Ирина Ткаченко: «Заставить любить детей невозможно, а вот научить – необходимо!»

Проблема отцов и детей? Нет, не слышали! Фото: Тимур ХАНОВ.

Семья в приоритете

- Ирина Миколовна, традиционный вопрос к 1 июня: какие права детей в Калининградской области вы отстаиваете чаще всего?

- На протяжении последних пяти лет лидируют обращения, связанные с правом ребенка жить и воспитываться в семье. Это различные проблемы: и нарушенные родительско-детские отношения, и развод родителей, и порядок общения родителей с ребенком после развода, и определение места жительства ребенка с одним из родителей, и алиментные обязательства.

В этом году на второе место вышли обращения, связанные с правом детей на социальное обеспечение. Как вы знаете, в нашей стране введены новые пособия для детей, и гражданам не всегда понятны причины отказов в выплатах, есть вопросы и по объемам назначенных пособий. По тем ситуациям, где работал аппарат уполномоченного по правам ребенка в регионе, могу заверить: решения о выплатах выносились правомерно, за редкими исключениями.

И на третьем месте – вопросы о реализации прав на образование, на охрану здоровья и реабилитацию, на получение жилья.

- Какие случаи из вашей практики за последнее время оказались самыми сложными?

- В мой адрес поступило сообщение от жильцов дома с информацией о неблагополучной семье. Сообщалось, что совместно с матерью и ее сожителем проживает несовершеннолетний ребенок, которому около 7 месяцев. Что ребенок часто голодает, есть угроза для его здоровья, что родители ведут асоциальный образ жизни.

Мной незамедлительно была доведена информация в органы профилактики. Семья была проверена сотрудниками отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними и правоохранительными органами. Факты, изложенные в обращении, подтвердились. В момент посещения семьи выявились признаки социального неблагополучия. Кроме того, ранее мать была лишена родительских прав по отношению к старшим детям. Ребенка изъяли из семьи и поместили в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей. В последующем мать ребенка была лишена родительских прав.

О Донбассе и не только

- Есть случаи, когда калининградцы усыновляли детей с новых российских территорий?

- Волна таких обращений была, да. Всю информацию аккумулировали органы опеки и направляли специалистам федерального института уполномоченного по правам ребенка. Но на сегодня, точно могу сказать: детей-сирот с новых российских территорий в нашем регионе нет. Есть дети, которые направлены родителями в нашу область к родственникам, есть те, кто со своими родителями находится в пункте временного проживания.

В регионе создана рабочая межведомственная группа по вопросам, связанным с организацией помощи семьям с территории ДНР, ЛНР, Запорожья, Херсонской области. Участвуем в устройстве детей в школы, детские сады, в организации дополнительного образования, в обеспечении условий для дистанционного образования.

Звонить стали чаще

- В регионе работает «детский» телефон доверия. Ищут ли поддержку у специалистов те, чья жизнь в опасности, кто разочарован в близких, друзьях? И кто звонит чаще – взрослые или несовершеннолетние?

- В регионе год назад на круглосуточный режим работы перешел телефон доверия для детей, подростков и их родителей. Консультативная помощь стала еще более доступной. Мы видим, что число обращений растет. Когда мы проанализировали обращения, то увидели – дети звонят чаще. И взрослые активно пользуются возможностью получить ответы на свои вопросы. Мы получаем запрос от взрослых по профилактике суицидов, когда взрослые хотят понять, как общаться с подростками на те или иные сложные, острые темы.

Хочу напомнить, что с 2016 года в нашей области принят и работает регламент по профилактике суицидов среди подростков. Если в аппарат уполномоченного по правам ребенка поступает сигнал о намерении или о случившемся факте, я привлекаю всех специалистов, и они, в свою очередь, выходят в семью, предлагают помощь. Если семья отказывается от помощи, то для таких случаев действует отдельный порядок. Комиссия принимает решение об алгоритме работы с такой семьей. Все очень индивидуально, не может быть единых подходов и решений. Но задача – предупреждать, помогать – есть, и мы стремимся с коллегами эту работу проводить.

«Ваши права!»

- На ваш взгляд, родители хорошо знают права собственных детей?

- Если кто-то ребенка обижает, тогда ищут защиты у нас. А вот если сами не правы по отношению к своему ребенку, тогда нет, не обращаются. Очень часто люди опасаются обращаться к нам за помощью, боятся, что за этим могут последовать какие-либо санкции. Еще есть такое заблуждение, что социальные службы работают только для малообеспеченных семей, для алкоголизированных семей. Мол, а моя семья, со средним достатком, сама справится с трудностями. Но это не так. Проблемы с детьми бывают такие, к которым не каждый взрослый готов. Психологически, морально. Нас с вами никто не учил быть родителем. Поэтому не нужно бояться обращаться к нам, в другие социальные учреждения. Никто вас ни на какой учет ставить не будет за это.

Кстати, такое же заблуждение у родителей относительно обращений с детьми к врачу-психиатру. Считают, что если попадешь к такому специалисту, то обязательно поставят на учет, что в последующем негативно скажется на судьбе ребенка. Но такой нормы сегодня нет.

- Каких, на ваш взгляд, прав не хватает институту уполномоченного по правам ребенка? Что бы вы хотели изменить в своей работе?

- У сотрудников аппарата уполномоченного по правам ребенка всегда очень много работы. Так устроено, что к нам обращаются с проблемами, трагедиями, с тяжелыми ситуациями. На мой взгляд, в нашей стране необходим орган власти, который бы занимался исключительно вопросами семьи. Например, пусть бы это было Министерство материнства, счастья и детства. Думаю, мы смогли бы многое изменить и в вопросах становления родителей, и в вопросах воспитания детей, и вообще в понимании того, что семья – это великий дар и бездонный источник счастья.

Да, заставить любить нереально, а вот научить любить – это совсем другая история, сегодня это крайне необходимо.

Ирина Ткаченко. Фото: Личный архив

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Как попасть на прием к детскому омбудсмену в Калининграде

- Предварительная запись на прием по телефонам: 8 (4012) 604-887, 604-885, 604-886);

- также обращения принимаются по электронной почте rfdeti39@gov39.ru;

- можно присылать свои обращения по почте: 236007, Калининград, ул. Дмитрия Донского, 7 А, каб.16.

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8-800-2000-122 – номер телефона доверия для детей, подростков и их родителей. Звонок бесплатный.