На Октябрьском острове построят 18-этажную гостиницу, она станет самой большой в Калининграде

Отель расположится на набережной Карбышева, неподалеку от родника, где горожане набирают воду.

В Калининграде на Октябрьском острове, на набережной Карбышева, решили построить огромный гостиничный комплекс высотой 56 метров. Он появится неподалеку от эстакадного моста и родника, где горожане набирают ключевую воду.

Архитектурный проект здания был одобрен на прошедшем градостроительном совете.

Как рассказал архитектор Вячеслав Генне, здание будет не выше 18 этажей – таковы ограничения на этом участке. Проектируя объект, авторы ориентировались на кварталы в Копенгагене, расположенные у воды.

- Есть довольно популярный сейчас прием в Европе – работа с прибрежными речными территориями. Это тренд в архитектуре, - говорит Вячеслав Генне. - Одним из основных сюжетов такой застройки является «работа» стилобата (общий цоколь, соединяющий сразу несколько зданий, Ред.) и вертикального объема. Это характерно для офисных зданий, зданий общественного назначения, для гостиниц.

Общая площадь здания составит более 22 тысячи квадратных метров. В нем разместят огромный холл, конференц-зал на 900 человек, несколько ресторанов, СПА-центр, фитнес-комплекс, коворкинги и так далее. Своеобразной фишкой отеля станет открытый бассейн на крыше, - часть которого будет нависать над проездом.

- Это гостиничный комплекс, который содержит 231 номер. В случае ближайшей успешной реализации, это будет самая крупная гостиница в Калининграде, - анонсировал архитектор. По его словам, это будет отель категории 3-4 звезды.

Предполагается подземный паркинг на 62 места, плюс гостевые парковки на улице. Сказали, что по нормативам этого вполне достаточно.

Как отметил Вячеслав Генне, бетонные конструкции, расположенные по периметру здания, отсылают нас к конструктивизму и частично – к мостостроению.

- На подобных конструкциях стоит эстакада, которая находится рядом, - пояснил архитектор и обратил внимание на некую портовую эстетику здания – в образе угадываются балки.

Здание предлагают отделать бетоном и крупноформатными керамогранитными плитами с эффектом песчаника, который «будет давать на фасаде интересный рельеф».

В целом фасад не произвел какого-то невероятного впечатления. В его элементах было даже что-то похожее на фасадные решения Дома Советов, ну или простого офисного центра.

.

Обсуждение предложенного решения началось активно, но не слишком эмоционально.

Главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов здание назвал стильным.

- Если сравнить с пятном застройки, объем здания не выглядит давящим. Вполне себе легкий объем, - высказался Андрей Анисимов и попросил проектировщиков учесть места для автомобилей и пути для вывоза мусора. Сказал он и о необходимости быстрее проектировать улично-дорожную сеть рядом, в частности, улицу Заречную.

Архитектор Олег Васютин сказал, что рассматриваемый проект «демонстрирует тренд на качество». Архитектору здания он назвал элегантной и поддержал проект.

Эксперт Игорь Ли высказываться против тоже не стал, но предложил несколько доработать фасад, уравновесить его элементы.

Критичнее всех высказался архитектор Олег Копылов. Его не очень впечатлил фасад.

- Мне кажется, что объем очень «рыхлый». Мы видим три типа фасадов: боковой, выходящий на реку и выходящий на остров. На три звезды конечно сделано нормально… Но если говорить о том, что отель выходит на набережную, на первой линии, его мы видим на берегу, он хорошо просматривается с моста, то представленного фасада для всех этих условий недостаточно. Над фасадами можно еще поработать. У них нет символики, скульптурности. Чего-то в фасаде не хватает. Он механически сделан. Остров должен застраиваться уникальной архитектурой, особенно здания, выходящие на реку, - высказался Олег Копылов с критикой, но проект в целом поддержал.

Остальные эксперты Градсовета тоже высказались за.