менее понятно, то контролировать вирус в дикой природе не так просто.

- Птица существует по принципу «куда хочу – туда лечу». Куда она полетит из эпизодического очага – предположить сложно, - признает Ольга Матвеева.

Поэтому калининградские ветеринары начеку. Исследуют диких птиц в местах скопления и гнездования, отбирают и изучают пробы на наличие вируса.

- Результаты пока отрицательные, новых источников не выявлено, - говорит Матвеева. - Также мы мониторим состояние птицы в личных хозяйствах, проводим обходы. Важно исключить всякие контакты домашней птицы с дикой, обеспечить безвыгульное содержание и т.д. Необходимо минимизировать опасность распространения вируса и возникновения новых его очагов.

Главный риск заключается в том, что, если зараза попадет на территорию крупной птицефабрики или сразу на несколько предприятий, неизбежна массовая гибель поголовья, в результате чего область может остаться без мяса птицы и яиц.

- К сожалению, такая опасность есть, - подтверждает говорит Ольга Матвеева. - Поэтому на очередном заседании чрезвычайной комиссии, куда были приглашены все руководители птицеводческих хозяйств, мы поднимали вопрос состояния биобезопасности на предприятиях. Говорили о том, чтобы действовали все дезинфекционные барьеры, которые необходимы.

Сегодня в Калининградской области работают три крупных птицефабрики, в которых содержится порядка трех миллионов птиц.

«Очагов в дикой природе намного больше»

Обеспокоены ситуацией и ученые, которые отмечают участившиеся случаи гибели чаек.

- Очагов птичьего гриппа в дикой природе не два, а намного больше, - уверен орнитолог, кандидат биологических наук Геннадий Гришанов. - Например, участок побережья Вислинского залива в районе водно-моторного клуба «Дельфин», между заводом «Янтарь» и Прибрежным. Там тоже все очень серьезно. Я нашел на 100 метрах побережья восемь погибших озерных чаек. Это много.

В то же время специалист говорит о том, что никакая инфекция полностью уничтожить какой-либо вид птиц не способна.

- Хотя болезни были, есть, и всегда будут. Если бы не было человека и его деятельности, мы бы говорили о ситуации взаимоотношения вируса и хозяина. Но поскольку деятельность есть, ситуация с птичьим гриппом нам неудобна. Угроза для промышленного птицеводства – да, конечно!

Интересно, что случаев гибели других птиц, кроме чаек, орнитологи и ветеринары не фиксировали.

- Просто чайки более заметны, они достаточно крупные, их легко найти, - объясняет Геннадий Гришанов.

Но, скажем, городские голуби тоже все время на виду. Однако они не гибнут.

- У голубей никакого птичьего гриппа мы не наблюдаем, - соглашается наш собеседник. - Но у них другие проблемы. Впрочем, это вопрос уже к узким специалистам по паразитам голубей. Но в зоне опасности все виды птиц. И чем бо льшие какой-то вид формирует скопления, колонии, чем более кучно живут, тем больше опасность.

Александр КАТЕРУША.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА (главное)

Мария АНАНОВА (яйца)

СПРАВКА «КП»

Источник инфекции – больные и переболевшие, а также находящиеся в инкубационном периоде птицы, выделяющие вирус с истечениями из носовой и ротовой полостей, фекалиями и яйцом, при кашле и чихании. Инкубационный период у птиц длится 1-5, максимум 21 сутки. При остром течении отмечают угнетенное состояние, сонливость, истечение тягучей слизи из клюва, конъюнктивит, повышение температуры, диарею, отеки головы, шеи, груди, гортани, гребня, бородок и лап, шаткость походки, судороги и параличи. У кур-несушек резко снижается продуктивность. Смертность может достигать 100%.

В ТЕМУ

Как стали известно «Комсомолке», на Куршской косе тоже находили мертвых птиц. Но в этих случаях вирус птичьего гриппа выявлен не был.

- Мы понимаем, что коса в зоне риска, так как над ней проходит Беломоро-Балтийский путь миграции птиц, - рассказала пресс-секретарь нацпарка Ольга Большакова. – Поэтому установили информационные таблички с номерами телефонов горячей линии. Усилили контроль. Подписали с Минсельхозом и Росприроднадзором план межведомственного оперативного взаимодействия по поиску и обнаружению павших диких птиц.

Также посетителей косы призвали сообщать о погибших птицах, найденных в лесу и на побережье.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Зоопарк закрытого режима

Пернатых питомцев всеми силами стараются уберечь от угрозы

На апрельские случаи обнаружения в городе гриппа птиц отреагировали оперативно в Калининградском зоопарке. Там на два дня даже приостанавливали работу для проведения профилактических мероприятий.

Сегодня на территории зоопарка действует строгий запрет на кормление свободноживущих птиц. В правила посещения учреждения даже внесли соответствующее требование. И охрана следит за его соблюдением.

Из-за карантина закрыли Дом птиц и Дом тропических птиц. Посетителям вход туда был запрещен до 1 июня, однако срок могут продлить. Все зоопарковские птицы переведены в закрытые помещения. Да, к сожалению, пока пернатые вынужденно живут в стесненных условиях. Но лучше так, чем повальный мор.

- Доступ в помещения с птицами ограничен даже для сотрудников зоопарка. Заходя туда, они обязаны надевать комплект спецодежды, в котором находятся только на этом объекте, а выходя обязательно снимают, - рассказали в зоопарке. - Вся птица вакцинирована от птичьего гриппа и скоро будет ревакцинация.

БДИ!

Опасен ли птичий грипп для человека? В памятке, которая сегодня широко распространяется силами различных ведомств, говорится, что «некоторые вирусы гриппа A птиц способны инфицировать людей и вызывать у них болезнь различной степени тяжести».