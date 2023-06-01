Такого не было 45 лет: Почему в Калининграде перестали идти дожди

Месяц не был очень жарким, но осадки к нам так и не заглянули. Фото: Александр Подгорчук

В этом году май в Калининграде выдался рекордно засушливым. За весь месяц – 3 (три!) миллиметра влаги. Так мало не было с 1978 года, когда накапало 7 миллиметров.

О том, что творится с погодой, «Комсомолке» рассказали кандидат географических наук из Центра научно-технической информации БФУ имени Канта Дара Гаева и кандидат географических наук, профессор-консультант БФУ Галина Баринова.

- Засушливые погодные условия в мае в нашем регионе – следствие устойчивого скандинавского антициклона и локальных антициклонов над Балтикой, что способствовало затоку прохладных воздушных масс арктического происхождения. В отличие от циклонов, в которых развивается вертикальное движение воздуха и выпадают осадки, воздух в антициклоне всегда растекается от центра к периферии, тем самым исключая развитие дождевых облаков, поэтому в антициклональных условиях небо преимущественно ясное, - говорят специалисты.

Среднемесячное количество осадков в мае составляет 50 и более миллиметров, но в последние полвека наблюдается слабая тенденция к уменьшению – приблизительно на 1 мм в год.

А жара придет?

За последние 10 лет максимальная температура воздуха в +29,7 градуса в мае наблюдалась в 2018 году, а минимальное значение (- 2,9) - в 2017 году.

В мае этого года максимум составил +25,7, а минимальная температура достигла отметки в -2. Среднее значение температуры воздуха было +13.

Но что же дальше… Уже июнь, жаркое лето, долгожданные отпуска. Но будет ли лето действительно жарким? Кажется, совсем нет.

- Долгосрочные методы прогнозирования позволяют получить лишь общее представление о погодных условиях наступающего лета. Согласно прогнозам Гидрометцентра РФ и зарубежных гидрометеорологических центров лето на территории Европы и в нашем регионе будет достаточно теплым. В июне средняя температура воздуха на северо-западе России будет близкой к климатической норме, которая в Калининграде составляет чуть более 15 градусов. При этом среднее месячное значение положительной температурной аномалии может составить от 1 до 2, - говорят эксперты.