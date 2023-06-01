Спорная фигура: Как в Калининграде обсуждали установку памятника графу Муравьеву

Памятник будет уменьшенной копией скульптуры, которая стояла в Вильно.

В Калининграде решили, теперь уже официально, установить памятник графу Михаилу Муравьеву. Место для монумента предложили в сквере у корпуса БФУ имени Канта на улице Генерала Озерова (бывшего политехнического училища). Проект рассмотрели и горячо обсудили на заседании Совета по культуре в региональном правительстве.

Не новодел, а копия

- Михаил Николаевич – абсолютно выдающийся государственный деятель. Конечно, самая выдающаяся его заслуга перед Отечеством – это подавление польского восстания 1863 года, - отметил сенатор Александр Шендерюк-Жидков. - Именно Михаилу Николаевичу мы обязаны тем, что тот, по сути дела, развал страны, который был уготован ей и, к сожалению, подогреваем как настроениями извне, так и внутри, был не только подавлен - по сути дела, Михаил Николаевич консолидировал вокруг себя все общество Западно-российского края, где он стал губернатором.

Шендерюк-Жидков упомянул в числе заслуг графа и строительство за время его губернаторства многих храмов и народных училищ в Белоруссии и в Западном российском крае.

– Многие земли были тогда возвращены белорусским крестьянам. По сути дела, той любви нашего единого народа, которая сейчас есть между нами, мы во многом обязаны Михаилу Николаевичу. Потому что, к сожалению, к началу его губернаторства «ополячивание» белорусских земель было катастрофическим, - заявил Шендерюк-Жидков

Сенатор уточнил, что памятник предлагается не придумывать новый, а восстановить тот, что был утрачен в начале ХХ века. Он стоял в Литве, в Вильно, с 1898 года до Первой мировой войны.

- Памятник будет уменьшенной копией скульптуры, которая стояла в Вильно. Так мы восстановим светлую память Михаила Николаевича и вернем интерес к русской истории жителей города и туристов, - уверен сенатор.

Будут проблемы?

Дискуссий вокруг самого памятника и его художественных достоинств на Совете практически не было. Зато фигура графа Муравьева, как оказалось, по-прежнему вызывает сомнения. Этот государственный, общественный и военный деятель, участник Отечественной войны 1812 года, при жизни считался фигурой неоднозначной. Одни называли его «Муравьев-вешатель» и «Муравьев-палач», другие почитали как гениального государственника.

Историк Геннадий Кретинин высказался за установку памятника, отметив, что Муравьев подавил «два майдана» в 1833-м и 1863-64 годах и «вернул православие на исконно русские земли». Словом, препятствий не увидел и сказал, что памятник такой Калининграду нужен.

А вот президент БФУ имени Канта Андрей Клемешев предложил подумать о Белоруссии.

- Подумать в том отношении, чтобы у нас не было проблем определенных. Потому что фигура в белорусской историографии совершенно не та, как мы ее прочитываем. Это надо просто иметь в виду. А своевременно ли это в сегодняшних условиях? – засомневался Клемешев, напомнив, что Белоруссия проигнорировала юбилей Муравьева: – Там совершенно иначе традиция историографическая сложилась. И советская историография совершенно другая была, не имперская традиция. Он был всегда «Муравьев-вешатель». Ну и в России имперской внук Суворова называл его «людоедом». Так что противоречия. Чисто политический аспект надо иметь ввиду… То, что памятник ставится в Калининграде, а не в Белоруссии – это вопрос определенный. Установка такого памятника будет иметь определенный след.

Губернатор Антон Алиханов, который еще в январе поддержал идею установить памятник Муравьеву в Калининграде, на Совете, естественно, тоже высказался.

- Не хочу вступать в дискуссию по историческим фактам. Мне кажется, есть замечательные, вполне себе популярным языком написанные статьи об этой исторической фигуре. И там разобраны все те известные большевистские мифы - даже не мифы, а просто откровенная большевистская ложь, которую насаживали всем нам семь десятков лет в головы. Только люди, которые учились по этим учебникам большевистским, могли читать детские книжки, на обложках которых красовался Кастюсь Калиновский (польский революционер, один из руководителей польского восстания 1863 года на территории современных Белоруссии и Литвы.- Ред.) – вот уж кто вешатель, убийца безоружных православных священников, русских и белорусов. Чистокровный поляк, никакого отношения к белорусам не имеющий. Ставил интересы Польши вперед. По сути, говорил: «Всех повесим, порежем». И вот эти «люди» были героями большевистской пропаганды. Понятно, до чего нас интернационализм этот в итоге довел, - заявил губернатор и призвал не бояться своей истории.

А еще глава региона предложил провести в БФУ научную конференцию перед открытием памятника, пригласив в Калининград ученых из минских университетов.

– И вообще-то рассказать, что очень большая часть современной Белоруссии белорусами осталась, в том числе, благодаря Муравьеву-Виленскому. Их либо не стало бы вследствие определенных потенциальных событий, либо они просто перестали бы называться белорусами, а стали бы называться поляками и постепенно бы просто полностью ассимилировались… Пригласить на конференцию ученых, поспорить профессионально, развеять мифы – что в этом плохого? – спросил губернатор.

В итоге Совет по культуре идею установить памятник Муравьеву, конечно, одобрил. Надпись, которая появится на монументе, решили просто скопировать с той, что была на оригинале в Вильно: «Граф М. Н. Муравьев», даты жизни и родовой герб Муравьевых с девизом «Не посрамим земли русской».

Что касается размеров памятника, то его хотят сделать высотой 4,7 метра. В Вильнюсе он был выше, но там монумент стоял на просторной площади и выглядел пропорционально.

- Пресса в ряде сопредельных стран будет очень большая, - с улыбкой предостерег Андрей Клемешев.

- Мы работаем для того, чтоб сохранить память о наших предках, а не для прессы, - ответил Антон Алиханов.