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Общество3 июня 2023 8:06

На Октябрьском острове построят 18-этажную гостиницу, она станет самой большой в Калининграде

Комплекс высотой 56 метров расположится на берегу Преголи.
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Отель расположится на набережной Карбышева, неподалеку от родника, где горожане набирают воду.

Отель расположится на набережной Карбышева, неподалеку от родника, где горожане набирают воду.

В Калининграде на Октябрьском острове, на набережной Карбышева, решили построить огромный гостиничный комплекс высотой 56 метров. Он появится неподалеку от эстакадного моста и родника, где горожане набирают ключевую воду.

Архитектурный проект здания был одобрен на прошедшем градостроительном совете.

Как рассказал архитектор Вячеслав Генне, здание будет не выше 18 этажей – таковы ограничения на этом участке. Проектируя объект, авторы ориентировались на кварталы в Копенгагене, расположенные у воды.

- Есть довольно популярный сейчас прием в Европе – работа с прибрежными речными территориями. Это тренд в архитектуре, - говорит Вячеслав Генне. - Одним из основных сюжетов такой застройки является «работа» стилобата (общий цоколь, соединяющий сразу несколько зданий, Ред.) и вертикального объема. Это характерно для офисных зданий, зданий общественного назначения, для гостиниц.

Общая площадь здания составит более 22 тысячи квадратных метров. В нем разместят огромный холл, конференц-зал на 900 человек, несколько ресторанов, СПА-центр, фитнес-комплекс, коворкинги и так далее. Своеобразной фишкой отеля станет открытый бассейн на крыше, - часть которого будет нависать над проездом.

- Это гостиничный комплекс, который содержит 231 номер. В случае ближайшей успешной реализации, это будет самая крупная гостиница в Калининграде, - анонсировал архитектор. По его словам, это будет отель категории 3-4 звезды.

Предполагается подземный паркинг на 62 места, плюс гостевые парковки на улице. Сказали, что по нормативам этого вполне достаточно.

Как отметил Вячеслав Генне, бетонные конструкции, расположенные по периметру здания, отсылают нас к конструктивизму и частично – к мостостроению.

- На подобных конструкциях стоит эстакада, которая находится рядом, - пояснил архитектор и обратил внимание на некую портовую эстетику здания – в образе угадываются балки.

Здание предлагают отделать бетоном и крупноформатными керамогранитными плитами с эффектом песчаника, который «будет давать на фасаде интересный рельеф».

В целом фасад не произвел какого-то невероятного впечатления. В его элементах было даже что-то похожее на фасадные решения Дома Советов, ну или простого офисного центра.

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Обсуждение предложенного решения началось активно, но не слишком эмоционально.

Главный архитектор Калининграда Андрей Анисимов здание назвал стильным.

- Если сравнить с пятном застройки, объем здания не выглядит давящим. Вполне себе легкий объем, - высказался Андрей Анисимов и попросил проектировщиков учесть места для автомобилей и пути для вывоза мусора. Сказал он и о необходимости быстрее проектировать улично-дорожную сеть рядом, в частности, улицу Заречную.

Архитектор Олег Васютин сказал, что рассматриваемый проект «демонстрирует тренд на качество». Архитектору здания он назвал элегантной и поддержал проект.

Эксперт Игорь Ли высказываться против тоже не стал, но предложил несколько доработать фасад, уравновесить его элементы.

Критичнее всех высказался архитектор Олег Копылов. Его не очень впечатлил фасад.

- Мне кажется, что объем очень «рыхлый». Мы видим три типа фасадов: боковой, выходящий на реку и выходящий на остров. На три звезды конечно сделано нормально… Но если говорить о том, что отель выходит на набережную, на первой линии, его мы видим на берегу, он хорошо просматривается с моста, то представленного фасада для всех этих условий недостаточно. Над фасадами можно еще поработать. У них нет символики, скульптурности. Чего-то в фасаде не хватает. Он механически сделан. Остров должен застраиваться уникальной архитектурой, особенно здания, выходящие на реку, - высказался Олег Копылов с критикой, но проект в целом поддержал.

Остальные эксперты Градсовета тоже высказались за.

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