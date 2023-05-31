Деревья сохнут без полива, их едят жуки: Калининградцы жалуются на гибнущие саженцы на улицах города

Молодые липы на проспекте Мира в районе пересечения с улицей Красносельской явно погибают. Фото: Александр Панфилов

Власти Калининграда последние годы все больше внимания стараются уделять тому, что на языке чиновников называется «зелеными насаждениями». Попросту говоря, стали действительно выслушивать мнение жителей, которые еще помнят выражение «город-сад» и хотят, требуют не рубить скверы, не застраивать парки и сажать как можно больше деревьев.

В прошлом году в Калининграде посадили 800 деревьев и более 11 тысяч кустарников. В этом году планируют высадить 212 деревьев и 1280 кустарников, выделено почти 12 млн рублей.

И все бы хорошо, но деревья не всегда приживаются, а местные жители обвиняют в этом мэрию и подрядчиков, которые не ухаживают за растениями.

«ПОКА НАБЛЮДАЕМ»

Яркий тому пример – молодые липы на проспекте Мира в районе пересечения с улицей Красносельской. Деревья массово погибают. Об этом «Комсомолке» рассказал калининградец Александр Панфилов.

- На сегодняшний день засохли 19 из 28 саженцев, еще 7 саженцев с сухими вершинами. Я так понимаю, что ствол усыхает сверху вниз, потому что на засохших деревьях в нижней части еще видно несколько листочков. Но очевидно, что полная гибель деревьев – вопрос времени, - уверен Александр.

На снимках видны засохшие деревца. Но сухие голые ветви – это еще не вся проблема. Стволы деревьев сплошь усыпаны дырками, будто кто-то вколачивал гвозди. Это ходы жуков, которые прогрызли молодые липы.

- Сто процентов саженцев повреждены жуком, - бьет тревогу Александр и задается вопросом, когда уберут больные и зараженные деревья и когда их заменят новыми и здоровыми. - Мэрии необходимо скорее убрать зараженные деревья и предотвратить распространение жука по округе. Это же очень важный момент.

В администрации Калининграда, кажется, встревоженность активиста не разделяют. В группе во «ВКонтакте» представители мэрии ответили Александру так:

«Чистота» поливала по этому адресу и продолжит поливать, еще на прошлой неделе мы попросили коммунальщиков уделить деревьям больше внимания. Да, к сожалению, там есть признаки того, что некоторые деревья себя не очень хорошо чувствуют, но вопрос об их дальнейшей судьбе специалисты будут решать после следующего вегетационного периода. Пока наблюдаем, поливаем и подкармливаем».

Наблюдения, судя по всему, продлятся до осени 2024 года. Александр Панфилов опасается, что к этому времени от деревьев ничего не останется. И жуками заразятся растения в округе.

ПОЛИВАТЬ ИЛИ НЕТ?

Также в соцсетях жалуются горожане и на еще прошлогодний сухостой на Верхнем озере, ул. Островского, ул. Гайдара. Власти говорят, что это были посадки не муниципальные, а спонсорские. И вот прямо сейчас «решается вопрос замены деревьев».

Засохшие молодые деревья волнуют многих. Калининградка Юлия пишет: «Какой будет уход? Сажаете почти летом. Приживутся ли? Такие посадки нужно поливать ежедневно».

В администрации отвечают, что деревья с закрытой корневой системой допускается пересаживать при температуре воздуха до +25 градусов.

- Ежедневно их поливать не нужно. Подрядчик обязан производить полив зеленых насаждений в соответствии с погодными условиями, но не менее 20 раз, подкормку (2 раза), прополку приствольных лунок (по мере зарастания, но не менее 5 раз), - отвечают чиновники.

А вот еще один сигнал: на стадионе «Балтика» у нового комплекса тренажеров не прижились сосны, иголки пожелтели. На это замечание ответили уже в региональном министерстве спорта: «Дело, вероятно, в крайне засушливой погоде и недостаточном поливе. Передали информацию администрации арены, постараются выходить деревья».

Получается, пока вот система работает так: получили жалобу, приняли сигнал, начали разбираться. Только сосны-то, к сожалению, уже высохли и пожелтели.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На Пугачева – ряд лип

В Калининграде на исторической улице Пугачева высадили 26 лип – саженцам по 12-14 лет.

Работы продолжают. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в ближайшие дни озеленение проведут в сквере у «Матери-России», где посадят 4 березы и 3 рябины, на ул. Старорусской (там посадят 6 кленов), на ул. Киевской (6 лип, 7 чубушников).

Кроме того, на ул. Артиллерийской продолжат высадку живой изгороди из 420 кустов кизильника.

На улице Жукова живую изгородь сформируют из 232 кустов японской спиреи.

И снова ведь вопрос упрется в полив. Мало посадить, нужно ухаживать!

В мэрии отметили, что подрядчик, ответственный за посадку, занимается также поливом, подкормкой и прополкой.

- Если через год саженец не приживается, то подрядчик меняет его за свой счет, - сказали в администрации города.