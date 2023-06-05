Погода в Калининграде на неделю: +27 градусов и минимум осадков

Температуры от +20 и выше обещают каждый день. Фото: Александр Подгорчук

Синоптики порадовали прогнозом на неделю с 5 по 11 июня. Судя по всему, в Калининграде будет жарко и… по-прежнему сухо.

Гидрометцентр России обещает нам температуры выше +20 градусов на протяжении всех семи дней подряд. В понедельник термометры покажут +22, во вторник – уже +25, в среду – до +26. Самыми теплыми должны стать четверг и пятница, когда воздух может прогреться до +27 градусов. На выходных будет прохладнее, но совсем чуть-чуть: ориентиры составляют +23..+25.

Удивительно, но осадков вновь практически не будет. Не исключено, что слабый дождь пройдет в пятницу или субботу, но эти данные пока нельзя назвать достоверными.

Атмосферное давление всю неделю будет высоким – в районе 763-765 миллиметров ртутного столба. Скорость ветра не превысит 8 метров в секунду.