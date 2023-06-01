Меньше деревьев, исторический трамвай и экран с кино: Каким станет остров Канта после второй очереди благоустройства

Откуда и где возьмут исторический вагон – пока неясно.

Остров Канта хотят превратить в главный парк культуры и отдыха Калининграда. О предстоящих изменениях на Совете по культуре в правительстве региона рассказал директор учреждения «Кафедральный собор» Григорий Хуциев.

История и развлечения

Одной из фишек второй очереди благоустройства станет исторический трамвай. Его хотят установить под эстакадным мостом - будет отсылка к прошлому этого места, ведь известно, что во времена Кенигсберга на острове ходил трамвай.

- Подмостовое пространство, которое, в силу определенных причин является довольно депрессивным, будет обустроено, а в самом трамвае предполагается оборудование специального павильона, - рассказал Григорий Хуциев. - Одновременно мы хотим добиться определенного развлечения для посетителей.

Откуда и где возьмут исторический трамвай – пока неясно. Но для него уже запросили рельсы.

- Нам нужно будет 100 метров рельс, которые придется гнуть. Ровно они положить не могут, хотят с поворотом, - рассказал директор собора.

Нет сомнений, что трамвай, откуда бы его ни прикатили, станет как минимум местом для фотосессий. Похожий объект-памятник стоит в Советске и возле него всегда много туристов. Вероятно, и на острове Канта отдыхающих станет больше. Все для этого и делают.

- Ежедневно мы принимаем 4/5 всех туристов, которые приезжают в Калининградскую область. Главное достижение – площадь перед Кафедральным собором стала великолепным пространством для проведения культурных событий под открытым небом, - отметил Григорий Хуциев и напомнил, что этой весной там организовали несколько недель еды и музыки в формате веселого фестиваля.

Для всей семьи

В июне-июле на острове будут строить большую детскую площадку.

Большую детскую площадку хотят разместить за эстакадным мостом.

- Зона парка в процессе благоустройства второй очереди будет расширена. Мы планируем полноценное парковое пространство на всей территории острова. Есть пространство за эстакадным мостом. Рассчитываем в процессе работ сделать эту зону местом семейного отдыха, - сообщил директор собора.

Игровые зоны обещают сделать безопасными и современными. Пока детишки будут играть, родители смогут выпить кофе.

- В случае строительства двух мостов, по крайней мере, строительства того, который получил название Философский, вся юго-западная часть острова превратится в транзитную зону для пешеходов. Естественно, архитекторы понимают это и предусмотрели туристическую инфраструктуру: кафе, кофейни, смотровая площадка с видом на биржу. Нужно понимать, что эти решения подразумевают удаление определенной части деревьев. К этому мы должны быть готовы и понимать, для какой цели это делается, - предупредил Григорий Хуциев. Впрочем, он не уточнил, сколько именно деревьев собираются вырубить.

Еще одна изюминка – под мостом решено установить современный цифровой экран, на котором можно будет смотреть кино и концерты.

Под мостом появится цифровой экран, на котором можно будет смотреть кино и концерты.

Нужны кирпичи и брусчатка

Не обойдется и без пыльных строительных работ. Руководство собора решило снова заняться главной аллеей острова. Совсем недавно ее уже ремонтировали, но, оказалось, сделали не совсем то и не совсем так. Теперь покрытие будут перекладывать.

- Перед чемпионатом мира там срочным образом был применен немецкий керамический кирпич. Его уложили с определенными отклонениями от технологий и сейчас при демонтаже выяснилось, что 30 процентов кирпича нужно докупать. Это все крайне сложно и дорого – 209 рублей за один кирпич! Это 3,5 млн. просто для того, чтобы заменить 300 метров покрытия. И это мы не весь кирпич хотим заменить, а частично, - уточнил Григорий Хуцев и обратился с просьбой выделить не менее 3 тысяч квадратных метров брусчатки, чтобы использовать ее и на аллее, и для оборудования подмостового пространства (еще часть уйдет на благоустройство у «Домика канта» в Веселовке под Черняховском).

Руководство собора решило снова заняться главной аллеей острова. Фото: Александр КАТЕРУША

По задумке руководства собора, все должно получиться красиво.

- Эстетически ничего не пострадает. Выбывший кирпич заменим брусчаткой, - согласился советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне. – Есть возможность комбинировать. Если есть брусчатка, конечно.

- Есть, - заверил Григорий Хуциев.

- Вы так говорите, как будто в «ГорТрансе» работаете, где хранится брусчатка, - одернул губернатор Антон Алиханов. – Ее вы, собственно говоря, всю выбрали достойную, когда делали первую очередь благоустройства на острове. Но если мэрия поможет, будем рады. А кирпич не надо никакой немецкий тащить. У нас ровно такой же делают в Краснознаменске. Это если вдруг у вас не будет брусчатки.

Антон Алиханов, правда, не сказал, сколько будет стоить краснознаменский кирпич. Должно быть, дешевле 209 рублей за штучку.