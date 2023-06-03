Архитекторы высказались против строительства комплекса с отелем перед Центральным парком

Один из вариантов многофункционального комплекса. Архитекторов смутил и внешний вид, и неуместность объекта перед историческим парком.

На месте павильона с радужной крышей, расположенного напротив Центрального парка в Калининграде, планировали построить многофункциональный комплекс. Проект, представленный председателем регионального отделения союза архитекторов России архитектором Игорем Ли, рассмотрели на заседании градостроительного совета в правительстве области.

11-метровое здание, в котором предполагалось совмещать торговую и развлекательную функцию, да еще и с гостиницей на верхнем этаже, архитектор предложил построить на зеленой территории в границах улиц Елены Ковальчук - проспекта Мира и проспекта Победы.

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Как рассказал архитектор, заказчиком здания выступает собственник цветочного павильона. У этого же предпринимателя в 15-летней аренде находится бомбоубежище. Его предложили отдать под музейно-выставочную деятельность.

Интересно, что почти все аспекты предложенного проекта: его эстетика, этажность, функциональное наполнение, транспортная схема, - вызвали негативную реакцию экспертов.

Первым делом обратили внимание на то, что здание, довольно масштабное, предлагается построить в историческом районе Калининграда, по сути напротив старинной кирхи королевы Луизы. Эксперты высказались против, сказав, что немцы на этом месте ничего подобного никогда не строили и важно сохранить функцию территории.

Руководитель службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов напомнил об особом историческом значении этой территории, обустроенной в конце XIX - начале XX века под руководством известного архитектора Фридриха Хайтманна. Он отметил, что у кирхи и парка есть охранные зоны, которые, впрочем, нужно в будущем прорабатывать.

- Но даже нынешние зоны охраны парка «Луизенваль» – это историческое название нашего центрального парка – не допускают появление диссонирующих с этим памятником объектов, - сказал Евгений Маслов.

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Категорически против строительства выступил и архитектор Олег Васютин, и остальные эксперты.

В итоге главный архитектор Калининградской области Евгений Костромин вынес решение – в таком виде проект к реализации не одобрен.

Он предложил заказчику обсудить планы по развитию территории с администрацией Калининграда.

- В основном, наверное, есть смысл застройщику обсудить вопрос смены участка. Чтобы администрация получила возможность реализовать на этом месте какую-то ландшафтную историю, которая не будет воздействовать на окружающие объекты культурного наследия. Либо есть еще путь – три этажа вниз. Тоже вариант! - сказал Евгений Костромин. – Это место очень ответственное и важное в исторической части города.