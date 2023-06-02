Ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции», эксперт «Открытие Research» Андрей Кочетков, PhD:

Дивидендный разрыв в «ЛУКОЙЛ» может быстро закрыться

Российский рынок торговался в минусе в первой половине дня. Акции «ЛУКОЙЛ» заметно просели на фоне дивидендной отсечки, но размер этого падения заметно меньше предполагаемых дивидендов. «Мечел» не станет выплачивать дивиденды. Московская Биржа перейдет на режим T+1. Объем сделок на основной секции Московской Биржи составил 41,7 млрд руб к середине дня.

По состоянию на 15:45 мск Индекс МосБиржи - 2710,64 п. (-0,41%), а Индекс РТС - 1049,64 п. (-1,15%).

Лидерами среди индексных бумаг были VK, «НОВАТЭК», «Московская Биржа», МТС, «Ростелеком». Самыми слабыми были «ЛУКОЙЛ», «Магнит», «Интер РАО», Polymetal и «Русгидро».

Московская Биржа объявила о том, что с 31 июля на фондовом рынке перейдет в режим торгов Т+1. Сейчас используется режим Т+2. Предполагается, что это улучшит условия реагирования на ситуацию и ликвидность фондового рынка.

Глава «Ростелеком» (RTKM) озвучил некоторые цифры результата работы за 2022 год. В рамках конференции ЦИПР, он сообщил, что выручка за 2022 год составила около 650 млрд руб по сравнению с 580,1 млрд руб в 2023 году. Таким образом, «Ростелеком» показал весьма неплохую динамику прироста. Акции компании отреагировали позитивно, оказавшись в пятерке лидеров индексных бумаг.

Обыкновенные акции «Мечел» (MTLR проигнорировали новости о том, что совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Подобные решения от советов директоров металлургов стали привычными. Поэтому сюрпризом новость не стала.

Бумаги «ЛУКОЙЛ» (LKOH) открыли день заметным падением. Однако к середине дня дивидендный разрыв составлял около 300 руб, что заметно меньше предполагаемых дивидендов 438 руб на акцию. Вероятно, что рынок все же закладывает быстрое закрытие разрыва, как это уже было с бумагами Сбербанка.

Растут истории предыдущих дней «Совкомфлот» (FLOT) и ТМК (TRMK). Утром мы отмечали перспективы данных идей. «Совкомфлот» будет наращивать морские перевозки по более длинным маршрутам, чем ранее, так как европейские направления были заметно ближе азиатских. ТМК может вполне претендовать на долю трубного спроса при расширении возможностей восточной трубопроводной инфраструктуры.

Консалтинговая Deloitte оценивает выручку крупнейших российских нефтегазовых компаний в 2022 году на уровне $403 млрд (+26% прироста к 2021 году). В 2023 году она может сократиться на 19% до $328 млрд, что все же выше показателя 2021 года на уровне $321 млрд. Чистая прибыль данных компаний в 2022 году составила $67 млрд. Капитальные затраты в 2022 году составили $27 млрд, а в 2023 году они могут сократиться до $22 млрд.

Рубль слабел против всех основных конкурентов. При этом нефть дорожала в ожидании решения ОПЕК+. Как правило, на торгах в пятницу рубль оказывается под давлением на предположениях, что выходные могут принести какие-либо неожиданности. Однако это не отменяет того, что уже на следующей неделе скромные попытки укрепления продолжатся.

Доллар незначительно слабел на Forex. Однако в масштабах недели индекс доллара может потерять около 0,8%, что является максимальным снижением с середины января. Поводом для слабости служит одобрение законопроекта по потолку госдолга США. Кроме того, давление на американскую валюту оказывают заявления представителей ФРС, которые на текущей неделе преимущественно озвучивали идею пропуска с повышением ставки на ближайшем заседании.

По состоянию на 15:45 мск:

DXY - 103,585 (+0,08%),

EUR/USD - 1,0751 (-0,11%),

GBP/USD - $1,2514 (-0,09%),

USD/JPY - 139,2 (+0,28%),

USD/RUB – 81,39 (+0,79%),

EUR/RUB – 87,51 (+0,78%),

CNY/RUB – 11,473 (+1,09%).

Новости из США и Китая взбодрили европейские рынки

Европейские акции повышались, реагируя на одобрение в палате представителей США и сенате законопроекта по потолку госдолга США. Кроме того, Bloomberg пишет о том, что в Китае готовится новая программа стимулирования для поддержки сферы недвижимости. Лидировали секторы базовых материалов, потребления и энергетики. Последний реагировал на рост котировок Brent выше $75 за баррель. Также повышался сектор недвижимости на фоне снижения доходностей государственных облигаций. Накануне вышли данные по инфляции, которые показали замедление роста цен до 6,1% в мае с 7,0% в апреле при ожиданиях 6,3%. Из ярких корпоративных историй дня отметим повышение акций шведского застройщика SBB более чем на 20%. Рост начался после новостей о том, что проблемная компания получила заинтересованность инвесторов, включая Brookfield Asset Management. Повышение более 3% наблюдалось в бумагах производителей спортивной обуви и одежды Puma и Adidas. Бумаги реагировали на вполне позитивные сигналы продаж спортивной одежды и обуви в США от Lululemon Athletica.

По состоянию на 15:45 мск:

FTSE 100 - 7552,73 п. (+0,83%),

DAX - 15986,68 п. (+0,84%),

CAC 40 - 7216,56 п. (+1,11%).

Нефть дорожает на ожиданиях действий ОПЕК+

Нефть дорожала и уже перешла рубеж в $75 за баррель Brent. Таким образом, недельные потери существенно сократились. После сделки по потолку госдолга США внимание рынка переключается на встречу ОПЕК+ в грядущее воскресенье. Накануне Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщало, что планов на дополнительное сокращение нет. Однако многое будет определяться позицией Саудовской Аравией и договоренностями с Россией. Пару недель назад они разошлись во мнениях относительно возможного дополнительного сокращения производства. Дополнительным стимулом к росту цены нефти является американский доллар, который начал слабеть после прохождения законопроекта по госдолгу США через палату представителей и сенат.

По состоянию на 15:45 мск:

Brent - $76,12 (+2,42%),

WTI - $71,91 (+1,93%),

Алюминий - $2304 (+1,50%),

Золото - $1992,2 (-0,37%),

Никель - $21660 (+1,10%).

Американский рынок труда остается крайне сильным

Американский рынок остается сильным, игнорируя высокую ставку ФРС. Число рабочих мест за май, без учета сельскохозяйственного сектора, составило 339 тыс. по сравнению с 294 тыс. в апреле и при ожиданиях 180 тыс. При этом уровень безработицы повысился до 3,7% с 3,4% в апреле. Транслируя на язык ФРС – данные столь сильные, что пропустить повышение ставки на грядущем заседании может оказаться сложным.

Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,3% в NASDAQ до 0,55% в Dow Jones.

В рамках утренней сессии дорожают акции китайских компаний на фоне слухов о подготовке новой стимулирующей программы для сектора недвижимости. Акции производителя полупроводников Broadcom корректировались после того как поднялись на 30% за последний месяц. Бумаги производителя компьютеров Dell Technologies также снижались на фоне прогноза, который говорит о вероятном более длительном периоде восстановления рынка. Растут бумаги продавца спортивной одежды и обуви Lululemon после сильного отчета за I квартал. Судя по всему, здоровый образ жизни оказался более популярным, чем обычное потребление.